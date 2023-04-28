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这束光，在创新中持续闪亮

——开局之年看光谷

本报记者  胡  果  禹伟良  冯  华
2023年04月28日05:57 | 来源：人民网－人民日报
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湖北武汉未来科技城，128米高的“马蹄莲”形状的大楼，是光谷地标。

极目智能公司的仿真实验室里，主管研发的副总经理王述良正和同事紧盯电脑，手打方向盘，适时调整数据。“通过自主研发的视觉技术，一个摄像头，就能实现标准L2级智能驾驶。”王述良说，凭借这样的最新技术，企业成功打开海外市场。

“这里是汇集国际一流人才的‘光谷大脑’，创新与全球同步，必须争分夺秒。”武汉未来科技城建设服务中心负责人说。

中国光谷，也即武汉东湖新技术开发区。这里诞生了中国第一根光纤、第一个光电传输系统，成为唯一以“光”命名的国家自主创新示范区。

2013年、2018年、2022年，习近平总书记三赴光谷考察，指出“湖北武汉东湖新技术开发区在光电子信息产业领域独树一帜”。

光谷之“光”是什么？“独树一帜”靠什么？孜孜追光35年，这束光在新时代为何更耀眼？

走进光谷可以找到答案。

一束激光，变身“最快的刀、最准的尺、最亮的光”。华工科技激光工艺研究实验室，工程师王熙泽启动机器，激光束溅起火花。101秒后，薄度0.6毫米、周长3.5米的新能源汽车电池托盘焊接完成，“这是国内首套新能源汽车电池托盘激光焊接系统，攻克了一系列技术难题。”

一根光纤，不断刷新光通信传输纪录。中国信科集团烽火通信公司，智慧光网络通信设备调测实验室里，研发人员匡立伟正在测试信号，“这个系统全球领先，一根光纤上，能支撑超千万用户同时高清视频直播。”

一条产业链，“卡脖子”堵点跃升全链条国产化。登上30米高的拉丝塔，全球最大尺寸的光纤预制棒悬于顶端，头发丝粗细的光纤轻盈飞泻。长飞光纤光缆股份有限公司副总裁郑昕介绍，“过去装备、工艺、原材料都在别人手里，如今关键核心技术自主可控，一根光棒，拉出1万公里长光纤。”

一块显示屏，不久的将来能像纸张一样“打印”出来。走进武汉国创科光电装备有限公司，总经理陈建魁率研发团队正持续攻关。新型显示喷印装备工艺将助力中国在OLED（有机发光二极管）屏上实现弯道超车，“下一步，瞄准更大尺寸新装备。”

一束光，变幻出万千创新因子。

全国首个400G相干商用硅光收发芯片、全球首款128层三维闪存存储芯片、全国首台最大功率10万瓦的工业光纤激光器……518平方公里的光谷，“创新浓度”不断提升，催生中国最大光电子信息产业基地，全球最大光纤光缆研发制造基地。“独树一帜”的这束光，正代表“国家队”积极参与全球产业话语权、主动权竞争。

创新涌动的背后，是思想的力量。

“一定要坚定不移走中国特色自主创新道路”“新发展理念，创新是第一位的”“科技自立自强是国家强盛之基、安全之要”……

新时代10年来，习近平总书记3次到光谷，在不同阶段、关键时刻，为科技创新指明方向。

10年前，华工科技从海外采购一台万瓦光纤激光器，忍痛掏了800多万元。

“‘一个国家只是经济体量大，还不能代表强。我们是一个大国，在科技创新上要有自己的东西。’总书记的话一下子震醒我们！只有自立自强，才能突出重围。”华工科技董事长马新强当时就暗下决心，一定要实现激光装备核心部件的完全国产。

千难万难，研制出第一批万瓦国产激光设备，“退货潮”兜头浇了盆凉水。

为啥？

“市场不认可，觉得我们的设备不如国外的好。”

牢记嘱托，关键时刻，华工科技人咬紧牙关，坚持创新不动摇，10年投入30多亿元。他们最新推出的全国产化第三代三维五轴激光切割机，国内热销，海外订单也纷至沓来。

华工科技只是缩影。在光谷采访，遇到的每一家企业，都能讲出沐光、追光、聚光、发光的故事。

加快实现高水平科技自立自强，是推动高质量发展的必由之路。统筹“两个大局”，识变应变求变，科技创新既是题中之义，也是关键支撑。

思想之光照亮创新之路。

“无人区”跋涉，“深水区”闯关。2022年，光谷研发经费投入强度达9.5%，是全国平均水平的3倍多。

创新延链，产业强链。“光芯屏端网”全面发力，1.6万家企业，总体产业规模超5000亿元。

迎难而上，化危为机。光谷经济韧性愈发强劲，地区生产总值连上台阶：2020年首次突破2000亿元；2021年增至2400亿元；2022年达到2643亿元。

这束光不断聚集、裂变，锻造武汉产业结构和城市气质，成为湖北谱写高质量发展新篇章、建设全国构建新发展格局先行区的关键变量。

“独树一帜”的这束光，靠什么持续闪亮？

“今天的光谷，面临新一轮跨越式发展的重大机遇，处于创新动能加速重塑、特色产业加快聚集、新城建设加力提质的战略机遇期。”东湖高新区管委会主任张勇强说。

眺望前路，光谷人底气十足：坚持自立自强，把科技创新关键变量转化为高质量发展最大增量。

36岁的华中科技大学教授张宇，上个月刚申请通过一个1500万的光电融合研发项目。走进评审现场，不少人这才发现，评委席上有专家，有企业负责人，有投资机构代表。“我们就是要推动形成产学研用高效协同、深度融合的创新体系。”湖北光谷实验室副主任唐江说。

原始创新、体制创新、金融创新、协同创新……牵住创新“牛鼻子”，加速追光的“中国光谷”，阔步迈向“世界光谷”。

来到光谷，必须看看这束光的起点。

南望山下，东湖之滨，武汉邮科院故地风景依旧，赵梓森院士拉出第一根光纤的简易实验室，却遍寻不到。

兜兜转转，一扭头，瞥见惊喜——“国家信息光电子创新中心”坐落于此，大厅里醒目陈列的，是全球单片速率最高的1.6Tbit/s硅光互连芯片。总经理肖希分享新进展：“4月26日，我们刚刚发布国际最高速的硅基相干光收发芯片，单片净速率1.4Tbit/s，可解决高端光电子芯片‘卡脖子’问题。”

创新热土，光的传奇一刻不停。

（本报记者喻思南、范昊天参与采写）

（相关报道见第六版） 

《 人民日报 》（ 2023年04月28日 01 版）

相关新闻：

以科技的主动赢得发展的主动——中国光谷高质量发展纪实

光谷的“变”与“不变”（记者手记）

(责编：牛镛、杨光宇)
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