本报记者 林丽鹂

制图：张芳曼

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“五一”假期，服务消费持续回暖，餐饮业迎来强势复苏，重点餐饮企业销售额同比增长57.9%。

餐饮业是促消费、惠民生、稳就业的重点领域。今年以来，餐饮消费一直呈现加快恢复向好态势，一季度全国餐饮收入同比增长13.9%，餐饮业新增企业数同比增加30.5%。餐饮业加快恢复向好、持续激发活力，为恢复和扩大消费提供有力支撑。

“五一”假期，城市烟火气更旺了。

在北京，簋街、牛街、三里屯、南锣鼓巷等美食聚集地，餐饮店前人头攒动；

在南京，秦淮河畔的餐厅不仅店内人声鼎沸，还有外卖小哥不断跑进跑出；

在成都，春熙路上的热门餐馆十分火爆，众多游客前来品尝美食。

餐饮业活力加速回归，服务消费持续回暖，市场销售加快恢复，消费“主引擎”持续拉动经济增长。

“五一”餐饮业活力迸发

重点餐饮企业销售额同比增长57.9%

“下午4点多就来取号了，结果已经有将近100桌在等位了。”北京游客余平和慕名来到湖北武汉市汉口万松园美食街一家知名小龙虾餐饮店，“出来玩之前想到了人会很多，但没想到人会这么多。”

“五一”假期，武汉某小龙虾特色餐饮店单日卖出26吨小龙虾。武汉餐饮业协会会长刘国梁介绍，这个假期，无论商业综合体餐饮、美食街区餐饮，还是景区餐饮，销售额均超过了2019年同期。

“五一”期间，多地餐饮行业迎来消费高峰。重庆全市堂食线上订座量较去年同期增长2倍以上；湖南长沙市海信广场文和友总店假期首日到店人数约6万人次，迎来今年以来到店人数最多的一天；广东广州市甚至有餐厅取号超过1000桌。

“五一”期间，餐饮业迎来强势复苏。据商务部数据，整个假期餐饮休闲消费持续火热，重点餐饮企业销售额同比增长57.9%。美团平台数据显示，假期前三天，全国餐饮消费规模较2019年同期增长92%。

“不仅是店内的餐位，店外的餐位也都全部坐满，许多食客都是从外地专程赶来的。鲍鱼红烧肉、油爆虾、响油鳝丝等老上海风味佳肴是客人们最喜欢品尝的。”上海漫乐城的“兴兴·海派本帮菜”餐厅负责人鲍永丽说，为了迎接“五一”，餐厅提前在食材和人力上做了额外准备。

中国饭店协会会长陈新华表示，“如今餐饮企业的应变能力提升很快，假期前大部分餐饮企业就做了充分准备。‘五一’餐饮业火爆是国内消费市场强劲复苏的一个缩影，对整个行业的信心提振和高质量发展都起到积极作用。”

餐饮业基本面长期向好

一季度全国餐饮收入同比增长13.9%

不仅“五一”期间餐饮消费火热，今年以来，餐饮消费一直呈现加快恢复向好态势。今年一季度，全国餐饮收入12136亿元，同比增长13.9%，特别是3月份，餐饮收入增长26.3%。

从地方数据来看，行业发展态势更是喜人。今年一季度，北京餐饮收入同比增长13.5%，南京餐饮业营业额增长15.3%。

“我们春节后才开业，没想到生意一直很火爆。遇到节假日，翻台率更是屡创新高。” 孟晶洁在上海静安新业坊国际文化创意产业基地开了一家餐厅，一到节假日饭点，门口就会排起队来。

孟晶洁是初次进入餐饮业，“在登记注册、合规经营等诸多方面，我都是新手，多亏市场监管部门工作人员的指导，我才能快速办好营业执照、经营许可证等，把更多精力放在经营餐厅上。”

中国烹饪协会会长杨柳说：“得益于一系列促消费政策落地见效，餐饮业开局良好，消费加快恢复。”3月，“中华美食荟”活动启动，各地积极响应，开展多项活动提升消费。比如，北京、天津、河北联动开启京津冀消费季；上海开展“全年乐享全民盛惠”活动；湖北“春潮涌动焕新季”开展300余场消费促进活动。此外，各地还进一步发布政策支持餐饮企业发展，杭州继续放宽外摆条件，广州鼓励餐饮企业开展夜间延时服务。

杨柳说，餐饮业收入占社会消费品零售总额比重连续10年超过10%。餐饮市场依然保持长期向好的基本面。随着扩大消费政策推动、旅游市场复苏，餐饮市场将不断回暖。

餐饮企业信心逐渐回暖

一季度餐饮业新增企业数同比增加30.5%

餐饮等接触型服务消费持续回暖，也增强了相关领域的投资信心。根据企查查数据，今年一季度，我国餐饮业新增76.2万家企业，同比增加30.5%。其中，咖啡相关企业激增，全国新注册7740家咖啡相关企业，同比增加119.0%。

今年以来，巴奴毛肚火锅已经在全国新开10家门店。巴奴毛肚火锅品牌相关负责人马俊彦说：“明显感受到了餐饮业复苏期的到来，‘五一’期间全国多家门店单店翻台率超过700%，消费者的热情让我们投资开店信心大增。”

餐饮业复苏的暖流不仅在大城市涌动，三、四线城市也展现出巨大的消费潜力。茶饮品牌奈雪的茶“五一”假期全国销售增速最快的10座城市中，海南儋州市、浙江衢州市和金华市跃居销售量增速排名前三位。

“我们感受到消费复苏步伐非常快，行业信心大增，必须加速投资布局，提升管理能力，把握消费复苏的大好机遇。”奈雪的茶董事长赵林介绍，目前品牌已经跨过全国千店门槛，今年的新开店目标是600家。

美团研究院副院长厉基巍认为，“五一”假期掀起餐饮业消费热情，对于全年消费提振将起到重要的促进作用，也将进一步激发餐饮业投资信心，有助于扩大内需，激发消费潜力，助力国内经济向好向稳发展。

《 人民日报 》（ 2023年05月06日 05 版）

(责编：袁勃、胡永秋)

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