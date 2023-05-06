人民网记者 车柯蒙

2022年，超4万亿元力度空前的税费支持政策有效助稳经济发展大盘。今年以来，随着经济稳步复苏及统筹考虑财政可持续性和助企纾困需要，我国对税费支持政策进行了优化调整。优化调整后税费支持政策有何特点，如何赋能经济发展，人民网推出“税费支持政策稳经济促发展”系列报道。

小微企业是吸纳就业的主力军、经济发展的生力军。近年来，我国经济发展环境的复杂性、严峻性、不确定性上升，一些小微企业面临较大经营压力。为此，我国出台了一系列支持小微企业税费优惠政策，在降低企业经营成本、支持企业融资、鼓励吸纳就业等方面，以一套政策组合拳，为小微企业纾困解难、护航小微企业健康发展。

2022年全年，我国新增减税降费及退税缓税缓费超过4.2万亿元，分企业规模看，小微企业和个体工商户是受益主体，新增减税降费及退税缓税缓费超1.7万亿元，占总规模的比重约四成；近八成个体工商户在2022年无需缴纳税款。

今年实施的税费支持政策中，再次突出对小微企业和个体工商户的支持。记者梳理发现，今年支持小微企业和个体工商户的政策措施，主要包括以下几项：一是优化完善小微企业和个体工商户的所得税政策。自2023年1月1日至2024年12月31日，对小微企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税，保持相关优惠政策的衔接协调，同时对个体工商户年应纳税所得额不超过100万元的部分，在现行优惠政策基础上减半征收个人所得税。二是将小规模纳税人的增值税征收率降至1%。三是对月销售额10万元及以下小规模纳税人免征增值税。四是对生产生活性服务业纳税人分别实施5%、10%的增值税加计抵减。

以上各项政策，将与现行其他支持小微企业和个体工商户的政策形成合力，持续护航小微企业健康发展。

业内专家认为，目前经济恢复仍不牢固，而小微企业仍比较困难，因此针对小微企业的税费政策延续优化，有助于进一步疏解小微企业和个体工商户生产经营困难。

北京国家会计学院财税政策与应用研究所所长李旭红在接受人民网记者采访时表示，当前，我国经济恢复性增长，但仍然面临内生动力还不强的问题。小微企业量大面广，是我国稳定就业、扩大内需和推动科技创新的主要力量。在今年经济恢复性增长的基调下，税费支持政策继续发力，进一步巩固小微企业复苏态势，将帮助抗风险能力弱的经营主体稳定、可持续发展，保就业稳民生，保障经济企稳回升，稳定宏观经济的基本面。

不少接受记者采访的小微企业相关负责人也为税费支持政策点赞，认为此举缓解了企业资金压力，有效帮助企业纾困。

今年5月1日，位于河北省秦皇岛市的渔田小镇项目盛大开业，恰逢假期，小镇内人流如织。记者了解到，自筹建以来，秦皇岛七里渔田旅游开发有限公司分批次收到留抵退税款共计1500余万元。“退税款的及时到位，帮我们度过了项目建设的最困难的时期。”总经理王新宇表示，国家出台的系列税费支持政策精准助力了小微企业发展，为企业良性发展提供了保障。

为了精准及时落实退税减税降费政策，在安徽省无为市，税务部门在全市200余个村组（社区）设立“乡村税费驿站”。无为惠利门窗有限公司一季度销售额近29万元，除去自开增值税专票收入10万元，公司可减免增值税5667元。“省下来的钱，一半用来给员工涨工资，一半回馈客户搞优惠，这样，员工和客户都能尝到减税降费的甜头。”公司负责人钱晓马说。

在湖南岳阳，晚上10点的炮台山路“夜宵一条街”依然人头攒动，位于街口的三毛烧烤总店是很多游客的打卡之地。“今年的生意好了很多，晚餐时客流不断，夜宵时段就更忙了，排队等餐是常有的事。”三毛烧烤财务人员罗晴晴说，税惠政策是小店近几年生存发展下来的重要动能，据了解，该店今年一季度可享受到5万元的税费减免。

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(责编：鲁婧、高雷)

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