人民网北京4月23日电 （记者栗翘楚）电子商务是数字经济和实体经济的重要组成部分，更是推动国民经济和社会发展的重要力量。数据显示，2022年中国网上零售额13.79万亿元，同比增长4%。其中，中国网络零售市场重点监测电商平台累计直播场次超1.2亿场，累计观看超1.1万亿人次，直播商品超9500万个，活跃主播近110万人，电商新业态新模式活力显现。

电商新模式不仅能激发出新的消费需求，而且能够快速准确地反馈给上游生产制造主体，促进上游按需生产、优化供给，使制造业呈现出柔性化、个性化、定制式的发展趋势，这样能进一步提高供给与需求的适配性，实现消费需求和供给在更高水平上的动态平衡。

近年来，在政策助力和需求端刺激下，医药电商作为医药零售的新入口跑出“加速度”。日前，修正集团主要负责人赴深圳与腾讯公司围绕数字平台的合作事宜进行座谈。

座谈会围绕“数字营销工具矩阵赋能电商业务发展”主题。修正集团相关业务负责人表示，自“修正健康商城”App上线以来，通过微信公众号、视频号和抖音号等多媒体流量渠道吸引粉丝用户，同时加大宣传力度，商城用户持续增长，发展势头迅猛。

数字经济时代，数字技术的突破式发展催生电子商务模式业态不断创新，电商成为赋能企业转型升级、促进数字经济与实体经济加速融合的关键力量。

2021年，商务部、中央网信办、国家发展改革委三部门印发了《“十四五”电子商务发展规划》（简称《规划》），《规划》提出，到2025年，全国电子商务交易额预期目标46万亿元，全国网上零售额预期目标17万亿元，跨境电子商务交易额预期目标2.5万亿元。

修正集团相关负责人表示，以数字化引领企业增长是当前社会经济和科技发展的热点，集团正加速自身电商业务迈向数字化、智能化、规模化，以优质服务作为切入点，打造服务差异化竞争，打开快速上升通道，以数字化开辟企业新的经济增长点。

(责编：王震、吕骞)

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