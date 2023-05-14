本报记者 游 仪

图①：魏瑾在西瓜棚里工作。

受访者供图

图②：安徽省合肥市庐江县矾山镇风光。

李红兵摄（人民视觉）

图③：朱朕在蓝莓园里拍摄短视频。

受访者供图

图④：王俊凯在打鼓岭人家客栈制定旅游路线。

本报记者 游 仪摄

从山东回老家种植西瓜后，26岁的魏瑾为村子带来的变化是，老家安徽砀山的西瓜越发甜了；从梦想走出大山到如今回归田园，28岁的王俊凯开民宿、办研学、做旅游，让更多人知道了打鼓岭这处小众景点；从打拼两年的大城市离开，33岁的朱朕一头扎进家乡的蓝莓园，成为电商达人，助力农产品“破圈”……

广袤的田野，蕴藏着无限机遇。这里有乡土情怀，同样有创新梦想，能为青年提供人生出彩的舞台，年轻人的热情也为乡村注入了新的活力。凭着一股拼劲，这些年轻人返乡创业、不负青春，扎根田野、回报乡村，成为“新农人”。他们也带动了越来越多善学习、肯钻研的年轻人返乡，不断投身到乡村振兴的火热实践中。

西瓜棚里琢磨“育苗经”

西瓜棚里的气温逐渐升高，魏瑾伸手抹了把额头上的汗珠，沿着瓜苗间的空隙，继续朝里走。一排排西瓜苗绿油油的，铆足了劲向上生长，一朵朵小黄花点缀其间。魏瑾时不时弯下腰，低着头，仔细观察叶片生长的状态。

“头茬西瓜早已提前上市，棚里这批还在授粉阶段。这会儿时间和温度都很关键，若是掌握不好，很可能影响果实发育。”今年26岁的魏瑾是砀山县百思农果蔬种植专业合作社的负责人，谈起西瓜种植，她如数家珍，打开了话匣子。

别看她是个95后，脸庞稚嫩，略显青涩，和西瓜打交道却已经有8个年头，干农活是一把好手。从学校毕业之后，魏瑾本在宁波创业，听闻爷爷种了半辈子西瓜，竟然遇到大难题。“那段日子，不是买不着苗就是存活率低，老人家愁得吃不下饭，我在外地也跟着干着急。”一通电话，让她在有些心疼的同时，也动了返乡的念头。

空有热情，却没经验，魏瑾心里清楚，对西瓜育苗一窍不通的自己，回去帮忙也有心无力。思来想去，她决定先去山东学艺。“我们这儿老一辈瓜农都是从外地买苗，也不懂嫁接方法，没想到，西瓜重茬还会导致瓜苗发生枯萎病。”魏瑾说。2015年起，她在潍坊一家种植公司待了两年，学习当地先进的育苗技术，把技术带回家乡。

换上工装，握紧小刀，“唰唰”两声，西瓜苗、南瓜根已处理好。育苗基地中，魏瑾正熟练地将根苗嫁接在一起。操作看似简单，技术含量可不低：削苗角度要对准、接触面积要够大、养护更得精心细致……这些诀窍，魏瑾早已烂熟于心。她解释，西瓜苗接在南瓜上，就能吸收更多养分，提高西瓜抗枯萎病的能力。

2017年返乡后，魏瑾便成立合作社，建起西瓜育苗大棚，尝试用新技术解决老问题。“半路出家，专业不对口，一开始，也走过弯路。”魏瑾手上不停，边挥刀削苗边回忆。头一年，不懂行，把山东的套路照搬回来。盖大棚、打水井、添设备，秧苗嫁接处理没出错，却栽在了温度管控上。

嫁接完成，一周过后，魏瑾发现，稍一见光，苗就蔫了。不仅叶子干枯发黄，取下夹子一瞧，嫁接部位压根就没有愈合。小姑娘慌了神，赶紧给山东的老师傅打电话，寻求帮助。“一问才知道，条件不同，我这没有增温设备，不能完全按照山东的法子操作。突然降温，我嫁接的第一批9000多棵秧苗全军覆没。”魏瑾回忆。好在及时换了一批苗，加盖毛毯保温，这才没耽误当年的收成。

小小西瓜苗，承载大梦想。如今，在砀山县程庄镇，魏瑾建了6座温室育苗大棚，一茬能出300万棵瓜苗，不仅提供给周边600多户瓜农，还销往四川、浙江、内蒙古等地。曾被村民认为吃不了苦、干不成事的小姑娘，已成长为能够独当一面的种瓜能手，不仅将自己学到的嫁接本领教给村民，还为当地瓜农对接了市场。

采访中，魏瑾的手机响了，电话那头，是王屯村的老瓜农王彩虹。60多岁的他种了近30年西瓜，自个儿摸索育苗，存活率一直不高。在魏瑾的指导下，王彩虹掌握了新的嫁接方法，种植过程中遇到问题，还会找她出主意。

“这不，他家这批西瓜过几天就要上市了，叫我过去看看啥时候采收甜度合适哩。”魏瑾笑着说，通过听声音、看颜色、尝口感，只要定下采收时间，她就会帮忙联系客户。去年，按照魏瑾的标准采收，老王种的西瓜一亩地挣了四五万块钱。

小山村吃上“旅游饭”

对于95后安徽黄山小伙王俊凯来说，走出大山曾是他的梦想。家乡偏、藏深山、离城远，尽管山明水秀，他却想去看看外面的世界。2014年，王俊凯考上了北京联合大学，学习旅游管理。

人生路上，会面临各种选择。令王俊凯没想到的是，北京求学4年，竟改变了他原先的想法，毕业后他决定重返黄山市黟县老家创业。“有一年，同学们跟着我回家乡调研，纷纷夸赞环境不错，让我觉得回来做旅游也是个不错的选择。”王俊凯回忆。

2018年，他回到黟县美溪乡庙林村，接手打鼓岭人家客栈后，头一件事就是着手改造民宿。墙面粉刷、设施翻新，小院栽花种草、房间原木新建。在更新民宿基础设施的同时，王俊凯还将从浙江考察学来的经验融入进去。

“房子边改造，我边到处跑，考察外地美丽乡村的民宿是咋做的。不同于以往按房收费的模式，我发现，现在大多是按人头算，还能包吃，省得游客费神点菜。”王俊凯介绍。

13间房干净整洁，民宿环境焕然一新，眼见基础已然打牢，这个距离县城37公里远的景点，又该如何吸引客流？在王俊凯看来，要想拓展客源，还得主动出击。

在南京，他找到过去常来打鼓岭开展户外活动的“驴友”，把新开发的旅游路线发给对方，请他们帮忙推广宣传；在黄山，他成立了一家旅行社，踩点定制一些小众旅行路线，开拓小团队旅行体验模式。

2020年7月，村里迎来首批50多名来自南京的定制游客。客人们到来的前一晚，王俊凯激动得辗转反侧，一夜无眠。“这是个三天两晚的旅游路线，包括打鼓岭乘凉、五溪山漱溪、柯村红色游等，吃住都在村里。我家民宿住不下，还介绍了一部分到其他开农家乐的村民那儿。”王俊凯说，那一次，他提前踩点，现场解说，做足准备，一门心思想把家乡推介出去。

一次次带团旅游，一点点打磨路线，在这个过程中，游客也给他提了不少“金点子”：夏天亲子游，可以准备一些小网兜，让孩子们在小溪捞鱼嬉戏；夜晚空山寂静，可以组织篝火晚会或赏萤火虫。

眼瞅着研学游日渐火热，王俊凯的旅行社瞄准机会，又开发了研学项目。带着小朋友采木耳、挖竹笋、掰香菇，让大家体验乡野生活。“前阵子还有合肥的研学机构和我联系，想来这里开展昆虫研学活动。”王俊凯边说边把手机里的聊天记录拿给记者看。

自王俊凯返乡以来，打鼓岭景区经营客栈的村民从5户增加到了13户。4月中旬，村民王作风家的客栈营业执照办下来了，这个过去采制茶叶、贩卖山货的中年人，也在王俊凯的带动下开了农家乐。“生意好的时候，家里10间房全能住满，可比过去卖香菇、竹笋挣钱。”指着不远处新盖的楼房，王作风笑得合不拢嘴。

为了避免捆绑消费和恶性竞争，王俊凯牵头制定了打鼓岭休闲农家乐协会规范，统一房价、菜价标准；想着带动大伙一起致富，他就把自己经营民宿的经验分享出去，还给村民介绍客户。从干湿分离要做好到牙膏牙刷得配齐，从房间网络独立安装到每天都要打扫换洗，王俊凯总是细细叮嘱。他说：“大家一起努力，才能把村里的旅游发展起来，我既然经验多点，就该多做一些！”

蓝莓园圆了“电商梦”

蓝莓园里，戴着黑框眼镜的小伙子举起手机，对准身后一簇簇蓝莓青果，边拍边解说。一旁，工人忙着浇水、施肥，他时不时凑上前去，让师傅对着镜头介绍手上的活儿。

90后朱朕，是土生土长的合肥人，也是个“新农人”。研究生毕业后，海外留学回国，5年前，朱朕辞去上海稳定的工作，回到家乡安徽省肥东县长临河镇，和农业打起了交道。

初出茅庐，跨界创业，对于农业知识零基础的朱朕来说并不容易。作为合肥虹顺农业有限公司负责人，朱朕做的第一件事就是跑市场、做调研、学经验。2018年，他把广西、云南、山东等地跑了个遍。“同样是种蓝莓，我也得做出点花样来，迎合当代年轻人的消费习惯。”

一次参加县里的电商培训，朱朕找到了创业方向。杭州来的老师现场授课，讲述电商前景与方法，一下子打开了他的思路。乘着乡村振兴这股东风，农产品是否也能插上“数字翅膀”，飞进千家万户？

2020年，抱着闯一闯的念头，朱朕开始尝试在短视频平台进行直播。一部手机，一个麦克风，直播间就设在田间地头。从蓝莓生长过程中如何管护，到怎样挑选好吃的蓝莓果，再到蓝莓分拣打包流程，面对镜头，朱朕侃侃而谈，镇定自若。

当然，起初也有令他手足无措的时候。“一句话能重复好几遍，不知道怎么面对镜头。”朱朕告诉记者。拍视频、学剪辑、做直播，他一点点摸索，恰好当时平台又有农产品扶持政策，“慢慢地，不光自己成长了，线上订单也越接越多。市民线上10点前下单，快递下午3点就能送达，去年蓝莓销售额达180万元。”

镜头架起来，产品卖出去。朱朕种的蓝莓，大多通过电商销售。在他看来，线上直播和短视频制作，目的是将农产品推广出去。不少合肥市民通过视频找到蓝莓园，带上孩子前来采摘；也有批发商通过直播发现货源，和他建立长期合作。

谷今朝就是其中之一。在合肥周谷堆农产品批发市场经营一家水果档口的他，看到了朱朕分享的蓝莓短视频，便兴起了进货的念头。“去年批发的6万多斤蓝莓品质好、卖得快，今年是第三次合作，我琢磨着扩大订单量，尽可能多收点货。”谷今朝说。

在合肥市北一环路的世纪中心，联合其他乡镇蓝莓种植户，朱朕还开了间肥东农特产品线下体验馆，以蓝莓引流，带动全县其他特色农产品拓宽销路。市民在参观体验的同时，顺带还能捎份农特产品回去。

打开市场的同时，还得改进技术。眼下，朱朕的140亩蓝莓园中，智慧农机随处可见。割草车似卡丁车般在田间驰骋，水肥一体系统能直接控制浇水施肥的量与浓度，这些新农具，都是朱朕采买甚至自行组装的。

“咱们新农人得充分发挥农业机械化的作用。过去人工除草两人得干半个月的活儿，现在用农机一天就能忙完。”从海归硕士到农民主播，从“种得好”到“卖得好”，尝到电商甜头的朱朕，对未来信心十足。

版式设计：张芳曼、张丹峰

《 人民日报 》（ 2023年05月14日 05 版）

(责编：卫嘉、白宇)

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