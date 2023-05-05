人民网北京5月5日电 （黄盛）为了进一步推动中文域名应用全面普及、推进中文域名的健康发展，近日在北京举办的第六届中文域名创新应用论坛上，参会嘉宾围绕中文域名方便中文用户上网、保护互联网域名知识产权等议题进行了深入探讨。

工业和信息化部信息通信管理局互联网处处长李晓利建议，要提高思想认识，持续完善中文域名应用环境，加快推进各类互联网应用软件升级改造，使中文域名享有和英文域名同等便利的应用环境。让中文域名发展成果更好地惠及广大互联网用户。

据悉，目前43%的中文域名是商标名，中文域名与知识产权的关联性持续深化。中华商标协会秘书长吴东平对此表示，品牌和商标密不可分，中文域名是中国品牌、商标在互联网上的重要体现形式。同时，中文域名是互联网传播中华文化的重要窗口，商标是中国企业推广品牌的关键符号。中文域名在促进商标的互联网推广和网络知识产权保护方面具有重要作用。

互联网域名系统国家地方联合工程研究中心主任毛伟在发布《全球域名发展统计报告》时认为，网络强国首先应该是网络文化强国，目前，.网址目前已成为全球注册量第一的新通用顶级中文域名。他建议，要加快技术更新，完善中文域名应用环境、丰富应用场景；鼓励示范应用，推动全面启用中文域名；提升中文域名注册服务水平，保护用户权益；优化中文域名备案流程，提高备案效率。

有多位参会嘉宾认为，在国家政策指引、主管部门带领、行业共同努力下，中文域名应用环境将会加速改善，中文域名发展成果将更广泛、更深入地惠及网络用户，加快推动我国向网络强国、数字中国目标迈进。

(责编：罗知之、高雷)

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