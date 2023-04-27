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李振寰：面对“新消费”白酒行业需要挖掘新的消费增长点

2023年04月27日19:42 | 来源：人民网
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汾酒集团党委专职副书记李振寰。人民网记者 于凯摄

人民网北京4月27日电 （记者孙博洋）27日，“推动高质量 致力新消费”主题论坛在人民网一号演播厅举办，专家学者及一线企业经营者就消费领域的高质量发展、消费新趋势等话题进行了交流研讨。会上，汾酒集团党委专职副书记李振寰表示，面对“新消费”，白酒行业要挖掘新的消费增长点。

李振寰在发言中表示，高质量发展不仅是保持我国经济持续健康发展的主题，更是我国白酒行业长期发展向好的必然要求。同时，“新消费”是面对新发展格局、新发展阶段下的新趋势新变化。面对这种形势，需要白酒行业进行供给侧结构性改革，需要做到产品结构优化、稳固品牌根基，文化赋能品牌，发掘新的消费增长点。

“高质量发展是全方位的高水平的发展，对白酒行业而言，既是机遇，更是挑战。”李振寰表示，高质量发展对企业而言就是要准确把握白酒行业高质量发展的内涵、路径、模式。

他认为，努力实现发展方向的转型升级，既要保持量的合理增长，更要注重质的有效提升，有效提高产品质量，满足人民日益增长的美好生活需要、有效提高企业发展质量，明晰企业定位与职责，为国家、社会、股东、员工提供更多的价值；多路径共同发力,完善大清香实践格局,培育大清香品类意识、共建清香型白酒行业高质量发展的新生态。

在谈到创新发展时，李振寰表示，创新是企业发展的第一动力。多年来汾酒通过持续改革、不断创新，保持着强大的生命力和竞争力。接下来，将与相关机构以及清香型白酒企业一起强化品牌创新课题研究，健全创新体系、优化创新环境、提升创新能力，推动创新型白酒企业建设，打造创新引领的清香品类新业态。

在谈到品牌影响力时，他表示，将来可以联合发展更多有影响力的品牌传播合作，加强企业品牌建设，进一步拓展重点领域品牌，持续扩大清香品类消费，营造清香品类发展的良好环境，促进质量变革和效益变革。“推动中国速度向中国质量转变、中国产品向中国品牌转变，久久为功促进清香型品类建设高质量可持续发展。”李振寰说。

(责编：赵竹青、吕骞)
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