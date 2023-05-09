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2022年全国规上企业就业人员年平均工资92492元

2023年05月09日17:05 | 来源：人民网
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人民网北京5月9日电 （记者杨曦）国家统计局今日发布数据显示，2022年，全国规模以上企业就业人员年平均工资为92492元，比上年名义增长5.0%；全国城镇非私营单位就业人员年平均工资为114029元，比上年增加7192元，名义增长6.7%；全国城镇私营单位就业人员年平均工资为65237元，比上年增加2353元，名义增长3.7%。

2022年分区域分岗位就业人员年平均工资。图片来源：国家统计局官网

2022年分行业门类分岗位就业人员年平均工资。图片来源：国家统计局官网

2022年分登记注册类型分岗位就业人员年平均工资。图片来源：国家统计局官网

2022年全国规模以上企业就业人员年平均工资为92492元，比上年名义增长5.0%。其中，中层及以上管理人员189076元，增长4.7%；专业技术人员133264元，增长6.6%；办事人员和有关人员85881元，增长4.1%；社会生产服务和生活服务人员70234元，增长3.3%；生产制造及有关人员71147元，增长3.9%。

图片来源：国家统计局官网

2022年全国城镇非私营单位就业人员年平均工资为114029元，比上年增加7192元，名义增长6.7%。扣除价格因素，2022年全国城镇非私营单位就业人员年平均工资实际增长4.6%。

图片来源：国家统计局官网

2022年全国城镇私营单位就业人员年平均工资为65237元，比上年增加2353元，名义增长3.7%。扣除价格因素，2022年全国城镇私营单位就业人员年平均工资实际增长1.7%。

 

 

(责编：杨曦、吕骞)
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