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海关总署：今年前4个月我国进出口增长5.8%

2023年05月09日15:18 | 来源：人民网
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人民网北京5月9日电 （记者王震）海关总署9日公布数据显示，今年前4个月，我国进出口总值13.32万亿元人民币，同比增长5.8%。其中，4月份，我国进出口3.43万亿元，增长8.9%。

据海关统计，前4个月我国出口7.67万亿元，增长10.6%；进口5.65万亿元，增长0.02%；贸易顺差2.02万亿元，扩大56.7%。

一般贸易进出口比重提升。数据显示，前4个月，我国一般贸易进出口8.72万亿元，增长8.5%，占我外贸总值的65.4%，比去年同期提升1.6个百分点。

东盟为我国第一大贸易伙伴。前4个月，东盟、欧盟、美国、日本为我国前四大贸易伙伴。其中，我国与东盟贸易总值为2.09万亿元，增长13.9%，占我外贸总值的15.7%；与欧盟贸易总值为1.8万亿元，增长4.2%，占13.5%；与美国贸易总值为1.5万亿元，下降4.2%，占11.2%；与日本贸易总值为7316.6亿元，下降2.6%，占5.5%。

同期，我国对“一带一路”沿线国家合计进出口4.61万亿元，增长16%。

民营企业进出口比重超五成。前4个月，民营企业进出口7.05万亿元，增长15.8%，占我外贸总值的52.9%，比去年同期提升4.6个百分点；国有企业进出口2.18万亿元，增长5.7%，占我外贸总值的16.4%。

同期，外商投资企业进出口4.06万亿元，下降8.2%，占我外贸总值的30.5%。

机电产品、劳密产品出口均增长。前4个月，我国出口机电产品4.44万亿元，增长10.5%，占出口总值的57.9%。其中，汽车2045.3亿元，增长120.3%；手机2829.5亿元，下降3.2%。

同期，出口劳密产品1.31万亿元，增长8.8%，占17.1%。其中，服装及衣着附件3304.6亿元，增长10.6%；纺织品3078.4亿元，下降0.8%；塑料制品2351.5亿元，增长12.6%。

此外，前4个月我国铁矿砂、原油、煤进口量增价跌，天然气进口量减价扬，大豆进口量价齐升。

(责编：王震、吕骞)
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