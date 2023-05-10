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证监会回复人民网网友：坚持普惠发展 营造健康投资环境

黄盛
2023年05月10日16:34 | 来源：人民网
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“建议探索以线上方式举行基金从业考试。”

“建议降低国内权益类主动基金管理费用。”

“建议融资融券账户注销、开户等业务通过网络远程办理。”

……

过去一年，网友通过人民网“领导留言板”积极为推动资本市场高质量发展建言献策，包括强化账户登录与交易安全、丰富基金从业考试形式、增强投资者的获得感等，话题与市场主体利益都密切相关。

证监会对人民网网友关切作出积极回应，并表示将深入开展调查研究，综合研判全面推广新技术的可行性和安全性，在依法合规、风险可控的前提下有序推广相关技术；指导基金业协会深入开展调研，认真研究丰富考试形式，有效满足广大考生差异化需求；持续研究推动公募基金产品降费让利，提高投资者获得感。

探索多元化考试组织模式

满足广大考生差异化需求

前期受疫情影响，部分地区取消了基金从业资格考试。为保障行业展业和人员合规从业需要，证监会指导基金业协会积极克服疫情困难，因地制宜、分类施策，探索线上线下相结合、机构自有场地和社会考点互为补充的多元化考试组织模式，组织行业专场考试、云考试、预约式考试及全国统一考试，最大限度满足行业考试需求。

网友在人民网“领导留言板”中提出“加入以线上方式参加基金从业考试”。证监会对此表示，这与证监会积极指导多元化考试组织模式的行动相契合。

“我会将指导基金业协会深入开展调研，认真研究丰富考试形式，有效满足广大考生差异化需求。”证监会表示，按照2023年基金从业资格考试计划，将组织一次全国统考、三次专场考试，并在未举办全国性考试的月份根据行业需求组织小范围预约式考试和云考试。

推动基金产品让利

提高投资者获得感

近年来，我国权益类主动基金规模不断壮大，已成为居民财富管理的重要渠道之一。有网友通过人民网“领导留言板”留言提出，降低国内权益类主动基金管理费用。

对此，证监会表示，始终把提升权益类主动基金管理能力、增强投资者的获得感作为践行监管人民性的重要体现。特别是2022年9月，国务院办公厅发布的《关于进一步优化营商环境降低市场主体制度性交易成本的意见》（以下简称《意见》）提出，要鼓励证券、基金、担保等机构进一步降低服务收费，推动金融基础设施合理降低交易、托管、登记、清算等费用。证监会积极落实《意见》精神，坚持金融业普惠发展，不断引导基金产品让利于民。部分基金公司及托管机构也积极响应，主动下调部分基金产品的管理费和托管费费率。

据悉，在证监会发布的《个人养老金投资公开募集证券投资基金业务管理暂行规定》中明确，个人养老金基金的单设份额类别不得收取销售服务费，并可以豁免申购限制和申购费等销售费用，对管理费和托管费实施一定的费率优惠。

此外，证监会前期研究出台了《关于加快推进公募基金行业高质量发展的意见》，其中就包括支持管理人合理让利型公募基金产品的发展。

证监会表示，下一步，将深入贯彻落实以人民为中心的发展思想，持续研究推动公募基金产品降费让利，提高投资者获得感。（实习生齐孟莎对此文亦有贡献）

(责编：郭思邈、吕骞)
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