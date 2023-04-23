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财政部下达12.51亿元资金 支持多地开展农作物重大病虫害防控工作

2023年04月23日11:22 | 来源：人民网
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人民网北京4月23日电 （记者任妍）记者从财政部获悉，为贯彻落实党中央、国务院关于做好农业防灾减灾准备、助力春耕备耕有关工作部署，财政部会同农业农村部，于近日下达第一批农业生产防灾救灾资金12.51亿元。

据悉，资金主要用于支持黑龙江、山东、河南、广东等相关省份（区、市），购置小麦、水稻、玉米病虫在内的农作物重大病虫害防控所需农药、药械等物资，并对统防统治作业服务等给予适当补助。 

业内专家接受记者采访时表示，国家安排下达农业生产防灾救灾资金，支持多地开展农作物重大病虫害防控工作，不仅有利于保护农民权益、促进农业可持续发展，还有助于保障粮食安全和提高农产品质量，是一项非常重要的政策措施。其重要意义体现在以下几点：

一是提高农产品质量和安全。加强农作物重大病虫害防控工作，可以减少有害生物对农作物的侵害，保证农产品的质量和安全性；

二是保障粮食安全。农作物重大病虫害会严重威胁我国农业生产和粮食安全。通过加强防控工作，可以有效地控制病虫害，保证粮食生产和供应；

三是推动绿色发展。防治农作物病虫害需要采取科学、合理的方式进行，避免过度使用农药等化学物质，从而有利于推动农业绿色发展，保护生态环境和人民健康；

四是增强农业国际竞争力。农业生产受到病虫害等因素的影响，会导致品质下降甚至无法销售。通过加强农作物重大病虫害防控工作，可以提高农产品的质量和安全性，增强我国在国际农业市场上的竞争力。

(责编：王震、吕骞)
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