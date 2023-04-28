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光谷的“变”与“不变”（记者手记）

范昊天
2023年04月28日05:59 | 来源：人民网－人民日报
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　　光谷，创新热土。每次探访，总有新的惊喜。

　　上一次，还在惊叹华工科技43秒焊接一辆新能源车车身，这一次，他们又捧出了全球首发400G系列相干光模块；上一次，武汉新城中心片区还是一片工地，这一次，科创中心主体建筑拔地而起……

　　勇担科技自立自强使命，着力发挥“独树一帜”优势，光谷牢记嘱托，加快打造“科学之城、追光之城、向往之城”，奋力建设具有全球影响力的“世界光谷”。

　　从一束光到一座城，发展变化的背后，是始终如一的品格。

　　识变、应变、求变，不变的是创新精神。光谷靠创新起家、靠创新当家，始终把创新摆在首要位置。面对世界百年未有之大变局，牢牢把握科技创新这一关键变量，不断完善新兴产业生成机制、培育机制、护航机制，走出一条具有光谷特色的自主创新道路。

　　借光、聚光、发光，不变的是追光梦想。从最初以市场换技术，到关键核心技术完全自主可控、引领下一代光纤技术，长飞光纤是个缩影。围绕“一束光”，光谷坚持向光生长、追光前行，沿着光电子信息产业一条主线做大做强，35年持续发力，成长为中国最大的光电子信息产业基地、全球最大的光纤光缆研发制造基地。

　　宜居、宜业、宜游，不变的是美好向往。如今的光谷，既是产业新城，也是幸福之地。高新大道连接的，不仅是一个个千亿级的产业，还有光谷人的美好生活。光谷中央生态大走廊，穿越城市，山水入画；光谷城市书房、光谷音乐厅、光谷大剧院，星罗棋布，滋养文脉；全区普惠性幼儿园覆盖率超过84%，教育、医疗等民生事业全面发展……以人为本、产城融合，成就人生梦想，澎湃创新活力。

　　创建35年来，特别是新时代十年来，光谷发展壮大为辐射中部地区的创新高地、产业引擎、人才聚集地、发展增长极。

　　以“不变”应“万变”，用“万变”固“不变”。

　　全面贯彻落实党的二十大精神，紧紧锚定科技第一生产力、人才第一资源、创新第一动力，全面深化改革开放，加快构建新发展格局、推动高质量发展，才能牢牢掌握发展的主动权。


　　《 人民日报 》（ 2023年04月28日 06 版）
(责编：牛镛、杨光宇)
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