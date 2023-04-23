原标题：新东方发布智慧教育解决方案2．0，一站式服务赋能教育主阵地

4月21日，第81届中国教育装备展示会在南昌开幕。本届展会以“数字赋能教育，创新引领未来”为主题，汇集教育行业龙头企业，全方位展示教育新装备、新成果、新理念、新技术，共同探寻行业发展的更多可能。新东方携旗下智慧教育全部创新产品及解决方案首次亮相，并举办新东方智慧教育解决方案2.0发布会，以一站式智慧教育服务赋能教育主阵地，为面向未来的教育绘制一份企业答卷。

新东方智慧教育全新升级，“强服务＋内容＋技术”赋能教育数字化转型

教育信息化推进二十年来，在国家的大力支持下实现跨越式发展，如今已从硬软件技术的迭代升级进入理念创新、技术创新、教学法创新相融合的智慧教育阶段。以智慧教育引领教育信息化创新，带动教育教学变革，最终指向创新型人才的培养，已成为教育信息化发展的必然趋势。

“智慧教育是一个集成并且升级的过程，是教学环境、教育软硬件的智能化，教学内容的智能化，与人的主动性完美结合所带来的结果。”新东方教育科技集团董事长俞敏洪在20日举行的发布会上表示，新东方智慧教育解决方案2.0就致力于打造这样一种集成，与各界联合构建起完整的智慧教育生态系统，为教育高质量发展和学生全面成长赋能。

作为以教育为核心、以科技为驱动力的综合性教育集团，新东方成立30年来，在教育资源、教学教研、师资培训等方面积累了丰富经验，也在教育智能软硬件方面做了很多有益探索，取得了不少成果。此外，新东方还通过师资培训、双师课堂等方式，将优质教育资源和服务输送至有需求的地区，获得了师生的广泛认可，这些探索、成果和对公服务经验，为新东方智慧教育的诞生和快速发展奠定了坚实基础。

2022年，在国家教育数字化战略和创新人才培养战略驱动下，新东方成立智慧教育事业部，专注于科技创新教育和教育数字化对公服务，标志着新东方对智慧教育的探索迈入新阶段。依托新东方教育和品牌优势，智慧教育事业部不断围绕“教育＋科技”主线进行业务拓展与整合升级，加强与高校产学研合作，科技力量不断增强，产品服务体系日趋完善。如今，已形成包含科创教育、数字化教学、高等和职业教育、智慧图书馆、智慧景区（场馆）文旅、智慧教辅等板块的业务矩阵，全面覆盖K16阶段的普教、高教及职教业务，面向地方政府、教育主管部门、各地中小学、高（职） 院校等提供一站式、个性化解决方案。

新东方教育科技集团助理副总裁、智慧教育事业部总经理柴明一表示，新东方及智慧教育始终坚持以创新人才培养为目标，配合教育主体的工作，服务教育数字化改革，为教育高质量发展贡献企业力量。秉持这一核心原则，新东方智慧教育以客户需求为导向，不断进行教育科技的迭代创新和产品生命全周期的服务创新。

新东方智慧教育事业部副总经理刘斌立详细介绍了全新的新东方智慧教育生态。他表示，新东方智慧教育的突出优势在于构建起覆盖K16全年龄段人群，涵盖科创教育、数字化教学等各个领域，包含教学内容、硬件、工具、平台、服务的系统化解决方案，可以为教育主体提供“定制化”“菜单式”服务。

基于上述优势，新东方智慧教育采用“强服务＋内容＋技术”的核心理念。新东方智慧教育事业部副总经理张蓓进一步阐释，“在教育信息化1.0时代，我们看到更多的是硬件方面的智能化，而随着智慧教育的发展，大家更需要数字化内容的建设、个性化教学的实现、学校管理效率的提升，从而让智慧教育真正地服务到老师、学生和学校。因此，新东方智慧教育希望发挥自身优势，把新东方积累多年的教学经验和数字化资源分享给全社会，这也是我们做智慧教育的初心。”

现场，多位教育专家就新时代教育背景下智慧教育的发展，从政策、教学、行业等层面发表观点。

教育部教育管理信息化十三五、十四五规划编写专家组成员，中国教育技术协会创客教育专业委员会黄岳明认为，智慧教育的加速推进，一定会对学生综合素质评定、个性化教学等教育改革中的难点带来突破，此时新东方提出智慧教育解决方案2.0概念，并推出完整的教育服务体系，是一次很有价值的探索。

江西省教育厅教研室高中物理教研员、江西省特级教师黄晓标，结合多年一线教学经验分享了他对智慧教育的理解。他认为，智慧教育可以促进跨学科教学，并对学生个性化学习和学校教学管理带来支持，但目前也面临师生信息技术能力不足等问题，只有在教师培训、资源开放、安全保障方面不断优化，智慧教育才能更好地创造价值。

中国STEAM教育专家、首都师范大学教育学院硕士研究生导师乔凤天表示，智慧教育具有聚合性、智能性与适应性三大特征，体现为教育资源的聚合和多形态呈现，教育环境及教育过程的智能化，以及学生学习的个性化。未来的科创教育在智慧教育赋能下，将更加注重学生的创造性培养以及跨学科问题解决能力提升。

泉州市尊御教育科技有限公司董事长王志公，南宁创立菲智能科技有限公司总经理邓雅丹，新东方智慧教育事业部刘平、李杰等也分别带来了对智慧教育的思考。

此次中国教育装备展示会，新东方智慧教育携旗下全品类教育创新应用及解决方案亮相，包括开源鸿蒙科技教育解决方案、航天科技教育交互体验系统、科学探索教育解决方案、智慧校园资源与应用平台等，将扎实的内容与创新科技融合下的最新成果进行全面立体的展示，极具科技感的产品吸引了大量观众驻足体验。

打造体系化科教课程和科创空间，为创新人才成长铺路

在福建省石狮市长福实验小学，四年级学生本学期航天科技课的任务是以“2050年，人类移居火星”为背景，建设人类在火星生存的基地。为此，他们需要组建“火星先锋队”，研究火星表面环境，为“火星基地”进行选址和设计，在基地上设计生命保障系统、能源系统、交通和通信系统等，协作完成火星基地模型组装，最后将成果向全班同学展示。

这是新东方智慧教育通过输送航天科技教育课程，赋能学校科创教育的落地案例之一。新东方智慧教育将航天科技与多学科知识相融合，围绕卫星、火箭、太空探索等主题，为小学到高中全学段学生构建了进阶式航天科技教育课程体系，通过主题式课程设计、互动式教学方法，引领学生从培养航天兴趣和探索精神，到提升想象、动手、协作、探究和创造能力，一步步从“科学苗子”成长为真正的航天人才。

据悉，在科技教育服务板块，新东方智慧教育不仅打造了青少年航天创新人才培养体系，还自主研发了从幼儿园到小学的实践类科学探索全体系课程，以及基于信息科技新课标和开源鸿蒙的信息科技教育产品体系，能够为教育主体提供实验室空间建设、体系化课程产品、教学平台、教学工具、师资培训等“一揽子”解决方案，为校内补充优质科创教育资源，激发、培养青少年的科学创新思维和动手实践能力。

“自主创新是新东方科技教育产品的鲜明优势。”刘斌立介绍，为响应国家高水平科技自立自强的号召，新东方基于国产操作系统“开源鸿蒙”和国产芯片“海思Hi3861”，自主研发开源电子创作平台——天启教育开发板，以及覆盖中小学全学段、满足多场景的开源鸿蒙科教产品，在硬件及操作系统层面实现了自主可控且国产化。

“在产品研发时，我们充分考虑教师群体的使用需求，重视对教师群体的培训与支持，从而让产品真正‘用起来’。”张蓓介绍，新东方智慧教育基于中小学科创教育一体化管理平台，为教师配备了包含详细的教案、课件，以及录播课和操作视频，以满足教师多层次的需求，弥补科技教师短缺问题。

目前，新东方科技教育课程已走进6000余所中小学、幼儿园，覆盖逾60万名学生。此外，新东方还与景德镇市陶阳学校、临沂滨河实验学校、河北威县第二中学等学校合作，为其量身定制了科创空间。其中，2022年底落成的景德镇市陶阳学校“未来学校·智慧空间”，将传统陶瓷文化与尖端科技相结合，融入科学探索和人工智能等主题实验室，已成为当地强化科学普及、弘扬陶瓷文化的重要教育名片。

提供定制化教育科技解决方案，助力区域教育质量提升

当下，推进教育数字化转型成为教育均衡高质量发展的内在需要。2022年以来，教育部大力推动教育数字化战略，并提出“需求牵引、应用为王、服务至上”12字原则，为教育数字化转型提供了思路。

为助力解决区域及学校在教育改革发展中遇到的实际问题，新东方智慧教育构建了从智慧教育云、智慧教育应用到智能终端为一体的智慧教育生态，实现了将教育大数据应用于课堂教学、学生学习、教师教研、教学评价、教务管理等全场景、全流程，为教育主体提供基于其核心需求的一站式教育科技解决方案，旨在实现学生个性化学习，改善教师专业能力，提升区域教育管理效率和决策科学化水平。

比如，近年来多省份实行了新高考改革，在走班排课、精准教学、个性化教学等方面向学校提出了新的挑战。对此，新东方智慧教育面向学校推出了适用于新高考需求的整体服务方案，通过生涯规划测评、学科倾向测试等，帮助学生科学选科；通过智能分班帮助学校实现精准分班、智能排课；区域内学校数据整合后，更可以形成数据驱动的资源优化配置。

此外，新东方智慧教育为高等教育新工科数字化产业人才培养提供完整解决方案，并将服务链条延伸至智慧图书馆、智慧教辅、智慧景区（场馆）服务、校企人才培养等领域，为推动全社会智能升级创造更大价值。

正如新东方教育科技集团董事长俞敏洪多次强调的，不论科技如何发展，教育的本质不会改变，教育点燃学生自我追求和发展动力的目标不会变。新东方在智慧教育领域不断巩固科技实力的同时，始终坚持将教育内容和服务作为重中之重，关注研发的内容是否扎实，提供的服务是否落实落细，教学效果能否真正惠及每一位学生，因为这才是教育的核心。

智慧教育的发展是一个不断迭代升级的过程，要想实现科技与教育的深度融合，撬动教育更深层次的变革，还有很长的路要走。站在全新的发展起点上，新东方智慧教育将继续加强在智慧教育各细分领域的系统研究与投入，输出更多智慧教育成果，也希望链接更多优秀人才和合作伙伴，共建智慧教育新生态，助力教育均衡高质量发展，夯实强国建设的人才之基。

(责编：曹淼、李源)

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