本报记者 刘志强 李心萍 丁怡婷 常 钦

4月18日，国家统计局发布一季度国民经济运行情况，国内生产总值同比增长4.5%，国民经济开局良好，为实现全年发展目标奠定了基础，注入了信心。

“推进中国式现代化必须抓好开局之年的工作。”

“做好今年经济社会发展工作，推动经济运行整体好转，对于全面建设社会主义现代化国家开好局、起好步至关重要。”

“要从战略全局出发，抓主要矛盾，从改善社会心理预期、提振发展信心入手，抓住重大关键环节，纲举目张做好工作。”

今年以来，以习近平同志为核心的党中央掌舵领航，团结带领14亿多中国人民，牢牢把握高质量发展这个首要任务，向着新目标、奋楫再出发，中国经济大船乘风破浪向前。

机声隆隆，工厂车间高速运转；塔吊林立，重大工程火热推进；消费回暖，大街小巷人头攒动……新征程上春天的中国，生产需求企稳回升，积极因素累积增多，市场预期明显改善。

经济暖流涌动，发展脉动强劲。一季度“开门稳”，14亿多人民前行信心愈发坚定

早上8点半，10多万名员工、店主和海内外客商鱼贯而入，7万多个商户的卷闸门嘎吱声此起彼伏，义乌国际商贸城开启了新一天的忙碌。

春节过后，海外采购商纷至沓来，这座闻名遐迩的商贸城重拾繁忙，日均客流量已超20万人次，恢复至疫情前水平。“来了不少新客户，午饭到下午两点才能吃上。”商户王国田忙得不亦乐乎。

从商贸市场到制造工厂，从寻常巷陌到热门景区，开年以来，熟悉的景象翩然回归，流动的中国生机勃勃。

——订单增多、生产加力，一条条生产线高速运转。

装配、组装、搬运、布线……南京埃斯顿自动化股份有限公司内，流水线满负荷运转，工业机器人成品接连下线。

“制造业智能化改造需求旺盛，机器人产品行情看涨，今年销量有望超过2.5万台套。”企业负责人介绍，公司正在湖北、广东、四川建设新生产基地，“预计年底前总产能将增至每年5万台套，可满足未来2至3年的业务需求。”

“企业加速复工复产，基建工程稳步推进，钢材市场产销两旺。”找钢网创始人王东拿出一项数据：一季度，找钢网平台钢材日均成交量达9.52万吨，较去年同期增长约24%，“电商平台采购量迅速增加，显示出下游企业扩大生产的积极性。”

一季度，工业生产逐步恢复，企业预期总体改善。全国规模以上工业增加值同比增长3%，比上年四季度加快0.3个百分点；制造业投资同比增长7%，明显快于全部投资，其中高技术制造业投资增长15.2%。

——紧锣密鼓、加快建设，一项项工程抓紧落地。

滚烫的沥青摊铺在路面上，“守候”一旁的压路机随即上前。眼下，四川宜宾临港公铁两用长江大桥正加紧建设，预计年底建成通车。

津兴铁路正线铺轨工程全线贯通，深中通道中山大桥钢桥面铺装顺利完成，国家能源集团那曲色尼区100兆瓦风电项目启动，南水北调中线引江补汉建设加快……一批重大交通、能源、水利工程稳步推进。一季度，基础设施投资同比增长8.8%，为促进发展、增强后劲提供了有力支撑。

——消费复苏、市场回暖，一个个商圈人声鼎沸。

嘉陵江畔，灯火璀璨。重庆洪崖洞店铺林立，游人如织。“有提前预订吗？没预订请等位。”珮姐火锅店大门外，服务员笑容满面，店内生意火爆。

南海之滨，椰风阵阵。3月份的时候，海南三亚的民宿经营者熊琬茹就开始忙着处理“五一”假期的订单，“春节以来，每天入住率超95%。”

商务部组织开展迎春消费季等主题活动；北京、上海等地对居民购买绿色智能家电给予补贴；海南加快推进国际旅游消费中心建设……各地区各部门把恢复和扩大消费摆在优先位置，促进消费潜力加快释放。一季度，社会消费品零售总额同比增长5.8%，服务零售额保持两位数增长。

——万商云集，一场场盛会热闹非凡。

3月25日，北京，中国发展高层论坛时隔三年再次线下举办。“中国经济加速恢复，对世界经济是好消息。”世界银行常务副行长阿克塞尔·冯·托森伯格感慨。

4月10日，海口，第三届消博会如约而至。参展品牌超3300个，各类采购商和专业观众超5万人，规模再创新高。“越办越好的消博会，为跨国企业打造了共享市场机遇的平台。”华彬集团有关负责人表示。

4月15日，广州，第133届广交会拉开帷幕，境外采购商比比皆是。“这次准备采购一批质量优、性能好的新能源汽车。”来自印度的采购商瑞亚早已做好打算。

“从苹果到大众，首席执行官们陆续重返中国。”美国《华尔街日报》网站如是评价。随着疫情防控形势好转，高层互访和跨国公司交流密切，国内与国际市场的联动效应进一步增强。

——外贸向好，一艘艘巨轮扬帆远航。

2月21日，上海南港码头一派繁忙，中远海运“玉衡先锋”轮紧张作业。一排排国产汽车和工程机械陆续驶入船舱，当晚即赶赴波斯湾。

开年以来，我国外贸进出口逐月向好。一季度，货物贸易进出口总值9.89万亿元，同比增长4.8%，较去年四季度提速2.6个百分点。电动载人汽车、锂电池、太阳能电池“新三样”产品合计出口增长66.9%，拉高出口整体增速两个百分点。海关总署对3000多家样本企业的订单跟踪显示，新增出口订单金额增长的企业比重连续3个月环比提升。

开年就开跑，起步即冲刺。一幅幅奋进实干的生动画面，一项项令人欣喜的经济指标，汇聚成中国经济积极向好的前行态势。

内需持续回暖，发展空间更广。一季度，最终消费对经济增长的贡献率达到66.6%，比去年全年明显回升，成为三大需求中拉动经济增长的最主要因素。固定资产投资同比增长5.1%，与上年全年持平，投资关键作用持续发挥。

供给稳健提升，发展活力更旺。稳增长政策持续显效，产业链供应链加快恢复，工业生产出现诸多积极变化，多数工业行业保持增长。接触型聚集型服务业快速反弹、交通运输业较快恢复、现代服务业增势良好，一季度服务业增加值同比增长5.4%。

预期逐步改善，发展后劲更强。3月份，制造业采购经理指数为51.9%，非制造业商务活动指数和综合PMI产出指数分别为58.2%和57%。三大指数连续3个月位于扩张区间，表明我国经济发展在企稳回升。

经济暖流涌动，发展脉动强劲。一季度“开门稳”，14亿多人民前行信心愈发坚定。

着眼高质量发展这个首要任务，坚持稳字当头、稳中求进，中国经济巨轮驶向更加广阔的水域

“必须完整、准确、全面贯彻新发展理念”“必须更好统筹质的有效提升和量的合理增长”“必须坚定不移深化改革开放、深入转变发展方式”“必须以满足人民日益增长的美好生活需要为出发点和落脚点”。

3月5日，在参加十四届全国人大一次会议江苏代表团审议时，习近平总书记从党和国家事业发展全局的高度，着眼高质量发展这个首要任务，提出“四个必须”的明确要求。

国际国内形势错综复杂，改革发展稳定任务艰巨繁重，开局之年，希望与挑战并存。

坚持稳字当头、稳中求进，以稳促进、以进固稳。各地区各部门凝心聚力、真抓实干，推动中国经济在“稳”与“进”的良性互动中迈出高质量发展步履。

坚定不移走高质量发展之路，“稳”的基础更加坚实。

——全力以赴稳增长，筑牢经济底盘。

“无锡市贸促会牵头组织，在拉斯维加斯纺织服装展参展3天，达成合作意向客户10个。”无锡泽华经贸有限公司董事长张俊很开心。

浙江开启“千团万企拓市场抢订单行动”，广东实施“粤贸全球”境外包机参展计划……多地政府部门牵头企业奔赴海外寻找商机。

上海浦东新区推动重大科技成果产出及转化；山东潍坊市确立工业母机等19个发展新赛道；广东中山市推动500家企业数字化改造升级……直面挑战、抢抓机遇，各地区各部门齐心协力抓发展，铆足干劲拼经济。

——千方百计稳就业，保障居民收入。

新年伊始，在安徽马鞍山市人社部门的摸排协调下，50多岁的王英正收获了一份超市理货员的工作。

前不久，在甘肃天水市驻市高校和地方政府促就业工作联盟的帮助下，甘肃机电职业技术学院应届毕业生张岩鹏顺利入职一家芯片生产企业。

就业主体人群失业率明显下降，农民工群体就业加快改善，就业市场活跃度逐步提升。一季度，全国城镇调查失业率平均值为5.5%，比上年四季度下降0.1个百分点，就业形势总体稳定；全国居民人均可支配收入10870元，比上年同期名义增长5.1%。

——多措并举稳物价，兜牢民生底线。

“只需2分钟，就能装满220吨煤。”国家能源集团准能黑岱沟露天煤矿作业忙碌。一季度，准能集团自产煤创近5年同期最高水平。

加强煤炭先进产能建设，扩大清洁能源供给，主要能源产品供应充足；落实“米袋子”省长负责制、“菜篮子”市长负责制，各类农副产品货足价稳……一季度，CPI平均同比上涨1.3%，持续运行在合理区间，为全年物价稳定打下基础。

坚定不移走高质量发展之路，“进”的势头更加强劲。

“加快实现高水平科技自立自强，是推动高质量发展的必由之路。”我们加快实施创新驱动发展战略，不断开辟发展新领域新赛道、塑造发展新动能新优势。

1月，我国首个体外膜肺氧合（ECMO）治疗产品获批上市，补足了我国危重症救治高端医疗装备领域的一块短板。

2月，沈鼓集团研制的首台套9兆瓦级大型海上平台压缩机一次投运成功，我国海上天然气生产一举摆脱对进口压缩机组的依赖。

3月，东方电气等企业研制的首台全国产化F级50兆瓦重型燃气轮机商业示范机组投入商用，填补了我国自主燃气轮机应用领域空白。

加大投入、促进转化、深化改革，科技创新步伐不断加快，发展的独立性、自主性、安全性持续提升。

“加快构建新发展格局，是推动高质量发展的战略基点。”我们把实施扩大内需战略同深化供给侧结构性改革有机结合起来，加快建设现代化产业体系。

瞄准消费需求，打开市场新空间。

“这款智能手表能监测心率、血氧、睡眠，还能蓝牙通话。”钟女士网购了一款智能手表。这家购物平台上，3月份智能手表销量环比增长约五成。

攻关重大装备，跃上发展新台阶。

3月25日，我国西部地区首台“华龙一号”核电机组在广西防城港市投产发电。核电产业链上下游5400多家企业联合开发研制，全面实现核岛主设备、核级主泵等400多项关键设备国产化。

推动智能改造，催生产业新动能。

“自动采购、智能排产，实时查看产品工艺、订单进度。”浙江博泰家具公司经数字化改造，生产计划完成度提升22%，订单交付周期缩短20%。

短板产业补链、优势产业延链，传统产业升链、新兴产业建链，新型工业化扎实推进，产业发展的接续性和竞争力不断增强。

“推进农业现代化是实现高质量发展的必然要求。”我们锚定建设农业强国目标，全面推进乡村振兴。

山东寿光市东斟灌村，“安装了智能放风机、卷帘机等设备，4个大棚比去年增收30万元。”种植户孙振兴说。黑龙江新和成生物科技有限公司加工车间，金黄的玉米经过发酵、提取、精制等工艺，变身维生素等高附加值产品，“身价”涨了几十倍。

强国必先强农，农强方能国强。实施新一轮千亿斤粮食产能提升行动、种业振兴行动；推动大数据、物联网等新技术与农业生产深度耦合；加快培育新型农业经营主体，引领农业适度规模经营……各地区各部门切实保障粮食安全，发展现代农业。

“人民幸福安康是推动高质量发展的最终目的。”我们紧紧抓住人民群众急难愁盼问题，推出一系列惠民生、暖民心举措。

开展适老化改造，护理人员做饭、打扫、陪同外出……在湖北广水市应山街道，蔡桂英老人迎来了家庭养老床位，“养老不离家，舒适又安心。”

“菜品种类丰富，价格实惠，还能提供厨师上门服务。”重庆南岸区团圆堡片区的社区食堂升级开业，赢得居民交口称赞。

养老保险全国统筹扎实推进，个人养老金制度稳步落地；计划全年开工改造老旧小区5万个以上，力争惠及2000万居民；深化医疗服务价格改革、建设城市医疗联合体、完善分级诊疗……各地区各部门持续保障和改善民生，不断增强人民群众的获得感、幸福感、安全感。

顶住压力，稳中求进。立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局，推动高质量发展，中国经济巨轮驶向更加广阔的水域。

坚持社会主义市场经济改革方向，坚持高水平对外开放，党和国家事业焕发新的生机活力，高质量发展增添更强动力

新突破！首批境外购汇业务日前在深圳前海落地，成为十年来跨境人民币进口贸易结算的重大突破。“跨境购汇业务开通后，企业可充分利用境内外两个市场两个汇率，锁定汇率风险，节省汇兑成本。”深圳市栗马智慧管理有限公司相关负责人表示。

“中国改革开放政策将长久不变，永远不会自己关上开放的大门。”

今年是改革开放45周年。在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，各地区各部门攻坚克难、积极作为，继续把改革开放推向深入。

“前海金融30条”落地实施、深港国际法务区建设稳步推进、前海桂湾金融先导区人才云集……前海作为“特区中的特区”，坚持“吃改革饭、走开放路”，活力不断涌动。

“党中央始终坚持‘两个毫不动摇’、‘三个没有变’，始终把民营企业和民营企业家当作自己人。”鼓励和支持民营经济和民营企业发展壮大，一系列政策措施接连出台落地。

畅机制、优环境，民营企业更有信心。

3月30日，商业航天企业银河航天研制的4颗卫星顺利升空，在轨组成国际首个车轮式卫星编队。

“北京市科委、中关村管委会专门立项，支持企业培育建设技术创新中心；海淀区有关部门积极服务，为企业对接应用场景……”公司联合创始人刘畅感慨，虽然商业航天领域门槛高，但有关部门的“管家服务”让企业底气更足、腰板更硬。

国家发改委明确支持民间投资参与102项重大工程等项目建设，江苏支持民间投资更多进入交通、城建等重点行业领域，广东加强项目招投标行为监管，合肥、烟台、鄂尔多斯等地施行民营经济促进条例……各地区各部门着力破除制约民营企业公平参与市场竞争的制度障碍，依法维护民营企业产权和企业家权益。

问需求、解难题，民营企业更加安心。

前一天刚在湖南株洲市政企“早餐会”上反映了建设手续问题，第二天就迎来当地住建部门现场办公，三一集团董事代晴华备受鼓舞。

北京朝阳区为企业提供管家式服务，前两个月累计协调解决重点企业1260多项问题诉求；河北开展“我帮企业找市场”“我帮企业找资金”等服务；安徽芜湖市打造“畅聊微信群”，企业家随时随地提出问题，所有问题进入政府督查、闭环办理……各地区各部门加快构建亲清政商关系，企业家放开手脚、轻装上阵，心无旁骛谋发展。

国企改革向纵深推进。

招商局将持有的招商物产51%股权无偿划转至国投贸易，南方电网与华润集团合作贵州医养项目……3月29日，11组国企专业化整合项目集中签约。优化国有资本布局，深化三项制度改革，建设世界一流企业，今年以来，国企改革三年行动圆满收官，新一轮国企改革深化提升行动蓄势待发。

从注册制改革全面落地，到开展深化农村集体经营性建设用地入市试点，从完善招标投标交易担保制度，到深化科技领域人才评价改革……今年以来，全面深化改革继续向广度和深度进军，有效激发市场活力和社会创造力。

改革与开放，如同“双螺旋”。

以开放促改革、促发展、促创新，全方位、多层次、宽领域的全面开放新格局加速形成。

——营造市场化、法治化、国际化一流营商环境，开放“新高地”加快崛起。

3月13日，巴西始发的“新福州”轮顺利靠泊海南洋浦国际集装箱码头，来自南美航线的货轮首次靠泊海南港口。目前，已有35艘外资国际船舶入籍“中国洋浦港”。

以洋浦为枢纽，对内连接国内沿海主要港口，对外通达世界各地的航线布局初步形成。这个春天，海南自贸港建设步稳蹄疾，总投资约117亿元的25个全岛封关运作第一批项目，全部开工建设。

从21个自由贸易试验区，到海南自由贸易港，一块块开放“试验田”大胆试、大胆闯、自主改，在投资贸易自由化便利化、金融创新服务实体经济、政府职能转变等方面积极发力，打造扩大开放“新高地”。

——更大力度吸引和利用外资，中国市场展现十足“磁力”。

2月15日，广东大亚湾，埃克森美孚惠州乙烯项目完成大件重型设备吊装，大亚湾研发中心正式动工。从签订投资协议到开工，用时仅18个月，这一投资达百亿美元的项目建设速度之快，在全球重大石化项目中首屈一指。“各级政府部门大力支持，项目用地保障、申请许可等事项顺利解决，有力保障了项目建设进度。”埃克森美孚（中国）投资有限公司董事长万立帆点赞。

新版鼓励外商投资产业目录正式实施；对1020项商品实施低于最惠国税率的进口暂定税率；沈阳、南京、杭州等6个城市获批开展服务业扩大开放综合试点……我们稳步推动规则、规制、管理、标准等制度型开放，与世界各国分享发展新机遇。

博世在苏州投资10亿美元建设新能源汽车核心部件及自动驾驶研发制造基地，施耐德电气在厦门正式启用全新柔性生产线，空客宣布将在天津建设第二条生产线……一家家跨国企业“用脚投票”，中国仍是外商眼中的投资热土。今年前两个月，全国实际使用外资金额2684.4亿元人民币，同比增长6.1%。

——高质量共建“一带一路”，“朋友圈”越来越大。

坐着火车去老挝！4月13日，首趟中老铁路国际旅客列车开行。自此，昆明至万象间实现当日通达。自2021年12月3日正式通车以来，中老铁路成为连接中老、辐射东南亚的国际物流黄金大通道。

往返亚欧再上量！今年一季度，中欧班列共开行4186列、运送44.9万标箱，同比分别增长15%、28%。共建“一带一路”最具竞争力的国际物流“金字招牌”越擦越亮。

“一带一路”倡议提出十年来，中国已与151个国家和32个国际组织签署200余份共建“一带一路”合作文件，为推动构建人类命运共同体、畅通国内国际双循环提供了有力支撑。

守正创新，勇毅前行。坚持社会主义市场经济改革方向，坚持高水平对外开放，党和国家事业焕发新的生机活力，高质量发展增添更强动力。

我国经济增长内生动力逐步增强，全年经济增长有望逐步回升。全体人民心往一处想、劲往一处使，就一定能够实现新征程的良好开局

习近平总书记在二〇二三年新年贺词中指出，“中国经济韧性强、潜力大、活力足，长期向好的基本面依然不变。”

一季度“开门稳”，为全年发展打下坚实基础，也预示着中国经济的广阔前景。

一份份报告，展现世界对中国经济的良好预期。

4月，国际货币基金组织（IMF）发布最新《世界经济展望报告》，预计2023年中国经济增速为5.2%，对全球经济产生积极助推作用。世界银行行长马尔帕斯直言，“今年全球经济整体疲软，但中国将是例外”。

一项项数据，彰显中国经济逐步回升的积极态势。

53.5%——近期，在生产和市场需求回暖的带动下，企业采购活动活跃，采购量指数达2020年12月份以来高点。

56.9%——3月份，服务业商务活动指数为56.9%，零售、铁路运输、道路运输、航空运输等行业商务活动指数均高于60%。

89.3——一季度，我国中小企业发展指数达89.3，比去年四季度上升1.3点，升幅为2020年四季度以来最高。

98.7%——前不久，中国贸促会对160多家在华外资企业和外国商协会开展调研，绝大多数受访外企表示将维持和扩大在华投资。

今天的中国，是充满生机活力的中国。取得疫情防控重大决定性胜利，中国经济更显韧性十足。2020年至2022年，我国GDP年均增长4.5%，经济总量接连迈上100万亿元、110万亿元、120万亿元几个大台阶，GDP增量在全球经济增量中的比重超过1/4。中国仍是世界经济恢复增长的主要稳定器和动力源。

“开年以来，市场预期明显改善，企业信心受到鼓舞与提振，预期类指标大幅回升，生产经营活跃度上升。”在中国宏观经济研究院综合形势研究室主任郭丽岩看来，当前中国经济“形稳势升”，积极因素和有利条件明显增多。

信心，来自中国经济企稳回升的良好态势，也来自我们手中拥有的诸多优势。

——有社会主义市场经济的体制优势。

“不需填表、跑腿，通过‘免申即享’领到了一笔26万余元惠企资金。”收到政策“礼包”，江西百盈高新技术公司总经理吴凤明干劲更足，今年准备扩建新厂区。

财税等部门先后发布两批延续和优化实施的税费优惠政策，预计全年新增减税降费1.2万亿元，加上继续实施的留抵退税政策，预计全年可为经营主体减轻税费负担超1.8万亿元；人民银行降低金融机构存款准备金率0.25个百分点，保持银行体系流动性合理充裕，支持普惠小微贷款稳步增长……积极的财政政策加力提效，稳健的货币政策精准有力，各类政策协调配合，宏观调控力度加大，形成共促高质量发展合力。

“我国经济发展获得巨大成功的一个关键因素，就是我们既发挥了市场经济的长处，又发挥了社会主义制度的优越性。”推动有效市场和有为政府更好结合，将持续激发经济内生动力。

——有超大规模市场的需求优势。

广西美王电器科技有限公司负责人介绍，公司产品螺蛳粉电煮锅备受年轻人欢迎，订单不断。

市场是最稀缺的资源。我国有14亿多人口，4亿多中等收入群体，是世界上最有潜力的超大规模市场。居民收入水平和消费水平不断提高，新型工业化和城镇化持续推进，这将给我国经济发展带来显著的规模经济优势、创新发展优势和抗冲击能力优势。

——有产业体系配套完善的供给优势。

“极片生产速度提升到2.5米/秒”“膜片对齐精度提升至±0.3毫米”，日前，深圳吉阳智能科技有限公司研发的阳极连续智能卷绕机，生产效率和制造精度达到国际领先水平。

“链主”企业龙头带动，配套企业群体跃升。近年来，以宁德时代为代表的锂离子电池“链主”企业，与上下游企业联合攻关，助力产业链迈向高端。目前我国锂电装备产业已拥有超2000项专利，国产化率达到95%。

拥有世界上规模最大、门类最齐全的制造业体系，220多种工业产品产量位居世界首位，我国在全球产业分工体系和供应链体系中地位举足轻重。

——有勤劳智慧的广大劳动者和企业家等人力优势。

这些天，天津港一线职工成卫东忙着训练机器人“徒弟”。前两年，“智慧零碳”码头在天津港投产运营，成卫东成为首批港口行业人工智能训练师。

人才是衡量一个国家综合国力的重要指标。我国劳动力资源丰富，劳动年龄人口近9亿人，人口素质正不断提高，将有力支撑经济发展方式转变、产业结构升级、全要素生产率提高。

“时与势在我们一边，这是我们定力和底气所在，也是我们的决心和信心所在。”

怀揣坚定信心，我们要沉着冷静、保持定力。

站在新的历史起点上，中国发展具备更为完善的制度保障、更为坚实的物质基础、更为主动的精神力量，长期向好的发展大势不可阻挡。只要把各方面的优势和活力真正激发出来，就能够实现更大突破、迈上更高台阶。

怀揣坚定信心，我们要稳中求进、积极作为。

从高速增长转向高质量发展是风险易发高发的时期，更需要积极和稳妥辩证统一。我们要坚持稳中求进工作总基调，在守住根基、稳住阵脚的基础上积极进取，集中精力办好自己的事情，在高质量发展中赢得历史主动。

怀揣坚定信心，我们要团结一致、敢于斗争。

当前我国经济呈现稳步回升态势，但面临的困难挑战和不确定因素仍然不少，实现全年发展目标需要倍加努力。我们要增强志气、骨气、底气，保持战略清醒，发扬斗争精神，把发展进步的命运牢牢掌握在自己手中。

“新征程是充满光荣和梦想的远征，没有捷径，唯有实干。”

放眼神州大地，广大干部群众正在各行各业竞展风流、尽显风采，在同心共筑中国梦的伟大征途中留下自己闪亮的足迹。

中国建筑集团党组书记、董事长郑学选说，今年企业经营指标一个月比一个月好，业务拓展稳中有进，实现了“开门红”，一季度新签合同额突破1万亿元，同比增长20.9%，对全年发展有信心。

黑土地上，辽宁昌图县的种粮户们抢抓农时，“现在正是春耕备耕关键期，努力多种粮、种好粮！”

实验室里，湖南科技大学教授万步炎与团队投入“海牛Ⅲ号”深海钻机科研攻关，“下一个目标：挑战万米级水深地质钻探取样！”

塔里木盆地，顺北84斜井测试获高产工业油气流。西北油田副总地质师曹自成踌躇满志，“力争在确保国家能源安全上再创佳绩！”

“在我们这么一个有着14亿人口的国家，每个人出一份力就能汇聚成排山倒海的磅礴力量，每个人做成一件事、干好一件工作，党和国家事业就能向前推进一步。”

起势映照后势，开年预示全年。

满怀信心，奋跃而上。我国经济增长内生动力逐步增强，全年经济增长有望逐步回升。全体人民心往一处想、劲往一处使，就一定能够实现新征程的良好开局。

《 人民日报 》（ 2023年04月23日 01 版）

(责编：岳弘彬、赵欣悦)

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