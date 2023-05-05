人民网北京5月5日电 （欧阳易佳）据中央气象台消息，5月2日以来，我国华中、华东及四川盆地东部等地出现今年以来最强降雨过程。截至5日早晨，暴雨已覆盖河南、安徽、湖北、江苏、江西、湖南、重庆等10余省（直辖市），上述部分地区累计降雨量50至120毫米，江苏扬州局地超过200毫米。

气象监测显示，昨日，重庆北部、湖北东部、安徽中南部、江苏中部、浙江西部、江西北部、湖南东北部及辽东半岛、山东半岛东部等地出现大到暴雨，江苏扬州、浙江杭州、江西宜春、湖南岳阳等地出现大暴雨。

中央气象台预计，未来三天（5日至7日），我国主雨带将分为两支，其中一支位于江南、华南中北部及西南地区东部，该区域降雨强度大、持续时间长，并伴有强对流天气，其中湖南中部、江西中部、浙江西部、福建西北部等局地累计降雨量超过100毫米，最强降雨时段为6日；雨带的另外一支位于陕西、山西等地，该区域以稳定性降雨为主，主要降雨时段为5日夜间至6日白天。

气象专家提醒，湖南、江西、浙江、福建等地的公众需加强防范持续降雨或局地强降雨可能引发的城市内涝、局地山洪和地质灾害等，同时警惕短时强降水、雷暴大风或冰雹等强对流天气的危害。

(责编：罗知之、高雷)

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