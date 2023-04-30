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“五一”假期首日全国营业性客运量同比增长超150%

2023年04月30日15:09 | 来源：人民网
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人民网北京4月30日电（记者乔雪峰）记者从交通运输部获悉，“五一”假期首日预计全国营业性客运量5699万人次，比2022年同期（劳动节假期第1天，下同）增长151.8%。

其中，铁路预计发送旅客1950万人次，同比增长343.6%；公路预计发送旅客3450万人次，同比增长98.8%；水路预计发送旅客95万人次，同比增长86.2%；民航预计发送旅客204万人次，同比增长441.8%。预计高速公路小客车流量达5635万辆次，同比增长120.03%。

据了解，针对今年“五一”假期超大流量的特征，各地交通运输系统提前做好客流动态研判，动态掌握客流高峰情况，加强热点区域、线路、时段的运力保障，加强运力储备，应对大客流等突发情况。

在北京，北京市交通委为应对假期火车站、机场客流密集，出行压力大，周边道路易拥堵的情况，提前对接铁路、民航到发客流情况，优化运营组织，科学精准调度，组织公交、地铁、出租、机场巴士等行业按照“一站一策” “一场一方案”，通过增加运力、增发车次、延长运营时间、开设摆渡专线、分场分站“圈车”“保点”、优先派单、增设抵达站点等方式加强“七站两场”接驳运输服务，全力保障旅客出行。

在山东，山东省交通运输系统强化客流预判和运力安排，优化运输衔接和城市交通保障。结合文旅、消费等活动设计开通公交专线等特色线路，并适当延长营运时间。加强应急响应，做好临时客列车、夜间到发航班和客船等接驳运力保障，以及恶劣天气、大面积晚点等突发情况下的旅客出行接续。加强保通保畅和路网监测。做好疏堵预案和预警发布，引导公众合理选择出行路线。做好重点企业的供需对接，保障粮食、能源、民生、农业生产、外贸等各类重点生产生活物资运输高效顺畅，确保假期期间交通物流运行平稳有序。

此外，五一假期正值春播春种、物流运输旺季，人员流动、货运物流密集，客货流量明显增长，为保障游客出行安全便捷畅通，内蒙古自治区交通人坚守一线，公路养护部门、交通运输综合行政执法人员做好公路巡查、养护、“两客一危”、水上运输等安全检查，各收费站、司机之家、服务区为司乘排忧解难，提供暖心服务，全面营造安全畅通环境和舒适惬意的出行体验。

(责编：申佳平、吕骞)
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