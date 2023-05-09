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CNNIC再放资费利好 激发中小企业IPv6应用活力

2023年05月09日16:35 | 来源：人民网
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人民网北京5月9日电 （记者申佳平）据中国互联网络信息中心（CNNIC）消息，在2020年统一降低IPv6地址使用年费50%的基础上，CNNIC于今年启动 “互联网基础资源赋能百万中小企业数字化行动”，再次推出一项降低IPv6地址使用费用的新政策，即自2023年1月1日开始至2024年12月31日止，针对IPv6地址分配，会员新申请或续费后仅持有/32 IPv6地址的情况，免除40% IPv6地址使用年费。

据介绍，CNNIC是国家级IP地址分配管理机构，一直积极推动并协助我国互联网企业按需足量申请IPv6地址，实现CNNIC IPv6地址分配数量连续增长。截至2023年3月，CNNIC分配的IPv6地址数量超过28700块/32，约占我国IPv6地址总量的44%。自减费政策实施以来，已有超过230家新、老会员单位享受到优惠，激发了中小企业IPv6应用活力。

与IPv6降费政策同步，CNNIC还将推出一系列中小企业优先参加的公益性质IPv6技术培训课程，内容涵盖IPv6概况、IPv6分配及规划、IPv6路由安全、过渡技术、IPv6配置、RPKI及反向解析等，并配合课程自主开发IPv6实验环境，实现讲练结合。此前该培训已连续多年在北京、大连、成都、昆明、深圳、杭州等城市举行，为我国引入国际IPv6和网络安全培训资源，提升中小企业IPv6技术人才储备提供了有力支持。

目前，IPv6不仅能够提供海量的地址资源，还将为网络能力提升、技术创新、产业升级提供基础支撑，是全球公认的下一代互联网商业应用解决方案，全球IPv6部署正在加速。2017年中共中央办公厅、国务院办公厅印发《推进互联网协议第六版（IPv6）规模部署行动计划》以来，我国IPv6部署和应用取得了突破性进展。

从基础设施看，网络和应用基础设施IPv6服务能力已全面具备，IPv6地址资源增加了约2倍；从用户发展看，活跃用户数从1.65亿增长到7.42亿，在互联网网民总数中的占比达70.64%；从应用普及看，移动网络IPv6流量占比已超过50%。

(责编：申佳平、吕骞)
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