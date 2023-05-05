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天舟五号货运飞船顺利撤离空间站组合体

2023年05月05日17:00 | 来源：人民网
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人民网北京5月5日电 （记者赵竹青、罗知之）记者从中国载人航天工程办公室获悉，北京时间2023年5月5日15时26分，天舟五号货运飞船顺利撤离空间站组合体，转入独立飞行阶段。

天舟五号货运飞船于2022年11月12日在文昌航天发射场发射入轨，装载了神舟十五号3名航天员6个月的在轨驻留消耗品、推进剂、应用实（试）验装置等物资，还搭载了“澳门学生科普卫星一号”立方星、空间氢氧燃料电池、空间高能粒子探测载荷等试验项目。

后续，天舟五号货运飞船将在神舟十五号载人飞船撤离空间站组合体后，绕飞并对接于空间站节点舱前向端口。

(责编：罗知之、高雷)
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