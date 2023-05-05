人民网北京5月5日电 （记者申佳平）据工业和信息化部官网消息，为深入实施消费品“三品”行动，大力提升消费品产品和服务供给能力，夯实扩大内需战略的供给基础，增强消费对经济增长的拉动作用，推动消费品工业持续平稳增长，工业和信息化部、商务部联合组织开展2023“三品”全国行活动。

据介绍，本次活动的主题是“数智赋能 品‘制’增效 优质消费”，时间为2023年4-10月。本次活动的重点任务包括以下4个方面。

一是聚焦7+10+N活动，培优育强引领消费新升级。七大主题持续拉升消费氛围。创建7个消费主题月时间轴线，月月有主题，周周有活动。十大行业领域助力消费升级。突出行业协会组织协调作用，聚焦服装、家纺、家具、家电、五金、洗涤、休闲食品、乳制品、健康养老、绿色智能消费品等行业领域。N场巡展活动引爆消费活力。依托“三品”战略示范城市，设立三品全国行分会场，推广千家优质产品，释放大众消费潜力；面向重点消费品领域，选择若干城市举办“促消费”专场巡展活动，激发社会群体消费活力；组织中国企业家对话、“三品”城市市长论坛等活动，提振市场主体信心，倡导绿色消费理念。

二是深化产销联动，线上线下激发行业创动能。支持京东、阿里、唯品会、抖音、快手、得物等电商平台对接重点消费品生产企业，整合行业优势资源，打造永不落幕的“三品”博览会。支持物美、百安居、永辉、国美、苏宁、居然之家、红星美凯龙等零售企业线下同步开展活动，发展预售、定制等产销对接方式，实现供需适配和精准交付。支持特色产区发挥自有资源优势，构建和谐区域发展生态，打造重点消费品行业发展新势能。

三是加强产消互动，提质扩容优化模式促发展。支持服装、家纺、家电、家具等行业深入洞察消费需求，围绕研发设计、生产控制、品牌营销等方面，以新消费联动新制造，以优质供给促进消费升级。培育壮大定制、体验、智能、时尚等新型消费，构建消费新业态、新模式、新场景和新服务。组织消费者进工厂主题活动，利用AR/VR等现代信息技术增强消费体验，引领大中小企业及消费者协同联动，实现产业链上下游一体化发展。

四是助力乡村振兴，集聚优势开拓市场增实效。支持地方突出产业集聚优势和区域发展特色，提升区域品牌影响力和产品综合附加值。突出“三品”战略示范城市引领作用，结合定点帮扶工作，组织开展“三品”进乡村等主题活动，升级打造乡村特色产品消费节，推介特色名优消费品。深入开展“数商兴农”，鼓励行业协会、电商平台、生产企业整合行业资源，组织开展“家电下乡”“以旧换新”“汰旧换优”活动，协同推进乡村废旧用品回收与消费新品升级。

图片来源：工业和信息化部官网

(责编：申佳平、高雷)

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