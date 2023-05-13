近日，外贸最新“成绩单”出炉，其中有三个领域出口暴涨，数据亮眼。

数据显示，今年前4个月，中国外贸进出口总值13.32万亿元，同比增长5.8%。其中出口机电产品4.44万亿元，增长10.5%，占出口总值一半以上，同时受新能源汽车出口拉动，汽车出口同比增长超过120%。

今年一季度，我国电动载人汽车、锂电池、太阳能电池“新三样”产品合计出口增长66.9%，同比增量超过1000亿元，拉高了出口整体增速2个百分点。

对于中国出口“新三样”的创新魅力，欧盟、美国、东盟、韩国和英国作为前五大市场感受颇深。一季度，“新三样”产品对以上五个市场的出口规模合计占到了“新三样”领域出口总值的七成以上。

另据公开报道显示，在欧洲，每10辆新能源汽车中就有1辆来自中国；在泰国，一款中国品牌的新能源车42天收到1万多辆订单，当地人彻夜排队订车；在刚刚落幕的广交会上，中国光伏展商的介绍图册每天都需要不断补货，足以显示各国采购商与中国企业做生意的热情依然高涨。

我国已经连续六年保持货物贸易第一大国地位，是全球最大的生产和出口国之一。但过去，我国外贸出口主要靠玩具、家具、服装产品的“老三样”，而如今，以“电光锂”为代表的“新三样”火爆全球，畅销海外，这一变化足以说明中国企业正向价值链高端稳步跃升。而这背后当然离不开“中国制造”产业链韧性十足，高质量发展步伐坚定。

正如海关总署新闻发言人、统计分析司司长吕大良所言，“‘新三样’产品体现了中国出口质的有效提升和量的合理增长，也为全球绿色低碳转型作出了中国的积极贡献”。相信在各项稳经济的政策利好下，还会有更多品质化品牌化的高附加值中国制造走向世界舞台！

出品人 叶蓁蓁

总策划 罗华

总监制 孙海峰

制片人 章斐然

监制 吕骞

策划 陈键

记者 申佳平

摄像 刘文静（实习生）

剪辑 申佳平 刘文静（实习生）

设计 林珊珊

专题：《财米油盐》——你的财经宝典

(责编：申佳平、吕骞)

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