人民网记者 杜燕飞

商场超市顾客盈门，景区乐园游人如织，街头巷尾人头攒动、吃饭等位打卡排队……在这个春意盎然的日子里，与气温一起回升的是各地涌动的消费热情。从大街小巷热气腾腾的烟火气中，人们感受到我国消费市场的韧性和活力。

4月27日，以“推动高质量 致力新消费”为主题的论坛在人民网一号演播厅举办。参会嘉宾表示，让消费尽快“回血”，是今年经济工作的重点任务之一。挖掘消费潜力关乎民生、关乎经济，要打造消费新场景，释放新消费需求，培育消费新理念，推动经济高质量发展。

新理念推动新消费发展

“推动高质量 致力新消费”主题论坛现场。人民网记者 于凯摄

消费是最终需求，是畅通国内大循环的关键环节和重要引擎，对经济具有持久拉动力，事关保障和改善民生。

国家统计局发布的数据显示，今年一季度，餐饮收入12136亿元，同比增长13.9%；社会消费品零售总额37855亿元，同比增长10.6%；国内旅游总人次12.16亿，同比增长46.5%。

“人气足，市场旺，购买力强，是今年一季度消费一大亮点，主要是通过餐饮、购物、旅游三大行业快速增长反映出来的。”商务部原副部长魏建国表示，这只是国内消费反弹的开始，下一步会有健康、养老、文化、体育等更多的行业出现增长。

魏建国认为，当前，传统以商品为中心的消费理念正转化为以消费者需求为中心，越来越多的企业正加速转变经营理念，细分不同消费人群，提供精细化服务。新的消费模式也因消费文化的不断改善而得到加速发展。在合作共赢的文化支持下，中国消费市场，会迎来更加广阔的发展空间，有着巨大的潜力。

“一季度国内经济正在复苏，但也要看到当前经济复苏的内需基础尚不牢固。例如，消费主要动力靠收入增长，收入增长要依靠就业。如果就业不充分，居民收入水平提高不快，会影响到消费市场的持续增长。”第十一届全国人大财经委副主任、国家统计局原副局长贺铿表示，消费的主体要靠年轻人，对于二季度、三季度要进一步解决企业困难，促进扩大就业。

百姓“钱袋子”鼓起来，消费才能“跑”起来。贺铿认为，要继续践行供给侧结构性改革，让供给侧的供给更加协调，通过去产能、去库存，让符合供给侧结构性改革要求的行业发展得更快一点；通过减税降费等措施，把企业扶持好，尤其是民营企业、中小企业，贯彻落实“两个毫不动摇”；依靠科技、人才、创新、现代管理，提高全要素生产力，使产值增加、产品增加，推动经济健康发展。

打造新场景释放消费新需求

“构建新发展格局 重塑新消费趋势”圆桌论坛。人民网记者 于凯摄

“提振消费信心，要让消费意愿和能力不断上升。在把各地刺激消费政策落实好、执行好的同时，还要不断形成新的消费热点。”工信部消费品工业司原司长高延敏认为，要不断地创造新消费需求，通过完善服务细节进一步提升消费信心，让旅游、餐饮等行业再一次火起来、热起来，让旅游和餐饮消费尽快得到恢复。

与“不敢消费、不愿消费”并存的，还有“不能消费、有钱花不出去”的问题。近年来，我国消费升级趋势明显，广大居民对消费扩容提质提出了更高需求。

在高延敏看来，新消费的核心是扩大和升级消费，明显特点就是消费需求变化快，新生代消费者消费变化更是快，追求产品的个性化、多样化，企业应深度挖掘消费新热点，打造消费新场景，提升消费潜力，释放满足新消费需求，以细分化市场、探寻消费新增长点。

“高质量发展需要变革生产方式，要优化供给结构，提高全要素生产力，依靠企业家，在创新、人才、工匠精神、生产工具改进等方面下力气。想办法扩大就业，提高生产力水平，降低成本，促进各部门按比例协调发展。”贺铿认为，在城镇化过程中，要促进中小城市星罗棋布地发展，多建田园化小城镇，让剩余劳动力尽可能就近就业。发展方式要由粗放型向集约型转化，营造良好的营商环境。

汾酒集团党委专职副书记李振寰认为，高质量发展是保持我国经济持续健康发展的主题，也是我国长期发展向好的必然要求。对于企业而言，既是机遇，更是挑战。由单一强调市场高速度增长，转换到全面高质量发展，是解决企业当前外在挑战和内部发展的必然要求。

推动产业升级优化消费新供给

“品质是做强产品的根基，要以高品质产品推动高质量发展。”高延敏表示，食品产业是国民经济重要的基础产业和支柱产业。酿酒业作为食品中的较大行业，具有万亿元市场规模，对于推动高质量发展、扩大和升级消费有着较大的提升空间。

以白酒行业为例，李振寰认为，面对新消费趋势，白酒行业要进行供给侧结构性改革，做到产品结构优化、稳固品牌根基，文化赋能品牌，发掘新的消费增长点。企业要实现发展方向的转型升级，加大科技创新，树立品牌意思，提高产品质量，满足人民日益增长的美好生活需要，明晰企业定位与职责，为国家、社会、员工提供更多价值，培育大清香品类意识、共建清香型白酒行业高质量发展新生态。

“白酒行业高质量发展，要以文化为指引，以产区为基石，以名酒为引领，以消费为导向，以国际化为己任。”中国酒业协会秘书长何勇表示，要以酒为基，走产业融合、产城融合、多元发展的产业路线，在探索消费需求上下功夫，出实招、求突破，见成效。

在中国工程院院士、北京工商大学校长孙宝国看来，面对新消费，白酒行业高质量发展要实现生产现代化和市场国际化。目前，越来越多的酒企有了专用原粮基地，培育出适合酿酒的原粮，提升了酿酒的安全性和酒体品质；通过数字化赋能，各种传感器分布在酿酒过程中，保证了产品质量，实现了生产现代化。

“当前，高端白酒消费从社交型消费转向家庭消费和健康消费，从节庆、功能性消费转为日常消费。”中制智库理事长兼研究院院长新望表示，作为以内循环为主体的行业，高端白酒未来市场发展空间很大，将进入多元化、个性化选择时代。

(责编：王连香、吕骞)

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