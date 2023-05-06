人民网记者 车柯蒙 王天乐

刚刚过去的“五一”假期，全国国内旅游出游合计2.74亿人次，实现国内旅游收入1480.56亿元，旅游人次和旅游收入均超过2019年同期水平。

“进淄赶烤”、看网红熊猫、景区打卡、郊区露营、或是“特种兵式”吃喝玩乐……这个假期，游客们玩出新花样，经济增长有了新动能。

“五一”假期，旅游市场的新场景、新模式正加速涌现。假期期间，位于河北省秦皇岛市的渔田·七里海度假区内热闹非凡，在这里，“沉浸式轻潮文旅演绎”正大量运用高科技光影技术，为游客呈现出更好的出行体验。“今年‘五一’假期，可以明显感受到文旅消费市场升温，假期内的接待人次也达到了2020年来的最高水平。”秦皇岛七里渔田旅游开发有限公司运营部总经理助理缪丽超对《记者去哪儿》表示。

露营这一与大自然亲密接触的新模式热度不减，大热荒野惠州小森林营地主理人大东告诉《记者去哪儿》，今年‘五一’期间，营地客流量较去年同期增长了50%，节前一周就开始陆续接到了客户的咨询和预定。

随着淄博烧烤在网络走红，“进淄赶烤”成为不少游客在这个五一的选择。数据显示，今年“五一”假期，淄博站客运发送连创新高，“五一”假期累计发送旅客240252人次，较2019年同期增长8.5万人次、增幅55%。假期五天淄博站客发量分别为41279、46697、53924、53001、45351人次，合计240252人次，旅客到达量240934人次。

旅游市场的新动能也促进了经济的增长。以淄博为例，自淄博烧烤走红之后，随着游客数量激增，当地财政收入也在好转。淄博市财政局数据显示，一季度当地一般公共预算收入约111亿元，同比增长约4%，这一增幅列山东省第3位。业内专家认为，烧烤等服务行业带动了旅游等相关产业增长，能有效拉动地方经济增长。

这样的增长从国家税务总局发布的增值税发票数据中也可见一斑。增值税发票数据显示，今年“五一”假期，居民消费和出行意愿高涨，旅游市场火爆带动服务消费行业快速恢复，商品消费保持平稳较快增长。总体看，居民消费潜力快速释放，相关行业销售收入均超2019年水平。

其中，旅游服务呈爆发式增长。“五一”假期，居民出行意愿大幅上升，带动各地旅游市场火爆，旅游游览和娱乐服务业销售收入同比增长3.2倍。

“旅游消费具有高频次、高消费、重复率高等特点，游客在旅游过程当中，除了景区门票等消费，还会产生交通、住宿、餐饮、文娱等相关产业的消费。”北京第二外国语学院旅游科学学院院长吕宁对《记者去哪儿》表示，旅游业对调整消费结构，扩大内需等方面具有重大意义，与此同时，在旅游产业发展过程中，一个旅游岗位还能带动5至6个间接就业，有助于稳就业、稳经济。

(责编：鲁婧、高雷)

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