人民网北京4月28日电 （记者杜燕飞）在“双碳”背景下，石油石化行业如何实现绿色低碳发展已成为业内关注的话题。在日前举行的中国石油学会碳中和专业委员会成立大会上，与会嘉宾表示，石油石化行业要推动产学研协同创新，共促行业绿色低碳转型发展。

“作为典型的复杂流程工业，石油石化行业的低碳发展需要上中下游产业共同努力。”中国石油学会专职副理事长兼秘书长徐凤银表示，石油石化行业以碳中和作为远景目标，既是行业本身面临的时代挑战，也是调整产业结构、提高竞争力、实现生态文明可持续发展的机遇。

专家认为，在“双碳”背景下，作为国家重点部署节能降碳改造升级的八大高耗能行业之一的石油石化行业，实现“双碳”发展目标既是重大责任，也是深刻变革。面向行业的低碳发展，不仅需要生命周期思维方式，更需要思考低碳转型与高质量发展的融合之计。

石油石化行业加大科技创新力度，推动行业绿色低碳发展。据中海油化工与新材料科学研究院副院长侯章贵介绍，中海炼化实施“乙苯低温余热回收利用”节能技术，从燃料结构调整等多方面入手开展了一系列减碳行动。并与国际石油公司合作开展CCUS研究，助推我国减碳、负碳产业发展。

在中国石油集团安全环保技术研究院副院长雍瑞生看来，作为清洁能源的一种，氨能为实现能源结构快速调整、加快碳中和进程提供了一个新的解决方案，柔性合成氨技术也取得了一定的突破。

“我们研发的氢能技术、生物质能技术、节能技术、循环经济技术等，为不同降碳环节提供了系统化技术支撑。”中石化石油化工科学研究院院长李明丰说。

碳市场的建设对于石油石化行业低碳转型也发挥着重要作用。中化能源科技有限公司副总经理、首席技术官，中化能科碳资产运营有限公司总经理徐青杨表示，建议结合重点领域减排路径，统筹山水林田湖草沙系统治理，走出一条强制碳市场与自愿碳市场有效耦合协同发展的长效机制建设之路。

推进石油石化行业低碳转型，也离不开产学研协同创新。此前发布的《“十四五”能源领域科技创新规划》明确，要完善能源科技协同创新机制，发挥新型举国体制优势，对于目标明确的攻关任务，按照“揭榜挂帅”的原则确定牵头实施单位，支持牵头实施单位联合相关企业、科研机构、高校，以支撑能源发展需求和重大工程建设为目标，建立跨领域、跨学科的创新联合体，形成协同攻关合力。

在此背景下，本次大会上，多家能源央企和多家高校研究机构共同发起成立了中国石油学会碳中和专业委员会，旨在打造石油石化“双碳”服务平台，为行业低碳发展提供政策建议、标准支撑、人才培养、数据支持、低碳技术，共促石油石化行业绿色低碳转型发展。

(责编：王连香、吕骞)

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