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柳祥国：创“锌”带头人 用心做就有无限创新可能

2023年05月02日10:06 | 来源：人民网
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“锌电解的工艺看似简单、流程短，但其中包含了很多技巧和学问。只要用心去做，就会有无限创新的可能。”中国五矿所属湖南有色株冶集团公司锌电解厂副厂长柳祥国说起锌电解，就有说不完的故事和感慨。

1993年11月，不到20岁的柳祥国来到株冶锌电解厂工作，在这里一干就是近30年。当时的他就暗下决心，一定要在电解槽上搞出点名堂来。

柳祥国回忆，当时的生产现场酸雾呛鼻，重达几十公斤的电解阴极板要不停拿在手里翻转敲打，一个班下来，胳膊根本抬不起。

在柳祥国26岁那年，他成为了11列的班长，当时的11列，每月工段综合排名都是垫底。他从班组的基础入手，重新规划考核奖励制度，没有人愿意干的累活、脏活他都去。一个月下来，柳祥国变得又黑又瘦。但是此后，班里却出现了明显变化，所有活都有人抢着干了，班里的气氛也渐渐融洽了。

据介绍，2019年已经并入中国五矿旗下的株冶公司实施绿色转移升级，新生产基地投产伊始，高品质零号锌产出不稳定，极大影响生产效率和成本。柳祥国就每日坚守现场，查找问题，分析原因，并不断做实验，对设备进行整改。

经过不懈的探索，他提炼总结了锌电解厂槽上、槽下操作方法二十条，同时手把手向员工传授操作方法，开展师徒结对，鼓励新员工不断学习，提升技能，为解决锌电解零号锌稳定产出问题提供了技能保障。

以初心炼“匠”锌，近30个寒来暑往，柳祥国就这样一直坚守在最平凡的岗位上。“我会继续用心炼锌，不断提升产品的产量与质量。”他说。

策划：刘云、李楠桦

文案：王连香

视频：刘蕊

设计：马婷

(责编：王连香、高雷)
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