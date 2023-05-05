本报记者 杜海涛 王 珂

假日消费是观察经济活力的窗口。

这个“五一”假期，人们出游意愿强烈、消费热情高涨，消费市场红火。

“预计游客会多，但没想到这么多！”河南省洛阳市龙门石窟景区附近一家民宿的负责人李欣说，假期前半个月，假日期间的房间就已预订一空。

“堂食每天都满座，用餐高峰期需要排队等位。”在北京市朝阳区朝阳大悦城商场，某餐馆工作人员陆俊说，“五一”假期接待顾客量明显增加。

时令、品质、升级类商品销售旺盛，特色、多元、体验型服务消费广受青睐，创新、智慧、便捷式新型消费火热……“五一”假期，消费市场“全方位”增长。

商务部、文化和旅游部发布的数据显示，“五一”假期，国内旅游出游人次同比增长70.83%，实现国内旅游收入同比增长128.90%；全国重点零售和餐饮企业销售额同比增长18.9%。

中共中央政治局4月28日召开会议强调，“乘势而上，推动经济实现质的有效提升和量的合理增长”“恢复和扩大需求是当前经济持续回升向好的关键所在”“要多渠道增加城乡居民收入，改善消费环境，促进文化旅游等服务消费”。

“五一”假期消费市场的亮丽成绩单，折射出我国消费市场的蓬勃活力和巨大潜力，也见证了中国经济强大的内生动力。

销售火热，消费市场实现较快增长

5月2日，天气晴好。北京市门头沟区斋堂镇叶脉山野露营地，欢声笑语阵阵。

“既能带孩子亲近自然，又能和朋友聚会聊天，感觉很有意思。”从北京市朝阳区自驾两个多小时前来露营的游客张佳说。站在露营地的草坪上，远山辽阔起伏，白云绵延萦绕，如同一幅水墨画卷。

接待游客总量912.8万人次，同比增长198.2%，按可比口径比2019年增长6.6%；实现旅游总收入134.6亿元，同比增长752.3%，按可比口径比2019年增长13.9%……“五一”假期，北京文旅消费强劲复苏，旅游收入、人数均超2019年同期水平。

商务部发布的数据显示，“五一”假期，全国石油制品、汽车销售额同比分别增长24.4%和20.9%；服装、化妆品销售额同比分别增长18.4%、16.5%；通信器材销售额同比增长20.1%；家电销售额同比增长13.9%。全国示范步行街客流量、营业额同比分别增长121.4%和87.6%；餐饮休闲消费持续火热，重点餐饮企业销售额同比增长57.9%。

文化和旅游部数据中心测算，“五一”假期，全国国内旅游出游合计2.74亿人次，按可比口径恢复至2019年同期的119.09%；实现国内旅游收入1480.56亿元，按可比口径恢复至2019年同期的100.66%。

今年以来，随着一系列促消费政策落地见效，消费场景不断拓展，消费预期持续改善，带动市场销售明显回升，服务性消费稳步改善，消费整体呈现恢复向好态势。

国家统计局数据显示，一季度消费增长明显回升。社会消费品零售总额114922亿元，同比增长5.8%。按经营单位所在地分，城镇消费品零售额99664亿元，同比增长5.7%；乡村消费品零售额15258亿元，同比增长6.2%。

“今年一季度，社会消费品零售总额同比增长5.8%，相比去年四季度增长明显；3月，社会消费品零售总额同比增长10.6%，增速比1—2月加快7.1个百分点。这些都表明消费在逐步回升和改善。”商务部研究院副研究员洪勇说。

“消费恢复向好的因素是多方面的。”洪勇认为，促消费政策接连出台，就业形势总体稳定，为居民收入和消费稳步恢复奠定坚实基础。一季度，全国居民人均可支配收入10870元，比上年同期名义增长5.1%，扣除价格因素，实际增长3.8%，分别快于上年全年0.1个和0.9个百分点。

消费对经济增长的拉动作用明显增强。一季度，最终消费对经济增长的贡献率达66.6%，比去年全年明显回升，是三大需求中拉动经济增长最主要因素。

供给创新，新场景新模式加速涌现

“五一”假期，走进重庆两江国际影视城，一场大型夜间实景演出正在上演，游客们身着传统服饰，感受“巴渝文化”的魅力。“现在，很多景点不仅可以看、玩、吃，还能沉浸式了解当地历史文化，让旅游体验更加丰富、更加立体。”游客孙伟说。

在天津中心城区，“五一”假期，走进许多拥有百年历史的老建筑，游客能在一系列文化艺术活动中感受历史建筑的新活力。“在老建筑里面喝一杯咖啡，氛围特别好。”游客马冰说。

从实物商品到生活服务，从线上购物到线下商场，这个“五一”假期，消费市场新场景、新体验涌现，激发了人们新的消费意愿，也给消费市场注入新的活力。

智慧旅游让出游更便利。4月29日早9时，在泰山景区天外村进山口，已有5000多名游客陆续检票进山。截至当日中午12时，泰山景区已接待进山游客2.3万人，比2019年增长151%。为更好保障游客体验，泰山景区联合美团实现分时段限量预约购票和重点区域预约游览，引导游客分时入园、错峰游览。截至4月29日中午，美团平台景点门票订单量比2019年假期首日翻倍增长。

升级产品成为销售新热点。4月29日晚，2023国际消费季暨第四届上海“五五购物节”正式启动。在上海市杨浦区苏宁易购五角场店，前来选购家电的消费者络绎不绝。“一台绿色智能家电最多能补贴1000元，很实惠。”消费者郭悦一口气预订了3台空调。“五一”假期，苏宁易购全国门店客流同比提升23%，绿色节能家电销售同比增长56%，智能家电家居类商品销售同比增长73%，门店5万元以上套购订单同比增长65%。

“假期消费呈现明显升级趋势，新场景新模式不断涌现，成为我国消费需求升级个性化、多样化的一个缩影。”中国贸促会研究院市场研究部副主任张继行说，当前，我国消费市场呈现恢复增长态势，消费韧性强、潜力大、活力足的特点没有改变，消费发展长期向好的基本面没有改变，消费提质升级的大趋势没有改变。相关企业加大优质产品和服务供给，带动相关服务产业和消费市场全面复苏，助力消费升级。

政策发力，持续扩大内需有后劲

“五一”假期，面对旺盛的消费需求，政府搭台、政策发力，在“消费提振年”背景下，各地铆足了劲儿，旅游推介拼创意，商品促销拼实惠，共同推动消费市场快速恢复。

“五一”假期，文化和旅游部启动“5·19中国旅游日”主题月活动，推出各类文化和旅游公益惠民措施。各地结合主题月活动，实行景区门票减免或打折，发放文化和旅游消费券等。

5月3日，江苏南通市中心的南大街商圈游客熙熙攘攘。餐饮、购物、休闲……集合多种业态于一体的商业街，吸引了大量消费者前来体验。江苏开展“苏新消费·夏夜生活”夏季购物节活动，发放1.7亿元惠民消费券及5500万元数字人民币红包。

每月25号门票半价、25周岁游客半价游、水陆畅玩夜场抢鲜票……“五一”假期，深圳欢乐谷的一系列惠民优惠举措深受游客喜爱。“今年‘五一’假期，深圳欢乐谷刷新单日最高接待纪录。”深圳欢乐谷相关负责人介绍，深圳欢乐谷“五一”假期累计接待游客超过15万人次，创下了开园25年来同期历史新高，同比2019年增长70%。

重庆举办第八届重庆文化旅游惠民消费季，携手平台发放文化和旅游消费券；山东淄博开行烧烤专列、提供免费停车，吸引游客到访；北京八达岭长城景区提前开园、常态化开放夜长城，迎接客流高峰；上海推出打卡点配置充电宝、轨道交通延时收班等服务……各地暖心举措，让游客感受出游的美好，也激发了消费市场的潜力。

洪勇认为，“五一”假期是全年消费的一个重要节点。假期迸发的强烈消费热情，充分彰显了当前消费市场的信心，也有利于全年持续扩大内需。

“从‘五一’假期消费可以看出，居民消费倾向回升，意味着消费回暖的预期将持续向好。综合各方面因素来看，消费对于经济增长的‘主引擎’作用有望进一步增强。”张继行认为，一方面，就业逐步改善，3月全国城镇调查失业率明显下降，有利于增加居民收入、增强居民消费能力；另一方面，消费新场景、新模式不断涌现，有利于激发新的消费意愿。一季度，全国居民平均消费倾向为62%，比上年同期提高0.2个百分点。从中长期发展来看，我国正处在消费快速升级阶段，消费前景长期看好。

今年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年。牢牢把握扩大内需这个战略基点，建立和完善扩大居民消费的长效机制，不断把中国大市场蕴含的消费潜力释放出来，才能乘势而上，推动经济实现质的有效提升和量的合理增长。

《 人民日报 》（ 2023年05月05日 01 版）

(责编：袁勃、胡永秋)

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