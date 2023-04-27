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“五一”假期将至 中消协点名旅游市场“涨价风”“砍单风”等不诚信行为

2023年04月27日20:01 | 来源：人民网
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人民网北京4月27日电 （记者孙博洋）记者从中消协了解到，27日，中消协就“五一”假期一些地方出现“涨价风”“砍单风”的情况进行了回应。中消协认为，“涨价风”“砍单风”等行为，阻碍恢复和扩大消费，不利于市场诚信体系建设。

“五一”假期将至，旅游市场呈现火爆场面，但根据中消协舆情监测显示，消费者还未出行，一些地方“涨价风”“砍单风”已经显现。有报道称，有民宿酒店“五一”价格与平时价格相比，大涨5-7倍，“酒店刺客”在一定程度上打击了消费信心，伤害了消费者的热心和感情。更有甚者，部分民宿经营者强迫消费者额外消费才能入住，或者通过毁约让消费者退订的方式再以高价重新销售。

对上述情况，中消协发表观点认为：

一是涨价风阻碍恢复和扩大消费。价格受供求关系影响，五一假期是释放消费潜力的重要节点。部分商家砍单违约、哄抬价格，扰乱了正常的价格秩序，破坏了消费环境，有损城市形象，不利于提振消费信心，不利于恢复和扩大消费。

二是违约风不利于市场诚信体系建设。诚信乃企业经营之本，经营者追求利润，随意“砍单”，毁弃与消费者已签订的合同，完全违背了公平和诚实信用的交易原则。依法成立的合同受法律保护，经营者应切实履行合同义务，单方违约应当依法赔偿。

三是强制风是对法律规定的漠视。消费者与经营者签订合同后，经营者又额外要求消费者“必须订餐”或者进行其他消费，明显违反了《民法典》和《消费者权益保护法》有关规定，侵害了消费者公平交易权和自主选择权。

四是短期风损害长远发展。疫情期间，服务业受到较大影响，特别是酒店民宿，消费者也对之抱以同情和宽容。但经营者不能把消费者的同情和宽容当做“割韭菜”的动力，行情稍有好转，便肆无忌惮毁约，无底线追逐短期利益，长此以往，定会寒了消费者的心，丢弃企业发展前景，损害行业长远健康发展。

针对“涨价风”“砍单风”等乱象，中消协建议：

管理部门应有作为。当前，消费信心亟需提振，建议管理部门以“天价菜”“天价面”等事件为鉴，及时采取措施，强化价格指导，加大对哄抬物价、恶意违约、强制消费等违法行为的查处力度，保护消费者合法权益，让消费者没有后顾之忧敢消费、消费环境优获得感强愿消费。近期，山西、淄博、景德镇等地方政府部门采取措施维护“五一”假期市场价格秩序，努力营造良好消费环境，受到广大消费者的欢迎。

行业协会应当引导行业规范发展。行业协会应当推动行业自律，采取稳价格、优服务等措施，促进企业优化消费体验，规范行业健康发展。

经营者应当守法、诚信经营。经营者应当从维护企业形象和长远发展出发，学法、遵法、守法。平台经营者要加强对平台内经营者的监督约束，有效遏制违法行为，加强对消费者的保护，珍惜消费者的信任和青睐，维护来之不易的发展契机，不断提高服务水平和服务质量，切实承担维护市场价格秩序、保护消费者权益的法律责任和社会责任，将商品或服务价格保持在合理水平。

消费者的监督必不可少。消费者既是消费的参与者，也是消费的监督者。消费者遇到消费纠纷问题时，除了通过投诉、举报等途径维护自身合法权益之外，也可以依法有理有据积极发声，用脚投票，通过传播媒介形成强大的舆论压力，让相关经营者得不偿失，成为监督经营者依法诚信经营的新时代消费者。

(责编：赵竹青、吕骞)
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