人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

《财米油盐》 | 外贸最新“成绩单”出炉，“新三样”火爆背后是什么？

2023年05月13日09:46 | 来源：人民网
小字号

近日，外贸最新“成绩单”出炉，其中有三个领域出口暴涨，数据亮眼。

数据显示，今年前4个月，中国外贸进出口总值13.32万亿元，同比增长5.8%。其中出口机电产品4.44万亿元，增长10.5%，占出口总值一半以上，同时受新能源汽车出口拉动，汽车出口同比增长超过120%。

今年一季度，我国电动载人汽车、锂电池、太阳能电池“新三样”产品合计出口增长66.9%，同比增量超过1000亿元，拉高了出口整体增速2个百分点。

对于中国出口“新三样”的创新魅力，欧盟、美国、东盟、韩国和英国作为前五大市场感受颇深。一季度，“新三样”产品对以上五个市场的出口规模合计占到了“新三样”领域出口总值的七成以上。

另据公开报道显示，在欧洲，每10辆新能源汽车中就有1辆来自中国；在泰国，一款中国品牌的新能源车42天收到1万多辆订单，当地人彻夜排队订车；在刚刚落幕的广交会上，中国光伏展商的介绍图册每天都需要不断补货，足以显示各国采购商与中国企业做生意的热情依然高涨。

我国已经连续六年保持货物贸易第一大国地位，是全球最大的生产和出口国之一。但过去，我国外贸出口主要靠玩具、家具、服装产品的“老三样”，而如今，以“电光锂”为代表的“新三样”火爆全球，畅销海外，这一变化足以说明中国企业正向价值链高端稳步跃升。而这背后当然离不开“中国制造”产业链韧性十足，高质量发展步伐坚定。

正如海关总署新闻发言人、统计分析司司长吕大良所言，“‘新三样’产品体现了中国出口质的有效提升和量的合理增长，也为全球绿色低碳转型作出了中国的积极贡献”。相信在各项稳经济的政策利好下，还会有更多品质化品牌化的高附加值中国制造走向世界舞台！

出品人 叶蓁蓁

总策划 罗华

总监制 孙海峰

制片人 章斐然

监制 吕骞

策划 陈键

记者 申佳平

摄像 刘文静（实习生）

剪辑 申佳平 刘文静（实习生）

设计 林珊珊 

专题：《财米油盐》——你的财经宝典

(责编：申佳平、吕骞)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
《财米油盐》 | 外贸最新“成绩单”出炉，“新三样”火爆背后是什么？
　　近日，外贸最新“成绩单”出炉，其中有三个领域出口暴涨，数据亮眼。 数据显示，今年前4个月，中国外贸进出口总值13.32万亿元，同比增长5.8%。…
水利部公布第一批现代化灌区建设试点名单
　　人民网北京5月13日电 （欧阳易佳）近日，水利部公布了第一批深化农业水价综合改革推进现代化灌区建设试点名单，河北洋河二灌区、辽宁辽阳灌区、江苏新禹河灌区等11个试点灌区和山西芮城、江苏姜堰等10个试点县区入选。 水利部指出，要扎实推进试点，试点单位要进一步完善试点实施方案，夯实任务措施，扎实推进实施。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部