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水利部公布第一批现代化灌区建设试点名单

2023年05月13日08:33 | 来源：人民网
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人民网北京5月13日电 （欧阳易佳）近日，水利部公布了第一批深化农业水价综合改革推进现代化灌区建设试点名单，河北洋河二灌区、辽宁辽阳灌区、江苏新禹河灌区等11个试点灌区和山西芮城、江苏姜堰等10个试点县区入选。

水利部指出，要扎实推进试点，试点单位要进一步完善试点实施方案，夯实任务措施，扎实推进实施。要加强组织领导，强化责任担当，大胆实践创新，用2到3年时间，探索出可借鉴、可推广的典型经验。

水利部要求，有关省级水行政主管部门要加强顶层设计，指导试点单位及相关地方政府精准制定政策供给体系，对试点加大倾斜支持力度，进行全过程跟踪指导，及时帮助研究解决试点中遇到的困难和问题。

(责编：孙红丽、吕骞)
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