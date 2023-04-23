人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

淄博烧烤热的启示

魏永刚
2023年04月23日08:59 | 来源：经济日报
小字号

原标题：淄博烧烤热的启示

这些日子，山东淄博的烧烤火了。本是一种寻常食物，却借助网络的力量火起来了。火的不仅是这种吃法本身，烧烤还给淄博带来客流量，拉动了当地消费，引发多重效应。淄博烧烤“火出圈”，给我们促进消费复苏带来诸多启示。

淄博烧烤这次“火”起来，是从网络上“点燃”的。一些大学生通过他们熟悉的网络表达方式，短时间内集中传播淄博烧烤，这种食物就此“火”起来，很快成为“网红”。

其实，这些年“网红”形成消费热点的事情并不鲜见。有些线下很火的东西“蔓延”到了线上；但有些线上很火的东西，在线下却配合不起来。线上线下的联动，究竟在哪里接通？“网红”如何成为“长红”？这是网络营销兴起之后，大家都在思考的一个问题。

淄博的亮点在于，找准了网络热点与线下对接的结合点，迅速把线上的热点“接引”到线下来。当烧烤以笔记、视频等网络形式大量传播的时候，淄博有关部门不仅敏锐地捕捉到了这个热点，而且在线下紧紧跟进。他们的线下工作踩中了消费者心中的“点”，比如及时跟进提高烧烤质量，筹办“烧烤节”这样的促消费活动，提供烧烤专列这样的贴心服务，着力营造诚信经营的营商环境和消费环境等。线上与线下的有效对接，形成了相互促进的良性互动，“引燃”淄博烧烤“火出圈”。

淄博烧烤单价很便宜，但却在很短的时间里吸引来很多游客。这种现象在今年春天的消费市场复苏中还有很多表现。例如，像淄博烧烤一样走红的“特种兵式”旅游等新消费形式。这些消费现象的兴起，说明大众消费仍然是带动消费市场复苏的重要力量。今年以来，各地都在努力把恢复和扩大消费摆在优先位置。在增强消费能力、改善消费条件、创新消费场景等方面，许多地方都想出不少有效办法。实践证明，恢复和扩大消费，仍然要在促进大众消费上多动脑筋。只要找准着力点，大众消费也可以形成新的消费热点。

要找准大众消费的着力点，就得创新思路，运用新的营销手段，还得改善消费环境，培养消费复苏的土壤。消费热点的形成需要时机，更离不开环境。烧烤是一种很多地方都有的食物。单凭一种食物形成一个消费热点，这背后一定是让消费者体会到了一种复合式的感受。因为有了这种感受，才会有那么多人又吃又玩，还要发朋友圈。如今，烧烤已经成为淄博的城市名片，它标注的其实是这个城市的营商环境和城市品牌。淄博烧烤是今年春天才“火”起来的，但那么多烧烤摊贩，很少有缺斤短两的。这展现出的就是营商环境的优势。“人人都是营商环境”至少在淄博并非口号。

有人说，淄博为办好烧烤产业而推出的一些举措正在形成溢出效应。这就是营商环境改善的“撬动效应”。淄博烧烤走红，让我们看到了消费热点对促进消费的作用，更让我们想到驰而不息、久久为功改善营商环境的重要性。

(责编：罗知之、陈键)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
铁路部门加大五一假期运力投放 增开旅客列车1500多列
　　人民网北京4月23日电 （记者王连香）记者从中国国家铁路集团有限公司（以下简称国铁集团）获悉，针对五一小长假运输期间火车票预售情况，铁路部门采取多种措施，进一步加大运力投放，努力满足旅客出行需求。4月27日至5月4日假日运输期间，全国铁路安排日均开行旅客列车将达到10500余列，增开旅客列车1500多列。…
筑牢企业数智化底座 用友发布全面数智化能力体系
　　人民网北京4月22日电 （焦磊）当前，数字化转型浪潮正以不同的方式重塑着每个产业，各行业与数字化融合创新、交叉创新不断深化，催生着新业态、新模式的迭代更新。业内认为，企业的数智化推进，已经从局部应用场景创新、数据相对分散、只有部分平台能力的1.0阶段，进入到围绕生产、经营及管理主题的融合化应用创新、重视和系统推进数据治理、全面升级数智底座的2.0阶段。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部