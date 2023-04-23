人民网北京4月23日电 （记者王连香）记者从中国国家铁路集团有限公司（以下简称国铁集团）获悉，针对五一小长假运输期间火车票预售情况，铁路部门采取多种措施，进一步加大运力投放，努力满足旅客出行需求。4月27日至5月4日假日运输期间，全国铁路安排日均开行旅客列车将达到10500余列，增开旅客列车1500多列。

国铁集团客运部负责人介绍，今年五一小长假是春节后的第一个较长假期，旅客出行需求旺盛，呈现假期首尾长途客流多、中间短途客流多、出行时段高度集中等特点。从铁路12306预售情况来看，截至4月22日14时，铁路部门已经售出五一小长假运输期间火车票4657万张，北京至上海、成都至西安、广州至南宁、广州至长沙、北京至青岛、深圳至长沙、北京至沈阳、北京至西安、上海至武汉、北京至太原等热门方向车票紧俏。

为做好旅客群众出行服务，铁路部门充分发挥现代化铁路网和发达高铁网优势，最大限度挖掘运输潜力，加大运力投放。

一是实行高峰列车运行图。将全国铁路旅客列车按高峰运行图组织开行，日均开行旅客列车将达到10500余列，较日常增加1500余列。

二是增加长途运力投放。增开跨铁路局长途旅客列车156列。其中，在4月28日至30日、5月2日至4日时段，增开北京朝阳至沈阳北、北京丰台至太原南、北京西至西安北、杭州东至郑州东、上海虹桥至西安北、上海虹桥至长沙南、南昌西至广州南等方向夜间高铁102列；在旅游热点地区和客流密集的福州至深圳北、吉林至青岛北、北京朝阳至长春、北京西至南昌等方向增开动车组列车和普速列车54列。

三是优化动卧列车开行。增开5月2至4日上海虹桥至佛山西、上海虹桥至广州南、上海虹桥至珠海、北京西至深圳北、北京西至昆明南、北京西至湛江等区间双向动卧列车36列。

四是增加短途运输能力。组织各铁路局集团公司根据管内客流动态加开列车，精准实施“一日一图”，最大限度满足短途旅客出行需求。上海局集团公司增开杭州、南京、苏州、宁波、扬州、黄山等管内热门旅游城市方向旅客列车284列，成都局集团公司增开成都至贵阳、成都至重庆、重庆至贵阳等铁路局管内短途夜间动车组30列，济南局集团公司每日开行济南至淄博等区段动车组82列。

铁路部门提示，利用互联网或手机客户端购票的旅客，铁路12306网站（含手机客户端）是官方唯一火车票网络售票渠道，且不收取任何附加费用，请广大旅客朋友一定要通过官方渠道购票，维护自身合法权益。假日期间，铁路部门将根据客流需求和车票预售情况，灵活动态安排运力投放，有出行需求的旅客请留意车站公告，或通过铁路12306网站（含手机客户端）查询列车开行信息。节日期间客流集中，建议旅客朋友可错峰出行。

(责编：王连香、高雷)

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