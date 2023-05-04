本报记者 李心萍 韩 鑫 刘温馨 邱超奕

刷新，再刷新！4月29日，发送旅客28.8万人次；4月30日，发送旅客31.3万人次，“五一”假期，深圳北站连续两天打破单日旅客发送纪录。

“从未想过，凌晨四点的深圳北站依旧人流如潮。”轻装简行，旅客张春生难掩兴奋，“假期就要来一场说走就走的旅行。”

乘高铁、搭飞机、自驾游，寻亲访友、踏青旅游、舒展身心，刚刚过去的“五一”假期，“出行”成热词。

中原大地，郑州东站“米”字形高铁枢纽纵横延伸，高峰客流超20万人次；黄浦江畔，浦东、虹桥两大机场日均共有1700多架次航班起降，日均客流量超29万人次；巴蜀大地，高速路网车辆川流不息，4月29日四川全省高速公路网出口总车流量超270万辆……

交通运输部数据显示，“五一”假期，全国铁路、公路、水路、民航预计发送旅客超2.7亿人次，日均发送超5400万人次，比去年同期增长162.9%。

出行人次大幅增加，映射着中国经济的生机活力，也彰显了中国交通的非凡实力。

路网发达，彰显强大的交通基建实力

“早晨从郑州出发，中午就能到重庆。”5月2日8时33分，河南郑州市民刘晨带着家人，从郑州东站乘坐G3421次列车，踏上前往重庆洪崖洞等景区的旅程。

去年6月20日，郑渝高铁全线贯通，全程仅需4个多小时，比普通列车快13小时左右。刘晨说，“交通时间缩短，旅游时间延长，旅途的心情更美了。”

今年是郑渝高铁第一次迎来“五一”假期运输。“途中穿过隧道时，我们还会和旅客互动做耳部舒缓操，帮助旅客缓解耳鸣不适，让长途旅行更舒心。”中国铁路郑州局集团公司郑州客运段列车长刘红雨说。

新线通车、新站投用、新机场启动运营，“五一”假期，日趋完善的综合立体交通网让出行更便捷。

乘着飞机，轻松打卡大美边疆。新疆维吾尔自治区塔什库尔干红其拉甫机场，飞机甫一落地，鱼贯而出的游客便纷纷举起手机拍照。从前，转机加汽运，乌鲁木齐到塔什库尔干的行程近8小时；去年底，南航开通航班后，时间节省约3/4。

坐船深度畅游三峡山水。白帝城、神女天路、三峡大坝……长江游轮将沿线风景串珠成链，引得游客竞相前往。“五一”假期，长江游轮旅游市场迎来订单井喷，船舶负载率达95%。“长航集团长江游船接待量有望突破6万人次，创历史最好水平。”长航集团市场运营部部长袁保锋说。

开车自驾，纵情观赏山乡美景。沿着沪渝高速公路，一路向东驱车两小时，下高速、上乡道无缝衔接，来自安徽的游客古越很是兴奋，“没想到农村公路沿线就设有电动汽车充电站，沿途走走停停也无妨。”

郑渝高铁、京滨城际、京唐城际正式通车；新成昆线、和若铁路等正式运营；杭州西站、北京丰台站、郑州航空港站投入使用；黄茅海跨海通道、西部陆海新通道平陆运河等重大工程加快推进……近年来，我国稳步推进交通基础设施建设，综合立体交通网的规模体量、覆盖广度和通达深度不断提升。

截至2022年底，全国综合交通运输网络的总里程超过600万公里，内河航道通航里程达12.8万公里，民用颁证机场达到254个，具备条件的乡镇和建制村全部通硬化路、通客车……今日中国，已建成全球最大的高速铁路网、全球最大的高速公路网和世界级的港口群。

快捷舒适，彰显强大的运输服务能力

“没想到，进站只花了10分钟！”4月29日，北京西站共发送旅客21.8万人次，虽人山人海，却井然有序，旅客徐梦瑶为车站管理竖起大拇指。

“车站人员密集，更要为旅客想得多一些、细一些。”北京西站党委副书记、纪委书记梁兆钰介绍，为满足旅客出行需求，每条进站流线及相应的标识都经由反复实地试验、集中分析研讨后确定，为旅客优中选优，“进了车站，就要让大家感到踏实。”

让旅客进站顺利、出行有序、旅途平安。“五一”假期，各部门努力营造更加健康、舒适、安全的出行环境，显示出强大的运输服务能力。

——智慧机场、数字车站，出行更高效。

拿上身份证，即可“刷脸”完成安检、通关、登机手续；打开APP，即可实时查询行李托运状态……“乘机只需一张身份证，查行李就像查快递，智慧机场太棒了。”从北京大兴机场乘机前往昆明，乘客王潇很满意。

“‘五一’假期，大兴机场日均客流量达到12万人次，比今年春运期间还多出3万人次。”大兴机场航空业务部业务经理李紫薇介绍，尽管旅客量骤增，但凭借智慧化的运营系统，大兴机场并未出现飞机严重延误、旅客排长队等情况。

——注重细节、优化体验，服务更周到。

“流常老豆腐、武邑扣碗、故城熏肉……”说起河北高速公路服务区的美食，常年往返于山东河北两地的货车司机王师傅如数家珍，“‘五一’假期，菜品比以前更丰富了。出门就想吃口热乎饭，衡水服务区饭菜种类多、味道好，价格还不贵。”

设置母婴室，配备齐全的游乐设施；开水间新增直饮水系统，为旅客提供冷热水；配备汽修站，提供服务；开辟非遗展区，展示阜城剪纸、饶阳虎头鞋等非物质文化遗产……在衡水服务区，吃、喝、玩、乐、购一站式集齐，让旅客出行更便利。

——坚守岗位、各负其责，运输更安全。

5时34分，闹钟响起，武昌南机务段高铁司机刘静雅准时起床，前往动车存车场做发车前的准备工作。

阅读出勤传达、领取风险提示卡、核对运行揭示……刘静雅认真地把运行注意事项在笔记本上一一用红笔、黑笔标注出来。“‘五一’假期正值汛期，我们要做好万全准备，应对各种不良天气。”刘静雅说。

平稳有序，彰显强大的统筹协调能力

平均日开行列车超1.1万列，日均保障航班1.6万多班，超5000万辆小客车在路网通行……“五一”假期，全国交通运输高位运行、平稳有序，凸显了强大的统筹协调能力。

及时应对，“一日一图”调运力。

走进中国铁路上海局集团公司调度所，740多座车站的客流情况、1.3万多公里铁路线上列车的运行状态在大屏幕上一览无余。

“今年的调车命令是最多的，‘五一’假期共增开168对旅客列车。”调度所值班主任边贵清说，从获取旅客出行需求到加开临客列车，最短两小时之内就可以实现。

“一日一图”动态调配，让全国列车灵活有序、精准开行。铁路部门还在高铁运力吃紧的线路预备了普速列车，并在短途线路上与地方公路客运部门合作，在铁路售票窗口发售长途汽车票，最大限度满足旅客假日出行需求。

周全考虑，夜间动车组跑起来。

5月3日，到福建泉州市旅游的林艺蓉登上了返厦的D9987次列车。“白天游玩时间充足，不用急急忙忙赶车，晚上坐动车还不影响第二天上班，简直是为上班族量身打造的行程。”林艺蓉说。

为满足旅客白天游玩、夜晚返程的“周边游”需求，“五一”假期，中国铁路南昌局集团公司加开60趟夜间动车组列车，让旅客充分感受到铁路出行带来的“快旅慢游式”出行体验。“我们为夜间车次划定了专属候车区，并利用广播、小喇叭等为旅客做好提醒、叫醒服务。”泉州站服务台客运员王思虹介绍。

无缝换乘，公共交通畅衔接。

江城武汉，292路公交在汉口火车站公交站场一字排开、迎接旅客上车。“为避免乘客久等，我们缩短了发车间隔，客流高峰时发车间隔最短5分钟一班，运力也增加到46辆。”292路线长张啸说。

人群中，从宜昌抵汉的王女士走出火车站，踏上地铁2号线，1小时后在光谷广场地铁站出站，又直接坐上了开往江夏区的903路公交。“高铁、地铁、公交换乘方便，省心又开心！”王女士说。

《 人民日报 》（ 2023年05月04日 01 版）

(责编：胡永秋、袁勃)

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