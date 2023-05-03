人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

遇见匠心之我是能手

00后“镶贴匠”：“我贴的瓷砖，连强迫症都能治愈”

2023年05月03日09:33 | 来源：人民网
小字号

2017年，中建装饰所属深圳装饰现场工程师王佳杰初识镶贴，在师傅的带领下，他完成了人生第一个以杭州西湖为造型的瓷砖镶贴，从此便深深地爱上了这项技术。

起初他的镶贴效果并不理想，对工具使用、贴面技巧、砂浆配比等都不得要领。

“我没有很好的天赋，但我可以很努力很勤奋，每天都训练更久，我相信‘笨鸟先飞’。”王佳杰说，为了做出精美作品，他经常一练就是五六个小时，每天都要比别人多付出两三个小时来弥补不足。

据了解，在职业技能大赛-瓷砖贴面项目比赛中，裁判会从瓷砖平整、垂直、水平、方正、美观等几方面进行打分，误差超过1mm就会扣分，这对选手技巧、体力、意志力的考验极大。

王佳杰介绍：“在全国选拔赛的前一个暑假，每天都要在将近40℃的高温下进行10个小时的训练，汗水都能拧出半瓶水来，但是这是我最专注也是最享受的时光。”

艰苦的训练不但没有消磨他的意志，反而让他爱上了这一项技术，如今他的镶贴技巧更加娴熟，心智也更加沉稳，通过推广使用“薄贴法”等牢固耐用、低碳减排的新型镶贴工艺，王佳杰也被工友们称为“年纪最小的贴砖大师”。

吐故纳新，勇攀技能高峰。“未来，只有不断磨练自己的技艺，精益求精，才能在实践中不断创新。”王佳杰说。

策划：刘云、李楠桦

文案：杨虞波罗

视频：刘蕊

设计：马婷

(责编：杨虞波罗、高雷)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
00后“镶贴匠”：“我贴的瓷砖，连强迫症都能治愈”
　　2017年，中建装饰所属深圳装饰现场工程师王佳杰初识镶贴，在师傅的带领下，他完成了人生第一个以杭州西湖为造型的瓷砖镶贴，从此便深深地爱上了这项技术。 起初他的镶贴效果并不理想，对工具使用、贴面技巧、砂浆配比等都不得要领。…
柳祥国：创“锌”带头人 用心做就有无限创新可能
　　“锌电解的工艺看似简单、流程短，但其中包含了很多技巧和学问。只要用心去做，就会有无限创新的可能。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部