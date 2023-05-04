人民网记者 许维娜

5月4日青年节，在北京最偏远的村子之一西槐庄村，中国农业大学硕士生张晓恬、张岩林正在整理菜地，为该村科技小院挂牌以来首次尝试“共享菜园”做最后的准备。

“共享菜园”是张岩林与张晓恬最近新创的一门“生意”。

张岩林与张晓恬同村委工作人员在一起查看收成。受访方供图

西槐庄村，地处北京东南远郊，出了首都环线高速，还要再赶10公里路。两位下乡的高材生如今琢磨着吸引城里的顾客到这里租一块“科技”土地，从他们设计的“菜单”中选种五、六种家常果蔬，收获的作物归顾客所有。

因是初试，他们计划用一亩地打造20个“共享菜园”。这块地已经历蚯蚓粪培肥，配备了全程监控。而且，科技小院将提供全程技术指导，尤其是提升果蔬营养价值的富硒技术。

“将这些菜园租出去，产值就能翻一倍不止，一亩达到十万元。”张岩林说，希望通过“共享菜园”尝试发展第三产业。“光靠种植、销售农产品，对集体经济增长而言还不够多。我们要尝试一产、三产融合发展。”

西槐庄村总共100余户人家，过去产业单一，只种植萝卜一种传统作物，曾是集体经济薄弱村。2021年春天，吴林静、宁国法两位中国农业大学硕士生“进村读研”，建起了一个“科技小院”。这个落在田间地头的工作室，重要工作之一就是指导农户科学种植。

他们引进水肥一体化、雄峰授粉等先进技术、樱桃番茄、水果黄瓜、甜糯玉米等优势品种，最终帮助该村当年实现集体收入33万元，较上一年翻了三倍。去年，在“拼多多杯”首届科技小院大赛中，西槐庄村科技小院项目脱颖而出，获得一等奖。

张岩林和张晓恬正是比吴林静小一级的师弟和师妹，接替了她在西槐庄的工作。去年，他们再接再厉，将村集体收入再次提升至70万元。

不止吴林静、张岩林、张晓恬……还有更多年轻人亦选择向农而行。如今，这些农大学子此时正分散在全国各地的科技小院“自找苦吃”，在田间地头和村屯农家书写了一个个新农业青年的“五四故事”。

据了解，2009年，中国农业大学在河北省曲周县探索成立了科技小院，把农业专业学位研究生派驻到农业生产一线，在完成知识、理论学习的基础上，研究解决农业农村发展中的实际问题，培养农业高层次人才，服务农业农村现代化建设。目前，该校已在全国24个省区市的91个县市区旗建立了139个科技小院。

如今，“科技小院”的驻村经历正慢慢改变、重塑很多年轻人的价值观和人生观。“一开始，大家还挺精致，刚进村时还防晒，但很快就发现，凉快最重要；再过一段时间，凉快也不重要了，重要的是做好实验，做好技术服务”吴林静说。

“我们这届就有50多人。大家研一集中学习理论，研二就会根据研究方向被分配到全国各地的科技小院，一年半后再返校。”据张晓恬介绍，她的同学们有的正在江西种植橙子，有的则在四川研究火龙果，从东三省到云贵高原，从上海崇明到海南三亚。而且，该专业的招生人数从2021年的50人、2022年的60人到今年的100多人，还在逐年增加。

去年，科技小院项目再度升级。中国农业大学与互联网平台积极合作，首次以全国研究生创新实践大赛的形式推出“拼多多杯”科技小院大赛，为年轻的技术工作者们搭建平台，交流、比拼科研、产业相关创新成果。

“经过多年发展，科技小院已经发展成为涵盖‘五大振兴’内涵的3.0版本，大赛对科技小院服务乡村振兴和农业绿色发展国家行动，以及研究生的个人成长成才，都起到了积极的推动作用。”中国工程院院士、中国农业大学国家农业绿色发展研究院院长、赛事专家委员会主任张福锁表示。

(责编：罗知之、高雷)

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