本报记者 罗珊珊 李 刚 白之羽

5月5日，第133届中国进出口商品交易会（广交会）落下帷幕。

从智能制造、新能源及智能网联汽车到智慧生活、孕婴童用品，广交会上，中国制造所展现出的创新性、引领性受到全球客商广泛赞誉。一次次洽谈、一笔笔订单，中国外贸的韧性和活力充分彰显。

习近平总书记指出，“要继续发挥出口对经济的支撑作用”“加快建设贸易强国”。

外贸进出口是拉动经济增长的重要引擎。透过广交会，可以看到，中国企业正以更加积极主动的姿态参与全球市场，努力稳住对发达国家出口，扩大对新兴经济体出口，提升加工贸易水平，提高出口附加值，巩固拓展新产业出口优势。

供采需踊跃，市场回暖后劲强

“新客户下单了4个集装箱的货物！”广交会首日，宁波乐美佳电器科技有限公司负责人罗其峰高兴地说，两个摩洛哥客户当场签约，货值100多万元。

效果超出预期，让罗其峰更有信心开拓新市场。“我们还报名了巴西、印度、德国等几个区域展，公司将进一步整合产品线，做好新品开发。”

抓订单、拓市场，本届广交会上，新参展企业超9000家，线下参展企业约3.5万家，现场出口成交216.9亿美元。广大外贸主体踊跃参展、主动作为，外贸热度稳步提升。

“从参展客商和到会人数看，广交会表现活跃，反映出广大客商对中国出口产品的旺盛需求。”中国世界贸易组织研究会副会长霍建国说，在产品展示、磋商谈判、成交签约过程中，中国出口企业抢抓机遇，为全年外贸稳定增长奠定良好基础。

放眼全国，今年以来，随着我国经济运行呈现企稳回升态势，生产和需求逐步改善，外贸进出口明显回稳——

海关总署发布的数据显示，一季度，我国货物贸易进出口总值9.89万亿元，同比增长4.8%，出口5.65万亿元，同比增长8.4%，实现平稳开局。

进出口增速逐月回升。一季度进出口较去年四季度提速2.6个百分点。3月份出口集装箱重箱同比增加10.5%，进口货运量增加20.3%。

中西部地区加快发展。一季度，中西部地区实现进出口1.84万亿元，同比增长12.6%，增速高出全国整体7.8个百分点；西部陆海新通道进出口9695.2亿元，增长10.1%。重庆、广西等地发挥区位优势，推动跨境运输便利化，通道运行和物流效率不断提升。

外贸主体数量增、干劲足。一季度，我国有进出口实绩外贸企业同比增长5.9%，经营主体数量稳中有增，市场活力复苏。

“与去年一季度相比，开展进出口业务的企业多了2.5万家。其中，数量较多、灵活性较强的民营企业进出口增速高于整体，规模占进出口总值的比重继续保持在50%以上，为外贸稳规模、优结构发挥了积极作用。”海关总署新闻发言人、统计分析司司长吕大良表示。

“今年1月，我们实现了首批产品出口，1000套定制无线充电厨房电器试水进入西班牙市场，获得消费者好评。”广交会上，中惠创智（深圳）无线供电技术有限公司销售经理罗昭朝告诉记者，“产品有优势，让我们更有底气开拓国际市场。”

今年3月，广州市高恩机械科技有限公司的出口额同比增长超过70%。“我们提前布局智能生产线，努力提高生产效率和节能降耗水平。”公司总经理霍丽仪说，瞄准高质量全方位发力，让高恩机械的商用食品加工设备得到了市场的认可。

“新三样”走俏，外贸结构更优化

服装、家具、家电，曾是我国外贸出口的“老三样”。如今，以电动载人汽车、锂电池、太阳能电池为代表的“新三样”逐渐走俏。

广交会上，从无人驾驶飞行器到纯电动汽车，再到新能源农业机械，新增设的新能源及智能网联汽车展区格外引人瞩目。

展台前，开沃新能源汽车集团副总裁、海外业务中心总经理黎明忙前忙后，对每一拨造访的采购商热情接待，详细介绍：“去年一季度，我们的纯电动车出口是300台，今年一季度出口超过3000台。”

通过洽谈，黎明发现，除了传统欧洲市场，俄罗斯及中东、南亚地区同样对新能源汽车表现出浓厚兴趣。在洽谈会上，开沃集团与巴基斯坦汽车经销商签订采购大单，出口两款新能源车共计200台，成交总额700万美元。

“从目前的订单和洽谈进度来看，我们有信心实现今年新能源汽车出口突破1万辆，比去年翻一番。”继续拓展新市场、扩大品牌知名度，黎明胸有成竹。

近年来，全球对新能源、绿色低碳领域的重视程度逐步提高，国际市场的旺盛需求带动我国绿色低碳产品出口增长。

海关总署发布的数据显示，一季度，我国“新三样”合计出口2646.9亿元，同比增长66.9%，占出口比重同比提升1.7个百分点，达到4.7%，拉高出口整体增速2个百分点，推动我国外贸结构持续优化。

中国机电产品进出口商会新闻发言人高士旺认为，“新三样”出口的高增速，既与产业变化带来的市场机遇有关，也得益于我国完备的产业链和供应能力，以及前瞻性与阶段性递进政策的促进作用。“目前‘新三样’市场渗透率还比较低，市场需求远未饱和。”高士旺预计，未来一段时间，“新三样”出口仍将保持较高增速。

抢抓新机遇，加快培育外贸新优势

当前，外部环境仍然复杂严峻，全球贸易承压，如何进一步推动外贸稳规模、优结构？在广交会，我们看到，广大外贸主体迎难而上，积极开拓新市场、发展新模式，多管齐下积极培育国际竞争新优势。

锚定“一带一路”沿线市场新需求，江苏苏美达机电有限公司在轻量化、静音化、节油化、智能化等方面加快研发创新。“与同类产品相比，我们能节约10%到15%的油料，有效降低了用户的生活支出，这也是不少‘一带一路’沿线市场的重要产品诉求。”苏美达机电非洲事业部副总经理王涛说。

摸准市场脉搏，苏美达主打产品汽油发电机组在非洲市场的占有率长期保持前列，得到当地消费者的广泛认可。

不断扩大贸易朋友圈，新兴市场贸易增量可观。一季度，我国对东盟、拉丁美洲和非洲等新兴市场进出口分别增长16.1%、11.7%、14.1%。规模合计占比提升2.4个百分点，达到28.4%。

为了帮助企业稳订单拓市场，日前国务院召开常务会议，研究推动外贸稳规模优结构的政策措施，要求针对不同领域实际问题，不断充实、调整和完善有关政策，实施好稳外贸政策组合拳，鼓励各地因地制宜出台配套支持政策，增强政策协同效应。

推动外贸促稳提质，商务部制定粤港澳大湾区全球贸易数字化领航区建设方案，以数字化赋能外贸；海关对去年出台的23项支持措施进行评估、优化升级。各地也在积极行动：上海聚焦重点企业和重点产品，加大通关、金融和退税等方面支持；福建支持企业通过境外参展、线上参展，稳订单、拓市场……

行走广交会，步履匆匆的参展商、采购商，热气腾腾的洽谈会、签约会，充分释放出中国经济回稳向好的强劲暖意。

展望未来，我国经济韧性强、潜力大、活力足，长期向好的基本面依然不变，实现外贸促稳提质的目标有支撑。随着中国经济运行持续整体好转，外贸向好势头将进一步巩固延续。

《 人民日报 》（ 2023年05月06日 01 版）

(责编：袁勃、胡永秋)

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