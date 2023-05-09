人民网北京5月9日电 （记者王连香）5月9日，乘联会发布数据显示，2023年4月，中国乘用车市场零售达163.0万辆，同比增长55.5%，环比增长2.5%。

新能源汽车方面，4月新能源车市场零售52.7万辆，同比增长85.6%，环比下降3.6%。今年以来累计零售184.3万辆，同比增长36.0%。4月新能源车国内零售渗透率32.3%，较去年同期25.7%的渗透率提升6.6个百分点。

乘联会表示，新能源汽车在下乡市场具有比大城市更大的普及潜力。目前新能源汽车在大城市市场的普及率高，销量占比高，这是重要的消费增长机会，但推进新能源汽车在中小城市下乡市场发展也是必然趋势，尤其是中国已经进入了老龄化社会，中老年化电动车发展有着巨大的机会。农村市场的巨大潜力，需要车企更好的推出经济型电动车，加大充电桩的建设，通过充电桩的提早布局，从而推动新能源汽车的普及。

汽车出口方面，2023年总体汽车出口延续去年年末强势增长特征。乘联会统计口径下的4月乘用车出口（含整车与CKD）30万辆，同比增长227%，环比增长3%。1至4月乘用车出口108万辆，同比增长115%。4月新能源车占出口总量的30%。随着出口运力的提升，4月自主品牌出口达到24.3万辆，同比增长203%，环比下降5%；合资与豪华品牌出口5.7万辆，同比增500%。

(责编：王连香、吕骞)

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