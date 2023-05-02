王绍绍

劳动成就梦想，奋斗创造辉煌。乡村是农业生产的空间载体，也承载着华夏文明生生不息的基因密码。有这样一群人，他们在田间地头、在希望的田野上，耕耘着属于新农人的幸福。

当前，数字助农已经成为乡村振兴重要发展方向，短视频直播等技术不仅拓宽了农产品上行通道，更成为乡村振兴的“新农具”，为数字乡村建设注入新活力。在数字经济快速发展之时，这批新农人通过直播、电商等新型数字技术，为乡村带来新的活力。

吉林汪清：让优质农产品走出黑土地

吴齐峰大学毕业后回到了吉林老家汪清县。这是坐落于长白山东麓的一座小县城，当地以前经济落后，人口也大量外流。返乡后的吴齐峰跟随父亲去附近的村里走访，才真正了解到农民的辛苦与不易。

家乡的木耳、黄豆、大米、芍药都是优质特产，但因为供应渠道受限，很多人并不了解。“我就想这么好的东西为什么大家不知道呢？我是不是应该去把家乡的农产品推广出去？”吴齐峰说。

2021年初，吴齐峰第一次尝试直播带货。刚开播时他特别紧张，语无伦次，但粉丝们的包容让他倍感欣慰，还在弹幕里安慰他“齐峰别紧张，加油”。带货的效果也非常显著，头一个月，他就帮村民们卖出了八万斤玉米。此后，他几乎每周都要直播两三次，每次两个多小时。

刚刚起步的时候，吴齐峰与农户们签订大致的价格合约，无论产量如何，他都会以最初签订的价格回收。签订的价格要比批发商收货价高一些，比如本地特产的大米，村民原来每斤卖两块左右，但通过电商直播价格可以卖到三四块，收入几乎翻倍。

和农户们达成合作以后，吴齐峰也感受到了压力。“如果直播数据不是特别好，我就会担心该怎么跟别人交代，会不会影响乡亲们对我的信任。”事实上，周围的村民看到这个年轻小伙把他们种的东西卖了出去，还带着他们增收致富，对他的信任感也在逐渐增强。

从开始直播带货以来，吴齐峰带着家人为家乡卖出了100多吨大米，帮助上千户农民增收，成功带动当地1500多人就业。“未来，我想让东北的优质农产品走出黑土地，走向各地餐桌，也希望带领更多在外漂泊的年轻人返乡创业。”他说。

四川阿坝：藏在深山里的增收致富梦

坐在货车的驾驶室，王光强双手小心地把着方向盘，从汶川县城到萝卜寨樱桃园的路不好走，车道狭窄，路面布满山上落下的碎石子，车子常出现颠簸，这是他每天从萝卜寨运送樱桃出山的必经之路。

从小长在四川山里长大，家里水果滞销的经历让他深知农产品走出大山的不易。上大学后，作为为数不多的羌族人，他误打误撞用山里的风干牛肉打开了学校的市场。

“我用了半年时间，让自创品牌‘阿坝小王子’牛肉干广受大家欢迎，同学老师都赞不绝口。大学毕业后，为了减轻父母负担，我决定回到家乡，通过短视频带货，帮助家里的特产走出大山。”王光强说。

返乡之后，他在短视频平台上架了曾经在校园里最受欢迎的牛肉干，第一次开播就吸引一大波粉丝下单，光打包发货就用了整整三天。在这之后，他通过直播吸引了更多粉丝，牛肉干的生意也越做越红火。

一直以来，王光强都坚持自己去田间收货，在当地众多收货的商贩中，他给出的单价比市场价高出一两毛，收购农产品也是现称现结，绝不拖欠果农的钱，还会优先考虑家中有困难的农户。“他们把果子卖给我，任务就完成了。”王光强通过直播带货，有效解决了当地农民以往水果滞销的困扰。

王光强介绍，十几天后，他和弟弟即将带着寨子里的年轻人开始收樱桃，带动村里越来越多的年轻人增收致富，一起探索新道路，共同发展电商事业。

湖北恩施：让“土家味儿”飘到更远的地方

到了饭点，牟慧把手机架起来，一边干家务，一边唠家常，“大家好，今天准备做个炒腊肉……”，她用这样的方式开始了一天的直播。

牟慧出生在湖北恩施白杨坪乡熊家岩村。在这里，土家族、苗族、侗族、汉族等多个民族融合杂居，社会民俗文化丰富，侗屋乡舍落错有致，当地盛产黑猪肉、土豆等农产品。

2014年，21岁的牟慧大学毕业后到武汉找工作，但城市里快节奏的生活让她感觉难以适应。4个月后，牟慧决定回到家乡，业余时间做起了农产品电商生意，之后她开通短视频账号，用直播带货的方式让当地的农特产被更多人知道。在刚开始直播时，因为缺乏经验，直播效果并不是很好，之后她不断复盘，摸索尝试，逐渐吸引了越来越多人关注她。

每年入冬后，乡亲们都要杀年猪、熏腊肉，她通过短视频平台，将当地的风俗民情呈现在更多人眼前，让大家隔着手机屏幕就能“闻到”从当地飘来的“土家味儿”，腊肠、腊猪蹄、烟熏五花肉等当地农特产品源源不断被销往各地。

“自从腊肉成为直播间爆款后，目前已经有5家腊肉工厂跟我签订了供货合同。同时，我还试着把苞谷粑粑、手工豆皮、恩施土豆粉引进直播间，作为新商品上架，随着销量日益增长，我们自己创建的食品加工厂生产线也越发忙碌，这很大程度带动了周边村民增加收入。”牟慧说。

牟慧表示，如今，她在短视频平台已经收获了100万粉丝，去年年底，她的豆皮总销量达到500多万，带动周边21户70人实现就业增收，并间接为上下游提供了180个就业岗位。

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(责编：乔业琼、高雷)

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