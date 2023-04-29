人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

“拨”下希望 16亿元补助资金夯实夏粮丰收底气

2023年04月29日08:37 | 来源：人民网
小字号

人民网北京4月29日电 （记者李栋）当前正处于小麦产量形成的重要时节，也是实施小麦“一喷三防”的关键时期。按照国务院部署，中央财政下达小麦“一喷三防”补助资金16亿元，促进小麦生产省份夏粮稳产，夯实丰收底气。

“一喷三防”，是在小麦生长期使用杀虫剂、植物生长调节剂、叶面肥等混配剂喷雾，达到防病虫害、防干热风，确保小麦增产的一项关键技术措施。

这几天，在河南省通许县大岗游村，种粮大户李平伟正在组织人员对其承包的400亩小麦进行“一喷三防”作业。

“入春以来，因及时的灌溉和充沛的雨水，‘倒春寒’并未影响小麦的正常生长。”介绍起小麦的种植，李平伟说，“今年政府在技术上也给予了大力的指导，叠加‘一喷三防’国家补贴，现在麦苗长势喜人，我们对今年的小麦高产信心很足。”

春管有力，夏粮才稳。“把丰收的基础转化为丰收的果实，还要过病虫害、干热风、倒伏、‘烂场雨’等多个关口。”农业农村部种植业管理司司长潘文博表示，今年中央财政继续实施小麦“一喷三防”全覆盖补助政策，“我们将组织各地社会化服务组织、专业植保服务队，适时开展喷防作业，增粒重、提单产。”

“种小麦是为了保口粮。”潘文博介绍，黄淮海麦区“六一”前后将开始大面积收获，“各地一定要珍惜来之不易的好形势、好基础，严禁各类毁坏青苗行为，确保安全成熟、颗粒归仓。”

据了解，中央财政下达16亿元小麦“一喷三防”补助资金，支持省份涵盖河南、河北、安徽、山东、甘肃、宁夏、新疆等22个小麦主产区。

在此基础上，农业农村部近期又派出5个工作组对多个小麦生产重点省份开展督促指导，“工作组将重点调研小麦赤霉病、条锈病等重大病虫害发生和防控情况，督促检查防控和喷防作业进度、效果，指导各地抓好‘一喷三防’补助政策和技术措施落实，确保时节到、作业也到，喷防作业全覆盖，夯实全年粮食丰收底气。”农业农村部相关负责人说。

(责编：王仁宏、吕骞)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
“拨”下希望 16亿元补助资金夯实夏粮丰收底气
　　人民网北京4月29日电 （记者李栋）当前正处于小麦产量形成的重要时节，也是实施小麦“一喷三防”的关键时期。按照国务院部署，中央财政下达小麦“一喷三防”补助资金16亿元，促进小麦生产省份夏粮稳产，夯实丰收底气。…
产学研协同创新融合发展 共促石油石化行业绿色低碳转型
　　人民网北京4月28日电 （记者杜燕飞）在“双碳”背景下，石油石化行业如何实现绿色低碳发展已成为业内关注的话题。在日前举行的中国石油学会碳中和专业委员会成立大会上，与会嘉宾表示，石油石化行业要推动产学研协同创新，共促行业绿色低碳转型发展。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部