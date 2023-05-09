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发挥保供“压舱石”作用 能源行业弘扬劳模精神和工匠精神

2023年05月09日11:02 | 来源：人民网
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人民网北京5月9日电 （记者杜燕飞）日前，在国家能源集团举行的“我与国家能源共奋进”事迹报告会暨五四主题团日活动上，大渡河大岗山公司运行维护处党支部书记、副主任兼运维三值值长徐博海，国电电力舟山海上风电工程管理部副主任王羽，朔黄铁路科技部经理孟宪洪，准能集团设备维修中心机修钳工魏建雄，神东煤炭锦界煤矿管理处党委书记、矿长李永勤等11名（个）先进个人和团队代表分享了自己的故事。

“后面可能还有余震，请问你那边需要先撤离吗？”“不需要。只要我还在，就一定能接起电话，如果后续电话无人接听，那么应急指挥中心和我都不在了。”2022年9月5日，四川省泸定县发生6.8级地震。生死抉择之间，徐博海和他的同事选择了坚守，确保大岗山水电站对外供电和大坝安全是他们义不容辞的责任。2021年12月，象山1号海上风电场一期工程全容量并网前夕，风机SCADA系统突然无法获取通讯，王羽率队连续5天驻守海上升压站，反复试验调试，攻克难关，最终完成了10条集电线、41台风机的并网、调试任务，确保项目如期并网。

孟宪洪专注重载铁路技术20多年，构建了朔黄铁路科技创新体系，形成了30吨轴重重载铁路成套技术体系，成功开行世界首列搭载TD-LTE宽带移动通信系统的2万吨重载列车。重达1400多吨的电铲提升异响、高达25米的钻机钻架拉筋变形、533马力的平路机差速锁滤芯座磨损……尽管这些矿山“巨无霸”结构复杂，但魏建雄总能及时、准确处理各类设备故障，创新开展了流量检测等系列维修模式。李永勤深入井下生产作业现场每一个角落，在安全生产标准化创建上列出了大巷、综采、掘进3个方面51项整改提升重点，先后优化更新《安全生产标准化图册》三个版本，并完成10大类169项煤矿智能化建设任务，保障煤炭安全稳定供应。

国家能源集团党组书记、董事长刘国跃在会上表示，近年来集团公司成绩的取得，离不开广大干部职工的共同奋斗，也离不开先进人物的示范引领。要大力弘扬劳模精神、五四精神、工匠精神，发挥央企在建设现代化产业体系、构建新发展格局中的科技创新、产业控制、安全支撑作用，加快建设创新型企业集团，提升产业链供应链韧性和安全水平；统筹发展与安全，巩固生产经营良好态势，发挥能源供应“稳定器”“压舱石”作用。要引导广大职工学习先进、争当先进、赶超先进，发挥先进典型示范引领作用，创造更多实绩成果。要坚持尊重劳动、尊重知识、尊重人才、尊重创造，提升劳模地位，为青年成长成才引路护航。

(责编：王连香、吕骞)
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