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保障国家能源安全 科技助力电力行业绿色转型与高质量发展

2023年04月28日18:54 | 来源：人民网
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人民网北京4月28日电 （记者杜燕飞）当前，全球新一轮科技革命和产业变革方兴未艾，能源科技创新进入持续高度活跃期，可再生能源、非常规油气、核能、储能、氢能、智慧能源等一大批新兴能源技术正加快迭代，成为能源绿色低碳转型的驱动力，推动能源产业从资源、资本主导向技术主导转变。

此前发布的《“十四五”能源领域科技创新规划》明确，要健全能源科技创新协同机制，完善能源科技创新平台体系，推动能源科技成果示范应用，突出企业技术创新主体地位，优化能源行业技术标准体系，加大规划任务资金支持力度，加强能源科技创新国际合作，加速能源科技创新人才培养。

具体到电力行业，4月27日，在中国电力企业联合会（以下简称中电联）、国家电网有限公司主办的首届电力行业科技创新大会上，国资委副秘书长庄树新表示，近年来电力行业致力于清洁低碳转型发展，加大研发投入，创新能力增强，支撑了国家能源安全保障。电力行业要强化原创性引领性技术前瞻布局，加快关键核心技术攻关，深化产学研协同创新，发挥科技创新、产业控制、安全支撑作用，为建设世界科技强国、构建新发展格局贡献更大力量。

新一轮科技革命和产业变革正在重构全球创新版图、重塑全球经济结构。以人工智能、5G、大数据等为代表的新一代信息技术、新材料技术、新能源技术与电力技术融合发展，相互促进、迭代升级，也会带来电力行业的变革。

“电力领域的科技创新，对于保障我国经济社会发展、能源安全、绿色低碳转型，对于我国实现高水平科技自立自强，都具有重要的战略意义。”科技部高新技术司司长陈家昌说。

国家能源局总工程师向海平表示，能源行业必须重视科技创新，加快推进能源产业基础高级化和产业链现代化，加快以高水平能源科技自立自强引领能源高质量发展，激发能源创新发展新动能。坚持把发展经济的着力点放在实体经济上，加快规划建设新型能源体系。国家能源局将加强组织协同创新资源向能源集聚，加强政策支持力度，夯实创新平台管理。

“电力行业要以科技创新引领电力行业高质量发展。”中电联理事长，国家电网公司董事长、党组书记辛保安表示，要坚持自主创新，攻关核心技术。落实规划部署，加大攻关力度，加大政策支持；坚持系统布局，不断强化基础研究。强化前瞻性战略性系统性布局，统筹强化科技力量，加强制度机制保障；坚持企业主导，提高成果转化成效。不断延链、补链、固链、强链，发挥原创技术策源地和现代产业链“链长”作用，为推进科技成果转化、加强产业链供应链稳定作出更大贡献；坚持协同推进，凝聚科技创新合力；强化科技人才培养，发挥行业平台作用；坚持开放创新，加强国际科技合作，丰富合作方式，推动标准走出去。

专家认为，近年来，电力行业核心技术攻关取得新突破，重大工程建设取得新进展，技术向标准转化取得新成效，科技创新体系不断完善，实现了电力科技从追赶、跟随到领先的跨越，保障了经济社会发展和人民美好生活用电需要，促进了能源电力清洁低碳转型。下一步，要认识到科技创新对行业高质量发展的重要支撑作用，提升自主创新能力，实现电力行业科技自立自强。

(责编：王连香、吕骞)
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