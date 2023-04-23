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创新校企合作 扩大人才供给

2023年04月23日12:30 | 来源：人民网
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人民网北京4月23日电 （记者栗翘楚）党的二十大报告指出，统筹职业教育、高等教育、继续教育协同创新，推进职普融通、产教融合、科教融汇，优化职业教育类型定位。校企合作是高校服务国家战略和区域经济发展的重要方式，近年来，高校校企合作创新能力快速提升、重大成果持续涌现，为创新型国家建设作出了重要贡献。

业内专家表示，高校作为人才培养单位，要切实提高培养质量，将就业工作置于办学中更加重要的位置，促进产教融合和校企合作，提高毕业生就业创业能力，加强就业创业服务。

积极推进校企合作是促进学生就业的有效途径。近年来，修正药业集团与长春中医药大学整合各自优势资源，此前针对2019级本科学生，采用了3+1人才培养模式，为高校毕业生拓展就业岗位资源，搭建校企交流合作平台。

长春中医药大学副校长李磊表示，实践学习是学生迈进社会的重要桥梁，长春中医药大学将不断深入探索产教融合模式，共同培养中医药大健康领域的实用人才。

业内专家表示，校企合作是高校服务国家战略和区域经济发展的重要方式，近年来，高校校企合作创新能力快速提升、重大成果持续涌现，为创新型国家建设作出了重要贡献。立足新发展阶段，高校、企业应把服务国家战略需求作为最高追求，在政府支持下，推动校企合作深度发展。

修正药业相关负责人表示，未来，集团将通过一系列“校企合作”项目，充分利用各大高校的优质资源，积极探索校企深度合作的模式，坚持打造“多层次、多形式、多领域”“合作就业、合作发展”的紧密型校企合作机制，努力实现校企人才共享、技术共享、文化互补、管理互通的深度合作关系，全面提升企业的行业竞争力和社会影响力。

(责编：王震、吕骞)
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