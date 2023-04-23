人民网北京4月23日电 （黄盛）日前，由中宣部出版局指导，国务院国资委宣传局和中国出版集团有限公司联合主办的中央企业全民阅读行动启动会在北京启动。

会议认为，近年来国资央企着眼于打造精神文明建设高地，增强文化软实力，着力推进全民阅读，建设“书香央企”，健全工作体系，营造良好氛围，推动全民阅读在中央企业走深走实、渐成风尚。

对于此次活动，会议表示，中央企业要全面学习、全面把握、全面落实党的二十大精神，深入实施中央企业全民阅读行动。要提高政治站位，贯彻落实主题教育“学思想、强党性、重实践、建新功”的总要求，把全民阅读融入中央企业改革发展和党的建设全局，推动党的创新理论读物学习阅读广泛覆盖，引导广大党员干部职工进一步感悟思想伟力、汲取真理力量；要加强组织领导、营造浓厚氛围、推动学以致用，推进书香央企、学习型央企建设，吸引更多党员干部职工参与阅读、爱上阅读、推广阅读，在中央企业形成爱读书、读好书、善读书的浓厚氛围，为做强做优做大国有资本和国有企业、加快建设世界一流企业提供智力支持和精神力量。

(责编：王震、吕骞)

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