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全国生态保护红线全面划定 全线不低于315万平方公里

2023年04月22日15:41 | 来源：人民网
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人民网北京4月22日电 （欧阳易佳）今天是第54个世界地球日，以“珍爱地球 人与自然和谐共生”为主题的地球日主场活动在福建省福州市举行。活动上，自然资源部国土空间规划局局长张兵表示，自然资源部会同生态环境部、林草局等部门，结合《全国国土空间规划纲要（2021-2035年）》编制，完成了全国生态保护红线的划定。全国生态保护红线不低于315万平方公里，其中陆域生态保护红线不低于300万平方公里，占陆域国土面积的30%以上，海洋生态保护红线不低于15万平方公里。

张兵介绍，生态保护红线集中分布在青藏高原生态区、黄河重点生态区、长江重点生态区、东北森林带、北方防沙带、南方丘陵山地带、海岸带等区域，筑牢国家生态安全屏障。与各地自然地理格局相匹配，有的省份生态保护红线面积占比超过50%，有的省份不到10%。包括整合优化后的自然保护地面积约180平方公里；自然保护地外水源涵养、生物多样性维护、水土保持、防风固沙、海岸防护等生态功能极重要区域，及水土流失、沙漠化、石漠化、海岸侵蚀等生态极脆弱区域约85万平方公里；其他具有潜在重要生态价值的区域约50万平方公里。覆盖了绝大多数草原、重要湿地、珊瑚礁、红树林、海草床等重要生态系统，以及绝大多数未开发利用无居民海岛。

张兵表示，下一步，自然资源部将定期开展生态保护红线保护成效评估，依托国土空间规划“一张图”实施监督信息系统，提升动态监测预警能力，促进部门联动协同，加强生态保护红线监管，为建设人与自然和谐共生的中国式现代化而共同努力。

(责编：鲁婧、高雷)
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