本报记者 冯 华 喻思南 范昊天

光谷地标建筑——“马蹄莲”大楼。

华工科技的工程师在调试激光切割机。

武汉超算中心技术人员正在进行技术优化。

以上图片均由武汉东湖高新区提供

有“中国光谷”之称的湖北武汉东湖新技术开发区是个传奇。

1988年创建，凭借一束光，在新时代成长为中国最大的光电子信息产业基地、全球最大的光纤光缆研发制造基地，光谷做对了什么？

全球最大尺寸光纤预制棒、全国首台最大功率10万瓦的工业光纤激光器、全国首个400G相干商用硅光收发芯片……“第一”“首个”持续涌现，光谷动力何来？

从35年前不到24平方公里的武汉“乡里”，到如今518平方公里的国家自主创新示范区，再到“世界一流高科技园区”，光谷如何落子？

从一束光到一座城，每天300多名大学毕业生投身光谷，每年千余家科技企业新认定为高新技术企业……培育创新创业热土，光谷有啥秘诀？

党的十八大以来，习近平总书记三次考察光谷，强调“科技自立自强是国家强盛之基、安全之要。我们必须完整、准确、全面贯彻新发展理念，深入实施创新驱动发展战略，把科技的命脉牢牢掌握在自己手中，在科技自立自强上取得更大进展”。

自立自强，创新创造，宜居宜业。

科学之城，追光之城，向往之城。

开局之年访光谷，一个个问号接连打开，新时代高质量发展的光谷画卷，尽呈眼前。

突破卡点

光电子信息产业“独树一帜”，密码在掌握关键核心技术

在以激光加工见长的德国，上网搜索激光切割，华工科技多个产品排在首页。采访华工科技，这样的“想不到”还有很多。

光谷未来科技城，董事长马新强神采飞扬地介绍起公司新晋“明星”——新能源汽车电池托盘激光焊接系统。“大家伙”占地100平方米，足足有两层楼高。

抢滩电池托盘市场，“先机”来自“倒逼”：“国外竞争对手早我们一年研究，如不迎头赶上，丢了市场不说，还可能被‘卡脖子’。”

突击队应运而生。仅用9个月，工艺、光学配比、设备结构难题相继攻克。乘势而上，超薄板材电池托盘焊接开发正紧张推进。自主技术过硬，华工科技腰板挺得直。

激光科技馆，以时间为轴，光影长廊托出发展节点。

“2013年，对华工科技乃至整个行业都极为重要。”马新强记忆犹新：这一年，华工科技通过联合研发，做出了中国首台万瓦级光纤激光器，激光装备核心部件，从此不再受制于人。

接力攻关，后发赶超。2022年6月，习近平总书记在光谷考察时指出：“湖北武汉东湖新技术开发区在光电子信息产业领域独树一帜。”

靠啥“独树一帜”？关键核心技术。

从光纤光缆到显示面板，从5G通信到智能装备。在光谷，几乎每个龙头企业的成长，都伴随着对“卡脖子”堵点的突围。

一根玻璃棒，拉丝万公里。走进长飞光纤光缆股份有限公司，拉丝塔近5层楼高，光纤预制棒悬于顶端，直径似碗口，经高温“炙烤”均匀熔化，流泻成“丝”。

光纤生产难，难在预制棒。1988年，市场换技术，原国家邮电部、武汉市政府与飞利浦成立合资公司，取名长飞。

原材料、设备、工艺不是自己的，发展处处受制于人。

“唯有自主研发。”公司副总裁郑昕1998年进入长飞，苦尽甘来、难掩自豪，“引进、消化吸收再创新，掌握三大主流预制棒制备技术，成功实现产业化。核心技术实现自主可控，还反向输出海外。”

借光、追光到发光。郑昕坦言：最难时，也曾犹疑。咬牙挺下来，证明路是对的。

走出拉丝塔，研发车间里，工程师正在做测试、装配。搞研发，长飞的“规矩”是：投入每年5%以上的收入，只有下限、没有上限。郑昕拿起一把光纤，“角逐新一代光纤技术，国际竞争激烈得很，突破少模光纤、多芯光纤的制造难题，长飞走在全球前列。”

高水平科技自立自强，是成长壮大后的必答题。走访中国信科集团烽火通信公司，又见鼓励创新、敢于投入的鲜美果实。

烽火科技园，周末依旧人来人往。园区3号研发楼的实验室，遇到正采集网络性能参数的匡立伟。

“这是我们开发智慧光网的功臣！”陪同人员竖起大拇指。匡博士朴实精干，2004年进入烽火通信，自言没啥爱好，就喜欢琢磨点技术。

数字时代，网络传输容量大、速率高，传统光网络弊端日渐凸显。怎么办？2019年，烽火通信牵头提出智慧光网理念，攻克一系列卡点、难点，眼下正为商业化做冲刺。

“开发新技术风险大，失败了咋办？”

“公司考核看研究贡献，只要输出成果有价值，就会得到认可。”

“这种认可重要吗？”

“当然！过去不愿、不敢创新，如今抢着干、争着干，遇到困难，人人琢磨解决办法。”

认可需要支撑。烽火通信董事长曾军毫不含糊：“每年收入的10%以上用于研发，逐年递增。”

“三超光传输”技术，5年6次刷新纪录；海底光缆信号传输，多年痛点一朝解决……认可点燃共鸣，烽火创新红红火火。

“独树一帜”就是核心竞争力。去年11月，武汉光电子信息集群，成功入选“国家队”。

创新策源

助力加快构建新发展格局，“世界光谷”建设吹响冲锋号

脉冲强磁场，光谷大科学装置的名片。慕名前往，邂逅“国之重器”的领军者——国家脉冲强磁场科学中心主任李亮。

“今年6月，二期提升工程就要开工了。”一见面，李亮便分享好消息。总投资超过21亿元，未来，这一全球规模最大的脉冲强磁场科学中心，将释放强劲的创新磁力。

“位置在哪？”

“按规划，需紧邻一期，还在华中科技大学东校区。”

规划的二期占地主体，落在其他学院地界。但在现实中，学校寸土寸金，已无合适空地。

决心，决定出路。学校成立工作小组，学院新址有了着落；用地需求得到满足，开工准备如期推进。

科技创新，基础研究是源头，基础设施是保障。

地有了，钱呢？“省里15亿元配套资金已经到位，开工建设不会束手束脚。”李亮感受强烈，“支持大科学装置建设，各方决心大，措施实打实。”

国家脉冲强磁场科学中心的邻居，是湖北光谷实验室。

2021年以来，为提升原始创新策源能力，9个湖北实验室先后挂牌。光谷实验室、珞珈实验室、江城实验室、东湖实验室、九峰山实验室，九剑出鞘，五落光谷。

“光谷光电子信息产业进一步做强做大，必须提高原始创新能力。”对湖北光谷实验室的定位，实验室副主任、华中科技大学光学与电子信息学院院长唐江认识清晰：解决“卡脖子”关键核心技术，开展从“0到1”的创新。

科学布局添动力。光电融合芯片、面向6G的光通信模块、钙钛矿单色显示面板……短短两年，来自光谷实验室的前沿成果，喷涌而出。

2022年4月，武汉获批建设具有全国影响力的科技创新中心，成为国家批准建设的第五个科技创新中心。支撑中部崛起，武汉被寄予厚望，光谷需担起责任。

一路追光再出发，光谷描绘新蓝图：2035年，进入全球高科技园区前列，初步建成“世界光谷”；本世纪中叶，成为具有全球影响力的创新创业中心，全面建成“世界光谷”。

实现高水平自立自强，是构建新发展格局最本质的特征。加快构建新发展格局，又为高水平自立自强开拓空间机遇。

豹澥湖碧波涌动，武汉新城中心片区建设正酣。

去年6月，湖北启动建设全国构建新发展格局先行区。武汉新城是武汉都市圈的核心承载区，光谷74%的区域被纳入其中。

武汉新城中心片区又是重中之重。走进武汉新城科创中心项目工地，塔吊林立、机声隆隆，建设者“一天当两天用”，预计6月底，科创中心一期完成主体结构封顶。

武汉人工智能计算中心、武汉超算中心建成运行，大科学装置紧锣密鼓推进……以湖北实验室、大科学装置、国家创新中心、新型研发机构为基石，光谷战略科技力量矩阵初具规模。

瞄准“世界光谷”愿景，打造原始创新策源新高地，加快建成中部崛起的重要战略支点，冲锋号已经吹响。

汇聚合力

打通链条，融汇资源，创新不再单打独斗

“这个‘新星’必须看看！”

“新星”人称“国创科”，全名武汉国创科光电装备有限公司。“必须看看”，源于一项黑科技：发光材料“印”上显示面板，蒸镀工艺有局限，核心装备“卡脖子”。国创科另辟蹊径，喷印替代蒸镀，引领显示面板制造新时代。

从原理样机到量产装备开发，只用了两年多。全球竞逐，国创科跑在前头。

“为啥能这么快？”

“一靠科研人员拼搏，二靠创新生态支撑。”

公司副总经理鲍刚娓娓道来：国创科的技术，来自华中科技大学科研团队十余年积累。出了学校实验室，到国家数字化设计与制造创新中心技术升级，在这里，科学家、产业专家、创业团队通力协作，产学研转化按下快进键。

一墙之隔，便是武汉光电工业技术研究院光电创新园（以下简称“光电工研院”）。来到5楼无尘车间，工程师正操作固晶机，为芯片做“焊接”。运行两年多，这条光电子半导体封装线，需求排到了明年。

“做成果转化，为啥建产线？”

“光电子芯片研发阶段，封装批量小、个性化强，工厂不愿接单。”光电工研院总经理韩道袒露初衷：以优质的公共服务，为初创企业打造“定制车间”。

“红娘”牵线搭桥，极目智能、宇微光学、尚赛光电，这些光谷的未来之星，从光电工研院跨出了第一步。

创新不是单打独斗，而是要打通链条，融汇资源，聚合发力。

围绕产业链部署创新链，围绕创新链布局产业链。加速科技成果转移转化，各类科创平台遍地开花：今年3月发布的《2022年度光谷创新创业发展报告》显示，光谷创业载体近200家，其中国家级74家，位居全国高新区前列。

2021年8月成立的湖北创新转化医学研究院，人称“转化院”，就是其中的新成员。

转化院到底做什么？

总经理朱湘涛讲了个故事：做肥厚型心肌病手术，华中科技大学同济医院魏翔教授摸索出微创的方法，但实现它，需要新的医疗工具。一番苦寻，找到转化院，方案前后设计9版，工艺难点一一解决，研制出微创心肌旋切系统。

“从临床挖掘治疗技术的创新需求，以‘一站式’服务推进医疗器械产业化，这个做法全国首创。”朱湘涛说，转化院有200多款产品在研，其中，已有3款进入国家创新医疗器械特别审评通道。

用心用力做平台，统筹好各类资源，捧出的是创新好生态，加持的是科技竞争力。

手握研发化学诱导体系药物核心技术，2017年，睿健医药首席执行官魏君回国创业，一眼相中光谷。

“做创新药，前期没有营收，光谷高质量的普惠公共创新平台，对我们帮助很大。”魏君说。

从光谷生物城孵化区搬到加速区，睿健医药迈入发展新阶段。魏君带来好消息：前不久，公司首个有关帕金森治疗的新药取得新进展，正申请临床试验。

厚植沃土

光谷在“光”更在“谷”，宜居宜业为创新创业添磁力

科技创新，人才是第一资源。武汉科教资源丰富，区位不如沿海地区，如何留住人才？

“做人才的合伙人。”

光谷人有新探索。“我们与人才，不只是服务关系，而是要一起进步、一起成长。”招才局有关负责人如是理解。

“没有评审，不用答辩，网上填报个人信息，一个月后就评上了‘优秀青年人才’。”在光谷未来科技城，武汉聚芯微电子首席芯片架构师刘览琦，向记者讲述他申报“3551光谷人才计划”的经历。

细问原委，得益于光谷在全国率先实施的人才注册积分制。

“注册积分制”改变了啥？

引才不设门槛条件，没有地域、时间限制；评价不唯学历，一套量化测评模型，包含知识、经验、能力、贡献、诚信等多个维度，动态给人才打分。

人才不是一评了之，创新创业辅导对接跟上。今年3月，首届全球光电子信息卓越工程师大赛总决赛在光谷开赛，刘览琦拿到三等奖后，升级版的导师“一对一”辅导，比名次更让人欢喜。

留住人才就是锁定未来。

光谷在“光”更在“谷”，“光”是产业形态，“谷”是发展环境。创新创业区，也是先行先试区。破除体制机制的藩篱，“谷地效应”更加显著。

敢闯敢试是光谷的传统。东湖高新区管委会主任张勇强介绍，30年前，第一家科技企业孵化器诞生于此，拉开我国创业孵化的大幕；11年前，“黄金十条”由此萌发，科技成果转化收益七成归研发团队，直接推动科技成果使用权、处置权、收益权下放。

“创业十条”“互联网+十条”“科创金融新十条”……守正创新，光谷创新举措不断。3月20日，光谷激光产业“黄金十条”新鲜出炉，产业发展基金100亿元，进军新兴应用领域最高奖励1亿元，支持创新创业的政策体系，令人期待。

厚植沃土，创新创业，也要宜居宜业。

在光谷写字楼、厂房间穿行，一座别致的双层建筑映入眼帘。停车询问，是个书店。因在花山，得名“光谷书房花山分馆”。

武汉市民钟女士是常客。小时候住武昌，那时武汉人眼中的光谷，不过“乡里荒郊”。近年因工作搬过来，有花有山还有书，“没想到，光谷这么好！”

在东湖高新区管委会，见到一组数据：

今天的光谷区域，集聚42所高等院校、56个科研院所、30多万名专业技术人才、80多万名在校大学生；

70多名院士、3000多名高层次人才、1万名博士在此工作；

2021年，光谷常住人口达118万，比2020年增加16.77万，是2010年的3倍……

“一束光”到“一座城”，数字背后，是以人民为中心的发展思想。

中小学加速“上新”，15分钟基本医疗卫生服务圈高质高效，商场、剧院、音乐厅，假日、周末，光谷热气腾腾。

借武汉新城建设东风，北起九峰山，南至龙泉山，10公里长的生态大走廊，为光谷搭起超级“绿丝带”。观光空轨进入通车倒计时，东湖高新区管委会工作人员热情邀请：“下次来，一定要乘车看看光谷美景。”

采访晚归，街灯璀璨，夜色中的高新大道如梦如幻。

一头东湖，一头短咀里湖。高新大道像根扁担，挑起两泓碧波。

当年，东湖南望山下，武汉邮科院的简易实验室里，诞生了我国第一根实用化光纤。今天，短咀里湖畔，新兴产业园拔节生长，创新画卷有新篇。

连日探访，打动我们的还是人。夜以继日的IT工程师，连续奋战的建设者，默默奉献的管理团队……未及着墨的追光人，还有很多。

人是创新创造的主体，也是创新创造的目的。

光谷之光，由此闪亮。

版式设计：张丹峰

《 人民日报 》（ 2023年04月28日 06 版）

(责编：牛镛、杨光宇)

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