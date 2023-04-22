人民网北京4月22日电 （欧阳易佳）据水利部消息，4月21日10时，随着引滦枢纽闸开启，2023年引滦入津、入唐春季供水工作正式启动。本次供水主要用于天津、唐山两市城市生活、生态环境和农业用水，计划供水3.5亿立方米，其中向天津市供水2.5亿立方米，向唐山市供水1亿立方米。

为做好本次供水保障工作，水利部海河水利委员会引滦局提早谋划部署，对引滦枢纽工程主体、机电设备、放水设施等进行了全方位隐患排查治理，并及时加强与津唐两市沟通协调，滚动分析供需水态势，科学优化水库调度运行，全力确保供水工作顺利实施。

2023年是引滦入津工程通水40周年。多年来，水利部海河水利委员会引滦人赓续引滦精神，扎实履职尽责，持续保障了引滦工程安全、水质安全、供水安全，有效缓解了引滦沿线水资源短缺情况，进一步改善了水生态环境，为津唐两市经济社会发展提供了坚实水资源支撑。截至2022年底，引滦枢纽工程已累计供水451亿立方米，其中向天津市供水209亿立方米，向唐山市供水63亿立方米，向滦河下游农业供水179亿立方米。

(责编：李楠桦、高雷)

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