2017年，中建装饰所属深圳装饰现场工程师王佳杰初识镶贴，在师傅的带领下，他完成了人生第一个以杭州西湖为造型的瓷砖镶贴，从此便深深地爱上了这项技术。

起初他的镶贴效果并不理想，对工具使用、贴面技巧、砂浆配比等都不得要领。

“我没有很好的天赋，但我可以很努力很勤奋，每天都训练更久，我相信‘笨鸟先飞’。”王佳杰说，为了做出精美作品，他经常一练就是五六个小时，每天都要比别人多付出两三个小时来弥补不足。

据了解，在职业技能大赛-瓷砖贴面项目比赛中，裁判会从瓷砖平整、垂直、水平、方正、美观等几方面进行打分，误差超过1mm就会扣分，这对选手技巧、体力、意志力的考验极大。

王佳杰介绍：“在全国选拔赛的前一个暑假，每天都要在将近40℃的高温下进行10个小时的训练，汗水都能拧出半瓶水来，但是这是我最专注也是最享受的时光。”

艰苦的训练不但没有消磨他的意志，反而让他爱上了这一项技术，如今他的镶贴技巧更加娴熟，心智也更加沉稳，通过推广使用“薄贴法”等牢固耐用、低碳减排的新型镶贴工艺，王佳杰也被工友们称为“年纪最小的贴砖大师”。

吐故纳新，勇攀技能高峰。“未来，只有不断磨练自己的技艺，精益求精，才能在实践中不断创新。”王佳杰说。

策划：刘云、李楠桦

文案：杨虞波罗

视频：刘蕊

设计：马婷

(责编：杨虞波罗、高雷)

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