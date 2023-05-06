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我国“四好农村路”建设成效显著 助力乡村振兴步入“快车道”

人民网记者 乔雪峰
2023年05月06日09:18 | 来源：人民网
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路通则百业兴。近年来，我国各地纷纷加快农村公路建设，进一步建好、管好、护好、运营好农村公路。近年来，我国“四好农村路”建设取得了实实在在的成效，超过1000个乡镇、10.5万个建制村解决了通硬化路难题，农村公路总里程从2011年底的356.4万公里增加到2021年底的446.6万公里，为广大农村特别是贫困地区带来了源源不断的人气和活力。

数据显示，2022年，全年全国农村公路完成固定资产投资4733亿元，同比增长了15.6%，新建改建农村公路超过了18万公里，改造农村危桥10589座，完成农村公路安全生命防护工程13.5万公里。

铺就好乡村道路，能为乡村振兴步入快车道创造有利条件。近日，交通运输部办公厅印发《推动“四好农村路”高质量发展2023年工作要点》，部署深入实施新一轮农村公路建设和改造、试点推进农村公路“一路一档”信息化建设、加快推进农村物流体系建设等任务，加快完善现代化农村交通运输体系。

交通运输部有关负责人表示，近年来，“四好农村路”建设取得实实在在的成效，农村公路成为农村地区摆脱贫困、实现小康、走向富裕的重要载体。

农村没有路，致富有难度。因交通条件差，村民们守着“摇钱树”却难以发家致富。近几年来，随着一条条“四好农村路”的建成，改变了乡村交通落后的面貌，为当地群众拓宽了一条脱贫致富路。如今，当年沉睡在山间无人问津的石头，走进了工厂车间，成了河南省南召县富民强县的“金石头”，266家企业不仅串起了碳酸钙微粉产业链，撑起了当地县域经济的“半壁江山”，更成就了“中国钙都”的美名。

据了解，今年河南将加大重要县乡道、通村道路建设支持力度，加快建设以县城为中心、乡镇为节点、村组为网点，覆盖广泛、互联互通的农村公路网，确保全年改造农村公路5000公里以上，实施农村公路安防工程3000公里，改造危桥800座；有序实施骨干路网改造、窄路拓宽、硬化路进村入户等工程，推进农村公路提档提质。

近日，吉林省乡村畅通工程项目正式开工，计划利用三年时间，新改建农村公路8943公里，整治“畅返不畅”公路1.7万公里，改造危旧桥梁561座，实施安防工程5800公里，建设农村物流服务网点5500个，全面建成覆盖县、乡、村、屯的高质量农村交通运输体系。

在河北怀来县狼山乡四营村，跨官厅水库公路大桥与环湖公路相交，灵动壮美的悬索桥给湖面增添了一道亮丽风景线。通过增密、多层次推进路网绿化，当地打造出一条景观别致的绿色廊道，与周边乡村相互呼应，乡路与村景相得益彰。

在全国，不少地区将农村公路建管养运与路域环境整治结合起来，美化农村公路沿线景观，更好助力美丽乡村建设。

近日，在安徽省马鞍山市博望区丹阳镇百峰村，施工人员正在对进村的“四好农村路”实施提质改造。近年来，博望区把“四好农村路”建设作为重要的民生工程来抓，助力乡村振兴。截至2022年年底，博望区共建设“四好农村路”542公里，农村公路宜绿化路段绿化比例达99.6％。

去年，安徽全省完成4597公里农村公路提质改造工程、1.1万公里农村公路养护工程。今年，当地将提质建设农村公路3000公里，实施农村公路安全生命防护工程1万公里，创建省级“四好农村路”示范县8个以上。

近5年来，广东着力补齐农村交通发展短板，实现百人以上自然村全面通硬化路，农村公路铺装率达100％，乡镇和建制村100％通客车，全省农村公路通车里程达18.36万公里，基本形成了以县城为中心、乡镇为节点、建制村为网点的交通网络；紧盯产业发展，坚持做到产业规划发展到哪里，农村公路就连接到哪里，把农村公路与产业发展、文化旅游、美丽乡村串联起来。

把农民增收的路子铺到家门口，把农业产业结构调整的路子修到家门口，把推进城镇化进程的路子通到家门口。上述负责人表示，下一步，交通运输部将推动“四好农村路”高质量发展，加快完善现代化农村交通运输体系，更好地服务全面推进乡村振兴和农业农村现代化，为实现全体人民共同富裕提供坚强有力的服务保障。

(责编：鲁婧、高雷)
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