魏永刚

原标题：淄博烧烤热的启示

这些日子，山东淄博的烧烤火了。本是一种寻常食物，却借助网络的力量火起来了。火的不仅是这种吃法本身，烧烤还给淄博带来客流量，拉动了当地消费，引发多重效应。淄博烧烤“火出圈”，给我们促进消费复苏带来诸多启示。

淄博烧烤这次“火”起来，是从网络上“点燃”的。一些大学生通过他们熟悉的网络表达方式，短时间内集中传播淄博烧烤，这种食物就此“火”起来，很快成为“网红”。

其实，这些年“网红”形成消费热点的事情并不鲜见。有些线下很火的东西“蔓延”到了线上；但有些线上很火的东西，在线下却配合不起来。线上线下的联动，究竟在哪里接通？“网红”如何成为“长红”？这是网络营销兴起之后，大家都在思考的一个问题。

淄博的亮点在于，找准了网络热点与线下对接的结合点，迅速把线上的热点“接引”到线下来。当烧烤以笔记、视频等网络形式大量传播的时候，淄博有关部门不仅敏锐地捕捉到了这个热点，而且在线下紧紧跟进。他们的线下工作踩中了消费者心中的“点”，比如及时跟进提高烧烤质量，筹办“烧烤节”这样的促消费活动，提供烧烤专列这样的贴心服务，着力营造诚信经营的营商环境和消费环境等。线上与线下的有效对接，形成了相互促进的良性互动，“引燃”淄博烧烤“火出圈”。

淄博烧烤单价很便宜，但却在很短的时间里吸引来很多游客。这种现象在今年春天的消费市场复苏中还有很多表现。例如，像淄博烧烤一样走红的“特种兵式”旅游等新消费形式。这些消费现象的兴起，说明大众消费仍然是带动消费市场复苏的重要力量。今年以来，各地都在努力把恢复和扩大消费摆在优先位置。在增强消费能力、改善消费条件、创新消费场景等方面，许多地方都想出不少有效办法。实践证明，恢复和扩大消费，仍然要在促进大众消费上多动脑筋。只要找准着力点，大众消费也可以形成新的消费热点。

要找准大众消费的着力点，就得创新思路，运用新的营销手段，还得改善消费环境，培养消费复苏的土壤。消费热点的形成需要时机，更离不开环境。烧烤是一种很多地方都有的食物。单凭一种食物形成一个消费热点，这背后一定是让消费者体会到了一种复合式的感受。因为有了这种感受，才会有那么多人又吃又玩，还要发朋友圈。如今，烧烤已经成为淄博的城市名片，它标注的其实是这个城市的营商环境和城市品牌。淄博烧烤是今年春天才“火”起来的，但那么多烧烤摊贩，很少有缺斤短两的。这展现出的就是营商环境的优势。“人人都是营商环境”至少在淄博并非口号。

有人说，淄博为办好烧烤产业而推出的一些举措正在形成溢出效应。这就是营商环境改善的“撬动效应”。淄博烧烤走红，让我们看到了消费热点对促进消费的作用，更让我们想到驰而不息、久久为功改善营商环境的重要性。

(责编：罗知之、陈键)

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