人民网记者 车柯蒙

2022年，超4万亿元力度空前的税费支持政策有效助稳经济发展大盘。今年以来，随着经济稳步复苏及统筹考虑财政可持续性和助企纾困需要，我国对税费支持政策进行了优化调整。优化调整后税费支持政策有何特点，如何赋能经济发展，人民网推出“税费支持政策稳经济促发展”系列报道。

税费支持政策是积极财政政策的重要内容，是公平、直接、有效的惠企政策。近年来，面对复杂严峻的内外环境，我国以组合式税费支持政策，为企业纾困解难，助稳经济发展大盘。

今年以来，随着我国经济稳步复苏，在统筹考虑财政可持续性和助企纾困的需要下，我国对税费支持政策进行了优化调整。

记者梳理发现，1月份，党中央、国务院完善了3项涉及小规模纳税人的增值税优惠政策，延续了2项涉及资本市场的个人所得税优惠政策。3月份，国务院常务会议再次延续和优化调整了2022年底和2023年3、4月份到期的部分阶段性税费优惠政策。

国家税务总局数据显示，一季度全国新增减税降费及退税缓费3679.8亿元。分批次看，年初实施的第一批政策新增减税降费1796.9亿元，其中，月销售额10万元以下的小规模纳税人免征增值税政策新增减税1024.3亿元；小规模纳税人征收率由3%降至1%政策新增减税389.9亿元。3月24日国务院第二次常务会议决定实施的第二批延续优化创新的政策新增减税降费962.6亿元，其中，小微企业减征所得税政策新增减税472.5亿元；继续实施阶段性降低失业保险费率政策新增降费390.5亿元；继续实施阶段性降低工伤保险费率政策新增降费39.3亿元。其他政策如留抵退税等减负920.3亿元。

在接受人民网记者采访过程中，“精准性”成为业内专家在谈及今年税费支持政策特点时的高频词。

北京国家会计学院财税政策与应用研究所所长李旭红在接受人民网记者采访时表示，今年延续和优化实施的税费支持政策“精准性”特征体现在三方面。一是精准实施系列组合式税费优惠政策，采取增值税、企业所得税等多税种合力的方式，更好地发挥税收优惠政策的效能，助力市场主体。二是精准选择受益主体，对小微企业、个体工商户、科技创新企业和物流企业等重点对象实行税收优惠，同时大力支持民营企业的发展，有利于激发市场主体活力，并帮助抗风险能力弱的市场主体实现平稳发展，保就业稳民生。三是精准把握税收优惠政策的适度性，从税收优惠的总量数额看，体现出税收激励与经济发展之间的适配性，既保障财政的可持续性，又更好地发挥税收优惠政策的效能。

西南财经大学教授、西财智库首席经济学家汤继强在接受人民网记者采访时表示，从目前来看，今年政策的显著特点是更精准地发挥和提升税收职能作用。同时，税收大数据作为税务现代化的新工具，在调节经济和监督反映职能上不断地拓展新场景和创造新应用新场景，日渐成为企业纾困、优化营商环境的得力助手。

“今年以来减税降费政策是通过精准调控对政策进行延续和优化调整。”中国税务学会理事、山东财经大学教授潘明星对人民网记者表示，近年来国家连续出台退税减税降费政策，这其中部分政策已形成税收制度，持续释放政策效应。如增值税基本税率由17%降为13%，小规模纳税人征收率由3%降为1%，实施留抵税额退税等。我国宏观税负从2015年的18.13%降至2022年的13.8%，形成了有利于企业发展的税收环境。

“随着政策的落地实施，将进一步稳预期、强信心，助力实现经济运行整体好转。”近日，财政部税政司副司长魏岩在一季度财政收支新闻发布会上表示，延续和优化实施的税费优惠政策，坚持稳中求进、统筹兼顾、注重实效，保持了政策连续性和稳定性，增强了政策精准性和针对性，既对助企纾困、稳定宏观经济有一定支持力度，又考虑了财政可持续，并与财税体制改革相衔接。

(责编：鲁婧、高雷)

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