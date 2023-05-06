本报记者 林丽鹂 欧阳洁

国家市场监督管理总局近日发布的《中国标准化发展年度报告（2022年）》显示，2022年，国家标准委批准发布国家标准2266项，批准发布国家标准样品238项。截至2022年底，国家标准共43027项，国家标准样品共4080项。

标准作为重要的基础性制度，是支撑高质量发展的重要技术力量。2022年，国家标准委加大标准化工作力度，促进高质量发展的标准体系进一步健全，引领产业发展持续取得新成效。

农业农村领域标准供给更加充足。全年发布农业领域相关国家标准170项，总数达到3928项。高标准农田建设等标准，为现代农业发展打下重要基础；特色小镇发展水平评价等标准，有力支持了和美乡村建设和城乡融合发展。

食品消费品领域标准基础更加坚实。全年发布食品消费品领域相关国家标准308项。截至2022年底开展消费品标准化试点105个，我国重点领域的主要消费品标准与国际标准的一致性程度达到95%。

制造业领域标准支撑更加有力。制定高端装备制造强基标准化工作方案，持续实施新材料标准领航行动，全年发布材料与装备制造领域相关国家标准728项，包括刻蚀机、增材制造等技术标准60余项，重点领域装备制造国际标准转化率达到90%。国家高端装备制造业标准化试点总数达到49个，形成了以重点突破带动整体跃升的良好态势。

服务业标准覆盖更加广泛。全年发布服务业国家标准107项，新增服务业标准化试点176个，截至2022年底，总数达到1304个。一批服务业标准成效突出，比如《电子商务物流可循环包装管理规范》等快递绿色包装国家标准有效助推快递包装减量化、标准化、循环化，截至2022年9月，全国快递行业累计投放可循环快递箱（盒）978万个，回收复用瓦楞纸箱6.4亿个。

社会管理和公共服务标准更加便民。全年发布社会管理和公共服务国家标准71项，新增标准化试点121个。政务服务一件事一次办、全国一体化政务服务平台、中小学数字教材、公共就业服务、社会保险自助银行网点服务要求等国家标准实施深受群众好评。

生态文明建设标准更多落地。成立了院士牵头、多方参与的碳达峰碳中和标准化总体组，编制出台《建立健全碳达峰碳中和标准计量体系实施方案》，组织制定《碳达峰碳中和标准体系建设指南》，下达72项碳达峰碳中和国家标准专项计划。

《 人民日报 》（ 2023年05月06日 04 版）

(责编：袁勃、胡永秋)

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