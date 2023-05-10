数据来源：海关总署

制图：蔡华伟

本报北京5月9日电 （记者杜海涛）据海关总署统计，今年前4个月，我国进出口总值13.32万亿元，同比增长5.8%。其中，出口7.67万亿元，增长10.6%；进口5.65万亿元，增长0.02%。4月份，我国进出口3.43万亿元，同比增长8.9%。

前4个月进出口同比增速较一季度加快1个百分点。海关月度调查显示，出口订单增加的企业占比已经连续4个月提升。

一般贸易进出口比重提升。前4个月，我国一般贸易进出口8.72万亿元，同比增长8.5%，占我国外贸总值的65.4%，比去年同期提升1.6个百分点。

东盟继续为我国第一大贸易伙伴。前4个月，我国与东盟贸易总值为2.09万亿元，增长13.9%。欧盟为我国第二大贸易伙伴，进出口总值为1.8万亿元，增长4.2%。同期，我国对“一带一路”沿线国家合计进出口4.61万亿元，增长16%。

民营企业进出口比重超五成。前4个月，民营企业进出口7.05万亿元，增长15.8%，占我国外贸总值的52.9%，比去年同期提升4.6个百分点。国有企业进出口2.18万亿元，增长5.7%。

前4个月，我国出口机电产品4.44万亿元，增长10.5%，占出口总值的57.9%。其中，汽车2045.3亿元，增长120.3%。

海关总署有关负责人表示，我国外贸稳中向好势头进一步延续。国务院近期出台新的推动外贸稳规模优结构政策措施，有助于提振外贸企业的信心和活力，推动全年外贸促稳提质。

《 人民日报 》（ 2023年05月10日 01 版）

(责编：卫嘉、白宇)

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