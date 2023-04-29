人民网北京4月29日电 （记者李栋）当前正处于小麦产量形成的重要时节，也是实施小麦“一喷三防”的关键时期。按照国务院部署，中央财政下达小麦“一喷三防”补助资金16亿元，促进小麦生产省份夏粮稳产，夯实丰收底气。

“一喷三防”，是在小麦生长期使用杀虫剂、植物生长调节剂、叶面肥等混配剂喷雾，达到防病虫害、防干热风，确保小麦增产的一项关键技术措施。

这几天，在河南省通许县大岗游村，种粮大户李平伟正在组织人员对其承包的400亩小麦进行“一喷三防”作业。

“入春以来，因及时的灌溉和充沛的雨水，‘倒春寒’并未影响小麦的正常生长。”介绍起小麦的种植，李平伟说，“今年政府在技术上也给予了大力的指导，叠加‘一喷三防’国家补贴，现在麦苗长势喜人，我们对今年的小麦高产信心很足。”

春管有力，夏粮才稳。“把丰收的基础转化为丰收的果实，还要过病虫害、干热风、倒伏、‘烂场雨’等多个关口。”农业农村部种植业管理司司长潘文博表示，今年中央财政继续实施小麦“一喷三防”全覆盖补助政策，“我们将组织各地社会化服务组织、专业植保服务队，适时开展喷防作业，增粒重、提单产。”

“种小麦是为了保口粮。”潘文博介绍，黄淮海麦区“六一”前后将开始大面积收获，“各地一定要珍惜来之不易的好形势、好基础，严禁各类毁坏青苗行为，确保安全成熟、颗粒归仓。”

据了解，中央财政下达16亿元小麦“一喷三防”补助资金，支持省份涵盖河南、河北、安徽、山东、甘肃、宁夏、新疆等22个小麦主产区。

在此基础上，农业农村部近期又派出5个工作组对多个小麦生产重点省份开展督促指导，“工作组将重点调研小麦赤霉病、条锈病等重大病虫害发生和防控情况，督促检查防控和喷防作业进度、效果，指导各地抓好‘一喷三防’补助政策和技术措施落实，确保时节到、作业也到，喷防作业全覆盖，夯实全年粮食丰收底气。”农业农村部相关负责人说。

(责编：王仁宏、吕骞)

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