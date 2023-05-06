人民网北京5月6日电 （记者申佳平）据工业和信息化部官网消息，近日，工业和信息化部、国家体育总局公布了100项2022年度智能体育典型案例，涉及5个方向。

工业和信息化部要求，各地工业和信息化主管部门、体育主管部门结合本地区实际，在技术创新、应用落地、政府服务等方面对入选案例加大支持力度，推动优秀成果规模化应用。

据了解，智能体育典型案例征集工作于2022年8月底正式启动，涉及智能体育产品、智慧体育场馆解决方案、智能户外运动设施解决方案、运动健身APP及平台等多个方向，案例征集中涌现出一批较高技术水平和智能化解决能力的创新型应用案例，为行业提供先进经验。同时各地工业和信息化主管部门、体育主管部门也将结合各地区实际，在技术创新、应用落地、政府服务等方面对入选案例加大支持力度，推动优秀成果规模化应用。

图片来源：工业和信息化部官网

(责编：申佳平、高雷)

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