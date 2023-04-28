人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

以科技的主动赢得发展的主动

——中国光谷高质量发展纪实

本报记者  冯  华  喻思南  范昊天
2023年04月28日05:59 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　光谷地标建筑——“马蹄莲”大楼。

　　华工科技的工程师在调试激光切割机。

　　武汉超算中心技术人员正在进行技术优化。
　　以上图片均由武汉东湖高新区提供

　　有“中国光谷”之称的湖北武汉东湖新技术开发区是个传奇。

　　1988年创建，凭借一束光，在新时代成长为中国最大的光电子信息产业基地、全球最大的光纤光缆研发制造基地，光谷做对了什么？

　　全球最大尺寸光纤预制棒、全国首台最大功率10万瓦的工业光纤激光器、全国首个400G相干商用硅光收发芯片……“第一”“首个”持续涌现，光谷动力何来？

　　从35年前不到24平方公里的武汉“乡里”，到如今518平方公里的国家自主创新示范区，再到“世界一流高科技园区”，光谷如何落子？

　　从一束光到一座城，每天300多名大学毕业生投身光谷，每年千余家科技企业新认定为高新技术企业……培育创新创业热土，光谷有啥秘诀？

　　党的十八大以来，习近平总书记三次考察光谷，强调“科技自立自强是国家强盛之基、安全之要。我们必须完整、准确、全面贯彻新发展理念，深入实施创新驱动发展战略，把科技的命脉牢牢掌握在自己手中，在科技自立自强上取得更大进展”。

　　自立自强，创新创造，宜居宜业。

　　科学之城，追光之城，向往之城。

　　开局之年访光谷，一个个问号接连打开，新时代高质量发展的光谷画卷，尽呈眼前。

　　突破卡点

　　光电子信息产业“独树一帜”，密码在掌握关键核心技术

　　在以激光加工见长的德国，上网搜索激光切割，华工科技多个产品排在首页。采访华工科技，这样的“想不到”还有很多。

　　光谷未来科技城，董事长马新强神采飞扬地介绍起公司新晋“明星”——新能源汽车电池托盘激光焊接系统。“大家伙”占地100平方米，足足有两层楼高。

　　抢滩电池托盘市场，“先机”来自“倒逼”：“国外竞争对手早我们一年研究，如不迎头赶上，丢了市场不说，还可能被‘卡脖子’。”

　　突击队应运而生。仅用9个月，工艺、光学配比、设备结构难题相继攻克。乘势而上，超薄板材电池托盘焊接开发正紧张推进。自主技术过硬，华工科技腰板挺得直。

　　激光科技馆，以时间为轴，光影长廊托出发展节点。

　　“2013年，对华工科技乃至整个行业都极为重要。”马新强记忆犹新：这一年，华工科技通过联合研发，做出了中国首台万瓦级光纤激光器，激光装备核心部件，从此不再受制于人。

　　接力攻关，后发赶超。2022年6月，习近平总书记在光谷考察时指出：“湖北武汉东湖新技术开发区在光电子信息产业领域独树一帜。”

　　靠啥“独树一帜”？关键核心技术。

　　从光纤光缆到显示面板，从5G通信到智能装备。在光谷，几乎每个龙头企业的成长，都伴随着对“卡脖子”堵点的突围。

　　一根玻璃棒，拉丝万公里。走进长飞光纤光缆股份有限公司，拉丝塔近5层楼高，光纤预制棒悬于顶端，直径似碗口，经高温“炙烤”均匀熔化，流泻成“丝”。

　　光纤生产难，难在预制棒。1988年，市场换技术，原国家邮电部、武汉市政府与飞利浦成立合资公司，取名长飞。

　　原材料、设备、工艺不是自己的，发展处处受制于人。

　　“唯有自主研发。”公司副总裁郑昕1998年进入长飞，苦尽甘来、难掩自豪，“引进、消化吸收再创新，掌握三大主流预制棒制备技术，成功实现产业化。核心技术实现自主可控，还反向输出海外。”

　　借光、追光到发光。郑昕坦言：最难时，也曾犹疑。咬牙挺下来，证明路是对的。

　　走出拉丝塔，研发车间里，工程师正在做测试、装配。搞研发，长飞的“规矩”是：投入每年5%以上的收入，只有下限、没有上限。郑昕拿起一把光纤，“角逐新一代光纤技术，国际竞争激烈得很，突破少模光纤、多芯光纤的制造难题，长飞走在全球前列。”

　　高水平科技自立自强，是成长壮大后的必答题。走访中国信科集团烽火通信公司，又见鼓励创新、敢于投入的鲜美果实。

　　烽火科技园，周末依旧人来人往。园区3号研发楼的实验室，遇到正采集网络性能参数的匡立伟。

　　“这是我们开发智慧光网的功臣！”陪同人员竖起大拇指。匡博士朴实精干，2004年进入烽火通信，自言没啥爱好，就喜欢琢磨点技术。

　　数字时代，网络传输容量大、速率高，传统光网络弊端日渐凸显。怎么办？2019年，烽火通信牵头提出智慧光网理念，攻克一系列卡点、难点，眼下正为商业化做冲刺。

　　“开发新技术风险大，失败了咋办？”

　　“公司考核看研究贡献，只要输出成果有价值，就会得到认可。”

　　“这种认可重要吗？”

　　“当然！过去不愿、不敢创新，如今抢着干、争着干，遇到困难，人人琢磨解决办法。”

　　认可需要支撑。烽火通信董事长曾军毫不含糊：“每年收入的10%以上用于研发，逐年递增。”

　　“三超光传输”技术，5年6次刷新纪录；海底光缆信号传输，多年痛点一朝解决……认可点燃共鸣，烽火创新红红火火。

　　“独树一帜”就是核心竞争力。去年11月，武汉光电子信息集群，成功入选“国家队”。

　　创新策源

　　助力加快构建新发展格局，“世界光谷”建设吹响冲锋号

　　脉冲强磁场，光谷大科学装置的名片。慕名前往，邂逅“国之重器”的领军者——国家脉冲强磁场科学中心主任李亮。

　　“今年6月，二期提升工程就要开工了。”一见面，李亮便分享好消息。总投资超过21亿元，未来，这一全球规模最大的脉冲强磁场科学中心，将释放强劲的创新磁力。

　　“位置在哪？”

　　“按规划，需紧邻一期，还在华中科技大学东校区。”

　　规划的二期占地主体，落在其他学院地界。但在现实中，学校寸土寸金，已无合适空地。

　　决心，决定出路。学校成立工作小组，学院新址有了着落；用地需求得到满足，开工准备如期推进。

　　科技创新，基础研究是源头，基础设施是保障。

　　地有了，钱呢？“省里15亿元配套资金已经到位，开工建设不会束手束脚。”李亮感受强烈，“支持大科学装置建设，各方决心大，措施实打实。”

　　国家脉冲强磁场科学中心的邻居，是湖北光谷实验室。

　　2021年以来，为提升原始创新策源能力，9个湖北实验室先后挂牌。光谷实验室、珞珈实验室、江城实验室、东湖实验室、九峰山实验室，九剑出鞘，五落光谷。

　　“光谷光电子信息产业进一步做强做大，必须提高原始创新能力。”对湖北光谷实验室的定位，实验室副主任、华中科技大学光学与电子信息学院院长唐江认识清晰：解决“卡脖子”关键核心技术，开展从“0到1”的创新。

　　科学布局添动力。光电融合芯片、面向6G的光通信模块、钙钛矿单色显示面板……短短两年，来自光谷实验室的前沿成果，喷涌而出。

　　2022年4月，武汉获批建设具有全国影响力的科技创新中心，成为国家批准建设的第五个科技创新中心。支撑中部崛起，武汉被寄予厚望，光谷需担起责任。

　　一路追光再出发，光谷描绘新蓝图：2035年，进入全球高科技园区前列，初步建成“世界光谷”；本世纪中叶，成为具有全球影响力的创新创业中心，全面建成“世界光谷”。

　　实现高水平自立自强，是构建新发展格局最本质的特征。加快构建新发展格局，又为高水平自立自强开拓空间机遇。

　　豹澥湖碧波涌动，武汉新城中心片区建设正酣。

　　去年6月，湖北启动建设全国构建新发展格局先行区。武汉新城是武汉都市圈的核心承载区，光谷74%的区域被纳入其中。

　　武汉新城中心片区又是重中之重。走进武汉新城科创中心项目工地，塔吊林立、机声隆隆，建设者“一天当两天用”，预计6月底，科创中心一期完成主体结构封顶。

　　武汉人工智能计算中心、武汉超算中心建成运行，大科学装置紧锣密鼓推进……以湖北实验室、大科学装置、国家创新中心、新型研发机构为基石，光谷战略科技力量矩阵初具规模。

　　瞄准“世界光谷”愿景，打造原始创新策源新高地，加快建成中部崛起的重要战略支点，冲锋号已经吹响。

　　汇聚合力

　　打通链条，融汇资源，创新不再单打独斗

　　“这个‘新星’必须看看！”

　　“新星”人称“国创科”，全名武汉国创科光电装备有限公司。“必须看看”，源于一项黑科技：发光材料“印”上显示面板，蒸镀工艺有局限，核心装备“卡脖子”。国创科另辟蹊径，喷印替代蒸镀，引领显示面板制造新时代。

　　从原理样机到量产装备开发，只用了两年多。全球竞逐，国创科跑在前头。

　　“为啥能这么快？”

　　“一靠科研人员拼搏，二靠创新生态支撑。”

　　公司副总经理鲍刚娓娓道来：国创科的技术，来自华中科技大学科研团队十余年积累。出了学校实验室，到国家数字化设计与制造创新中心技术升级，在这里，科学家、产业专家、创业团队通力协作，产学研转化按下快进键。

　　一墙之隔，便是武汉光电工业技术研究院光电创新园（以下简称“光电工研院”）。来到5楼无尘车间，工程师正操作固晶机，为芯片做“焊接”。运行两年多，这条光电子半导体封装线，需求排到了明年。

　　“做成果转化，为啥建产线？”

　　“光电子芯片研发阶段，封装批量小、个性化强，工厂不愿接单。”光电工研院总经理韩道袒露初衷：以优质的公共服务，为初创企业打造“定制车间”。

　　“红娘”牵线搭桥，极目智能、宇微光学、尚赛光电，这些光谷的未来之星，从光电工研院跨出了第一步。

　　创新不是单打独斗，而是要打通链条，融汇资源，聚合发力。

　　围绕产业链部署创新链，围绕创新链布局产业链。加速科技成果转移转化，各类科创平台遍地开花：今年3月发布的《2022年度光谷创新创业发展报告》显示，光谷创业载体近200家，其中国家级74家，位居全国高新区前列。

　　2021年8月成立的湖北创新转化医学研究院，人称“转化院”，就是其中的新成员。

　　转化院到底做什么？

　　总经理朱湘涛讲了个故事：做肥厚型心肌病手术，华中科技大学同济医院魏翔教授摸索出微创的方法，但实现它，需要新的医疗工具。一番苦寻，找到转化院，方案前后设计9版，工艺难点一一解决，研制出微创心肌旋切系统。

　　“从临床挖掘治疗技术的创新需求，以‘一站式’服务推进医疗器械产业化，这个做法全国首创。”朱湘涛说，转化院有200多款产品在研，其中，已有3款进入国家创新医疗器械特别审评通道。

　　用心用力做平台，统筹好各类资源，捧出的是创新好生态，加持的是科技竞争力。

　　手握研发化学诱导体系药物核心技术，2017年，睿健医药首席执行官魏君回国创业，一眼相中光谷。

　　“做创新药，前期没有营收，光谷高质量的普惠公共创新平台，对我们帮助很大。”魏君说。

　　从光谷生物城孵化区搬到加速区，睿健医药迈入发展新阶段。魏君带来好消息：前不久，公司首个有关帕金森治疗的新药取得新进展，正申请临床试验。

　　厚植沃土

　　光谷在“光”更在“谷”，宜居宜业为创新创业添磁力

　　科技创新，人才是第一资源。武汉科教资源丰富，区位不如沿海地区，如何留住人才？

　　“做人才的合伙人。”

　　光谷人有新探索。“我们与人才，不只是服务关系，而是要一起进步、一起成长。”招才局有关负责人如是理解。

　　“没有评审，不用答辩，网上填报个人信息，一个月后就评上了‘优秀青年人才’。”在光谷未来科技城，武汉聚芯微电子首席芯片架构师刘览琦，向记者讲述他申报“3551光谷人才计划”的经历。

　　细问原委，得益于光谷在全国率先实施的人才注册积分制。

　　“注册积分制”改变了啥？

　　引才不设门槛条件，没有地域、时间限制；评价不唯学历，一套量化测评模型，包含知识、经验、能力、贡献、诚信等多个维度，动态给人才打分。

　　人才不是一评了之，创新创业辅导对接跟上。今年3月，首届全球光电子信息卓越工程师大赛总决赛在光谷开赛，刘览琦拿到三等奖后，升级版的导师“一对一”辅导，比名次更让人欢喜。

　　留住人才就是锁定未来。

　　光谷在“光”更在“谷”，“光”是产业形态，“谷”是发展环境。创新创业区，也是先行先试区。破除体制机制的藩篱，“谷地效应”更加显著。

　　敢闯敢试是光谷的传统。东湖高新区管委会主任张勇强介绍，30年前，第一家科技企业孵化器诞生于此，拉开我国创业孵化的大幕；11年前，“黄金十条”由此萌发，科技成果转化收益七成归研发团队，直接推动科技成果使用权、处置权、收益权下放。

　　“创业十条”“互联网+十条”“科创金融新十条”……守正创新，光谷创新举措不断。3月20日，光谷激光产业“黄金十条”新鲜出炉，产业发展基金100亿元，进军新兴应用领域最高奖励1亿元，支持创新创业的政策体系，令人期待。

　　厚植沃土，创新创业，也要宜居宜业。

　　在光谷写字楼、厂房间穿行，一座别致的双层建筑映入眼帘。停车询问，是个书店。因在花山，得名“光谷书房花山分馆”。

　　武汉市民钟女士是常客。小时候住武昌，那时武汉人眼中的光谷，不过“乡里荒郊”。近年因工作搬过来，有花有山还有书，“没想到，光谷这么好！”

　　在东湖高新区管委会，见到一组数据：

　　今天的光谷区域，集聚42所高等院校、56个科研院所、30多万名专业技术人才、80多万名在校大学生；

　　70多名院士、3000多名高层次人才、1万名博士在此工作；

　　2021年，光谷常住人口达118万，比2020年增加16.77万，是2010年的3倍……

　　“一束光”到“一座城”，数字背后，是以人民为中心的发展思想。

　　中小学加速“上新”，15分钟基本医疗卫生服务圈高质高效，商场、剧院、音乐厅，假日、周末，光谷热气腾腾。

　　借武汉新城建设东风，北起九峰山，南至龙泉山，10公里长的生态大走廊，为光谷搭起超级“绿丝带”。观光空轨进入通车倒计时，东湖高新区管委会工作人员热情邀请：“下次来，一定要乘车看看光谷美景。”

　　采访晚归，街灯璀璨，夜色中的高新大道如梦如幻。

　　一头东湖，一头短咀里湖。高新大道像根扁担，挑起两泓碧波。

　　当年，东湖南望山下，武汉邮科院的简易实验室里，诞生了我国第一根实用化光纤。今天，短咀里湖畔，新兴产业园拔节生长，创新画卷有新篇。

　　连日探访，打动我们的还是人。夜以继日的IT工程师，连续奋战的建设者，默默奉献的管理团队……未及着墨的追光人，还有很多。

　　人是创新创造的主体，也是创新创造的目的。

　　光谷之光，由此闪亮。

　　

　　版式设计：张丹峰


　　《 人民日报 》（ 2023年04月28日 06 版）
(责编：牛镛、杨光宇)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
“五一”假期将至 中消协点名旅游市场“涨价风”“砍单风”等不诚信行为
　　人民网北京4月27日电 （记者孙博洋）记者从中消协了解到，27日，中消协就“五一”假期一些地方出现“涨价风”“砍单风”的情况进行了回应。中消协认为，“涨价风”“砍单风”等行为，阻碍恢复和扩大消费，不利于市场诚信体系建设。…
李振寰：面对“新消费”白酒行业需要挖掘新的消费增长点
　　汾酒集团党委专职副书记李振寰。人民网记者 于凯摄 人民网北京4月27日电 （记者孙博洋）27日，“推动高质量 致力新消费”主题论坛在人民网一号演播厅举办，专家学者及一线企业经营者就消费领域的高质量发展、消费新趋势等话题进行了交流研讨。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部