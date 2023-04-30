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奋进的日子——

致敬铁路人 在坚守中绽放流动中国之美

王绍绍
2023年04月30日08:50 | 来源：人民网
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交通强国，铁路先行。铁路作为国家重要的基础设施、经济发展的先行官，是建设交通强国的重中之重。今年全国铁路预计发送旅客1.2亿人次，较2019年同期增长20%，超历史同期最高水平，日均发送旅客1500万人次。

数据背后，是铁路人的坚守，普通而又重要的工作岗位，却激发出每一个劳动者的平凡力量。他们见证了我国铁路交通发展的巨大飞跃，默默付出，为推动交通强国建设贡献一份力。

售票车间主任的最后一个“五一”

“过完这个劳动节，离我退休就又近了一步，真的很舍不得。”康顺兴感叹道。

今年他即将退休，这是他在售票岗位上度过的最后一个“五一”。康顺兴是北京南站售票车间主任，1985年11月，从部队退伍的他投身铁路事业。如今，他已在售票岗位上坚守了38年。

从硬板票到软纸票，再到电子票，三十多年来，康顺兴见证了中国铁路客票不断朝着便民化、数字化方向发展的进程，也深切感受到科技的力量正不断刷新着“中国速度”。

售票工作其实很复杂，从票额预分、车票售改退到自动售、每日计划，需要掌握的技能越来越多，但从他手里发售出的每一张车票却从没有过失误。

“其实很简单，售票员应该真把旅客的事当自己的事，特别是在处理突发情况时，要用心服务旅客，因人而异采取不同的方法，尽量让每一名旅客都满意而归。”

作为售票车间的“大家长”，无论出现什么样的业务难题，康顺兴总是耐心指导后辈，所以他被大家亲切地称为“问不倒的百事通、难不住的康师傅”。

“有人说，售票员更像营业员，车票就是商品，旅客交钱，售票员出票，买卖就成了。其实对我们而言，车票更像一张请柬，这张请柬如何送到旅客心坎里，需要的是过硬的技能和真挚的服务。”康顺兴说。

智慧雄安站里的科技达人

“五一”假期，河北雄安站的办公楼仍然灯火通明，李达正紧盯着他面前的笔记本，查看着刚刚采集的BIM数据信息。假期车站人流量增大，确保BIM系统正常运行是保障每一位旅客顺畅出行的关键。

李达是中国铁路北京局集团有限公司石家庄房建公寓段的技术员，2019年，从参与到雄安站预介入工作中，四年间他亲历了雄安站的“茁壮成长”，也目睹了雄安新区日新月异的巨大变化。

和以往的高铁站不同，雄安站的正常运行采用了BIM系统。车站内的每一根管道、每一部通风机组、每一盏照明灯都可通过BIM系统调试和控制，真正实现了“智慧高铁站”。而李达正是BIM系统的建设者之一。

“在2020年12月19号那天，雄安站BIM系统竣工，当时我的心情别提多激动了。”李达说。

为了更好地完成项目，李达常常利用工作之余的时间学习建筑信息模型、全景影像集成和房建设备全专业三维建模技术。“他手里最放不下的就是他的笔记本电脑，走到哪里笔记本就带到哪里。”李达的舍友表示。

“这台笔记本电脑功劳可大嘞！不仅陪我完成了暖通专业29类建筑构件信息采集，还通过全景影像集成技术360度拍摄了雄安站400多个点位。”李达说。

今年五一假期，李达也和这台笔记本一起，密切关注着雄安站的“智慧”运行。他说：“趁着年轻，我想多历练自己，为铁路房建技术领域运维发展多做一些力所能及的事情，在不断的锻炼中，我觉得特别充实。”

列车长的“双轨”生活

五一期间，在广州南开往北京西的G78列车上，列车长刘丹正快速地在狭窄的列车过道上穿梭，巡视着满员的车厢。

今年28岁的刘丹，担任列车长已经6年了。不久前，她刚刚迎来了自己的“新生命”。但看着因旅游复苏忙得日夜颠倒的同事们，刘丹提前结束产假，重返工作岗位。

“我在工作群里看到同事们不断增加排班，一个个忙得不可开交，就想着自己得去帮帮忙，所以提出了提前返工的请求。”刘丹说。

从每天早上5点踏上列车，到晚上10点下车返回公寓，刘丹日复一日地坚持着，但她最牵挂还是家里仍在襁褓中的孩子。担心自己下班太晚吵到家里人休息，深夜里刘丹只能在铁路公寓里打开摄像头，静静地看一看孩子睡觉的样子。

结束值班工作能够倒班时，她才能回家看望孩子。在这样“双轨”的生活里，她一边守护着旅客的平安出行，一边心系着自己的小家，。

如今，刘丹的孩子已经5个月大了。“虽然大部分时间见不到家里的孩子，但我在工作中能帮同事分担一些任务，让大家都能缓口气，我觉得也是很幸福的。”刘丹表示，今年五一客流量非常大，从假期开始前的这两天，每一趟列车基本都是满员的状态，她想力所能及尽到一份力，和大家一起维持好五一小长假的列车运转工作。

铁路大厨的暖心菜谱

北京西火车站，有一个很受列车员喜欢的地方，那就是全天候不打烊的乘务员餐厅。每天，来自全国14个铁路局集团的乘务员和列车司机、乘警等随车工作人员都会在这里进行短暂的休息。

53岁的赵书雄是这里的厨师长，他来北京房建公寓段京西行车公寓工作快二十年了。

“五一假期人这么多，咱们的司乘人员都非常辛苦，我们要让大家到了公寓像到家一样，吃得丰盛，才能缓解平日的辛苦劳累。”赵书雄说。

铁路人的辛苦赵书雄都看在眼里，为了满足不同地域乘务员的口味偏好，他一直潜心研究制定菜谱。“南方乘务员的口味偏甜，我就做枣馒头、糖醋里脊、松仁玉米。四川乘务员的口味偏麻偏辣，我就会做水煮肉片、麻辣香锅。北方乘务员喜欢吃面食，我就会准备手工水饺和刀削面。这样，才能确保每名乘务员都能吃到家乡的味道。”赵书雄说。

今年五一客流激增，各铁路局都加开了旅客列车，随车工作人员也随之大幅增加。赵书雄的厨师班组非常忙碌，同时他在今年的五一菜谱上格外下功夫，不仅“卤、炸、蒸、炒”各类菜品一应俱全，每天正餐不少于12种，还在餐料采购、加工、烹饪等各个环节严格把关，确保每一道菜品都安全美味。

如今，在做好自己的菜品基础上，赵书雄也努力将自己的手艺传承下去。他组织大家学习各地方的热门菜、百姓菜和网上点击率高的菜谱视频。他自己先琢磨明白，再示范给大家。在他的帮助下，年轻的厨师们都练就了自己的拿手菜，获得了一大批来自全国各地的乘务员的喜爱。（杜天舒对本文亦有贡献）

(责编：申佳平、吕骞)
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