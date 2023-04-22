人民网北京4月22日电 （焦磊）当前，数字化转型浪潮正以不同的方式重塑着每个产业，各行业与数字化融合创新、交叉创新不断深化，催生着新业态、新模式的迭代更新。业内认为，企业的数智化推进，已经从局部应用场景创新、数据相对分散、只有部分平台能力的1.0阶段，进入到围绕生产、经营及管理主题的融合化应用创新、重视和系统推进数据治理、全面升级数智底座的2.0阶段。

4月19日，用友举办了2023用友BIP技术大会。会上，用友介绍了用友BIP-iuap平台，并发布了全面数智化能力体系，助力企业升级数智化底座，加强加速数智化推进。同时，用友联合IDC发布《建设数字中国 升级数智底座——企业数智化底座白皮书》。用友网络执行副总裁兼CTO樊冠军在技术大会上宣布，用友已启动企业服务大模型训练。

筑牢数智化转型坚实底座

提升数智化转型的融合度，需要有效将智能软件底座与企业发展相结合。从行业发展角度来看，具备便捷支撑企业产品与业务的创新与变化、产业链与价值网的业务协同、企业组织的灵活变化与多形态运营管理等多能力的数智平台不可或缺，能够有力支撑企业构建丰富的数据应用服务、业务和职能工作的智能化运营、个性化应用快速开发创新，呈现开放连接能力强、适配信创和安全可信等特点。

樊冠军介绍，用友BIP是用友战略投资研发服务企业数智化的新一代平台和应用服务群，累积了用友35年服务数百万企业客户的人财物项、产供销研等10大领域和众多行业的应用实践，历经七年时间研发，在平台技术与应用架构、领域与行业应用、生态体系三个层面，实现了全面突破。

据悉，用友iuap平台以企业业务为导向，实现了多项应用架构的创新，包括支撑业务变化和精准运营的特征体系、支撑产业链及价值网业务协同的社会化商业组织与数据模型、重构企业精细管理的事项会计中台、支持组织柔性与灵动发展的多维组织模型、支撑企业实时管控与精益运营的PDCA循环、业务导向随需应用的场景化应用组装等，使能企业随需而变、柔性扩展、韧性成长。

用友网络副总裁罗小江表示，用友BIP坚持“云中立”原则。iuap平台支持企业应用系统可以根据客户的需要，运行在阿里云、天翼云、华为云、腾讯云、企业自建IDC等不同云计算平台，并可实现便捷的跨云迁移，支持客户拥有开放、自主的数智化基础设施环境。

人工智能成为IT产业变革中心

随着全球生成式AI热潮的兴起，标志着人工智能进入普及应用，IT技术与产业创新进入以AI为中心的时代，软件产业迎来发展新机遇。据亿欧智库市场研究数据显示,中国数字办公行业近几年保持较为稳定的规模增长。2022年中国数字化办公市场规模达到973.89亿元,2023年则将正式突破千亿元大关,达到1135亿元。

大会上，用友董事长兼CEO王文京提出AI在软件企业普及应用的三个主要方向：一是企业业务与职能工作的智能化运营；二是企业应用、企业服务的自然化人机交互；三是企业客户利用AI赋能的低代码开发与集成平台实现快速应用生成。

罗小江介绍，iuap中的低代码开发平台YonBuilder拥有110万活跃开发者、2300+个企业原子组件、10000+场景应用和1000+伙伴生态，助力企业实现快速应用构建与创新。iuap中的连接集成平台YonLinker让企业在混合云环境中更便利实现开放互联、简集成，并提供了4,343个API接口（公有云），每日平均调用量（公有云）超过1,523万，每日请求数（公有云）超过13亿。两平台结合赋能企业实现快速应用创新能力。

此外，用友iuap通过数智化工程体系、可持续运营体系，让企业实现从工具链构建到运营，随需享受云计算、大数据、人工智能等新技术带来的便利及价值。同时，用友提供“数智化+信创化”相结合的价值化国产替代解决方案，并按照咨询诊断、解耦重构、价值方案、平稳实现和敏捷迭代等五个步骤帮助企业实现国产替代。

打造合作共赢生态

根据Gartner研究数据显示，用友是全球应用平台软件aPaaS市场TOP10中唯一的中国厂商。同时据IDC市场研究报告，用友iuap平台位居中国aPaaS整体市场、公有云市场、私有云市场三项第一。

会上，IDC中国区副总裁周震刚发表了《建设数字中国，加快企业数智化创新》的主题演讲。他表示，数智化的需求将贯穿企业整体，企业数智底座应该具备连接与创新能力、数据智能应用能力、技术架构能力等六大基础能力，数智底座建设已成为企业数智化转型成功与否的充分且必要条件。中船集团、杭钢集团和北京地铁等企业分享了通过升级数智底座，加强加快企业数智化推进的实践成果。

其中，北京中船信息科技有限公司通过与用友深度合作，服务中国船舶集团的数智化转型。中船信息董事长张凯表示：“数智化底座是企业转型过程中的必然选择。”中船希望通过企业数智化转型对组织体系架构、业务模型、流程、方法、能力与资源进行有效协同，并且能够交付一套管理模型、IT系统、文献体系和治理机制，实现现代化企业数智化转型的完整体系。

北京市地铁运营有限公司副总会计师、财务部部长梁清表示：“用友BIP助力我们实现了企业全面的业务透视，形成生产经营计划、全面预算、财务核算这三者高效联动运转的体系，能充分发挥数据在业财融合中的作用。”

同时，罗小江表示，用友将与大型企业的数科公司、行业及领域ISV、专业服务商打造共赢的合作生态，在平台引入、应用开发、自主可控、合作创新、市场推广等层面进行深度合作，共同服务更多大型企业升级数智底座，加强加速数智化推进。

(责编：李楠桦、高雷)

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